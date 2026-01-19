Live TV

Curtea de Apel București respinge contestațiile pentru desființarea Comitetului de revizuire a legilor justiției

Data publicării:
comitet reviziure legile justitiei
Prima reuniune a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției. Foto: gov.ro
Din articol
Constituirea Comitetului pentru revizuirea legilor justiției Participarea societății civile și a experților Procedura de adoptare a recomandărilor Reacția premierului Ilie Bolojan

Curtea de Apel București a respins, luni, cererea Silviei Uscov de suspendare a deciziei de constituire a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiției, pe motiv că avocata nu avea calitate procesuală. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile. Joia trecută, CAB a respins o cerere similară depusă de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, care contestase și anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Respinge cererea ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Respinge cererea de intervenţie accesorie formulată de Lupea Nicodim Eugen ca neîntemeiată. Admite cererile de intervenţie accesorie formulate de Cancelaria Prim-ministrului, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România», Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie şi Asociaţia DECLIC”, arată soluţia pe scurt a deciziei Curţii de Apel Bucureşti, publicată pe portalul instanţelor, relatează News.ro.

Potrivit sursei citate, decizia de luni a CAB are drept de recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

Cererea de recurs va fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti, menţionează sursa amintită.

Citește și: CSM reclamă „ambiguitate instituţională” și „absenţa unei fundamentări legale” privind Comitetul guvernamental pentru legile justiției

Cererea de suspendare a Silviei Uscov a fost înregistrată la CAB în 31 decembrie 2025 şi a primit termen la data de 5 ianuarie 2026, însă atunci instanţa a amânat cauza pentru a da posibilitatea pârâţilor să formuleze apărări şi a acordat termen pentru 12 ianuarie, când a amânat pronunţarea pentru 19 ianuarie.

În 15 ianuarie, Curtea de Apel Bucureşti a respins ca neîntemeiată o cerere similară de suspendare a deciziei de constituire a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiţiei, depusă înainte de Crăciunul din 2025 de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, o organizaţie neguvernamentală condusă de avocata Elena Radu.

Constituirea Comitetului pentru revizuirea legilor justiției

Decizia privind constituirea Comitetului pentru revizuirea legilor justiţiei a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 decembrie 2025. Conform deciziei de înfiinţare, Comitetul va fi alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului.

Printre atribuţiile pe care le va avea acest grup de lucru se numărăr analiza efectelor punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, dar şi a opiniilor formulate de către asociaţiile reprezentative ale magistraţilor şi de către organizațiile neguvernamentale.

De asemenea, Comitetul solicită puncte de vedere din partea instituţiilor, autorităţilor şi organizaţiilor, inclusiv de la nivel internaţional, din domeniul justiţiei şi propune măsuri pentru asigurarea imparţialităţii, independenţei şi eficienţei actului de justiţie, în acord cu valorile constituţionale şi standardele internaţionale privind statul de drept.

Participarea societății civile și a experților

Potrivit documentului, la lucrările Comitetului pot participa, pe baza invitaţiei premierului, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, ai societăţii civile şi ai organizaţiilor internaţionale.

Decizia mai prevede că, în vederea îndeplinirii atribuţiilor, în cadrul Comitetului se pot constitui grupuri de lucru tematice, la nivel tehnic, alcătuite din experţi ai Cancelariei Prim-Ministrului şi ai Ministerului Justiţiei, precum şi din experţi ai instituţiilor sau care au calitatea de invitaţi, desemnaţi în acest sens.

Citește și: Comitetul pentru revizuirea legilor justiției stabilește reorganizarea instanțelor și un audit independent al repartizării cauzelor

La şedinţele Comitetului sau ale grupurilor de lucru tematice la nivel tehnic pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor entităţi de drept public şi privat relevante, din ţară şi din străinătate. Membrii Comitetului vor putea fi asistaţi în cadrul întâlnirilor de specialişti ai instituţiilor reprezentate.

Procedura de adoptare a recomandărilor

Conform aceluiaşi act administrativ, Comitetul adoptă recomandări, prin consensul membrilor săi. În lipsa consensului, opţiunile identificate vor fi transmise prim-ministrului pe baza unei analize comparative. Recomandările adoptate sunt comunicate autorităţilor competente în vederea iniţierii proiectelor de acte cu caracter normativ sau a măsurilor administrative necesare pentru punerea lor în aplicare.

La sfârşitul anului trecut, mii de persoane au protestat zile în şir, în Piaţa Victoriei, faţă de situaţia din justiţie, după dezvăluirile Recorder. Documentarul intitulat „Justiţie capturată” explica mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon-cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni, jurnaliştii calificând mărturiile din interiorul sistemului de justiţie ca fiind „de o gravitate fără precedent”.

Citește și: Reforma justiției, pe agenda Guvernului: calendar stabilit pentru modificări legislative și audit independent

Reacția premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a răspuns mesajului „Bolojan, te sună România”, transmis de manifestanţii din Piaţa Victoriei, precizând, într-un interviu pentru Cotidianul, că grupul de lucru pentru legile justiţiei ar urma să vină cu propuneri la finalul lunii ianuarie, iar apoi vor fi analizate şi se va vedea în ce măsură pot fi susţinute de o majoritate.

„Ar trebui ca în luna ianuarie, până la final, să venim cu câteva propuneri în aşa fel încât ele să fie analizate şi să se vadă în ce măsură pot fi susţinute. Au o portanţă de susţinere, pentru că orice modificare legislativă, pentru că doar asta am putea face din afara sistemului, prin intermediul lumii politice, asta ar fi o modificare sănătoasă, o intervenţie sănătoasă, înseamnă să ai o majoritate care să susţină aceste modificări”, afirma Bolojan.

Premierul preciza că tot ceea ce se întâmplă în sistemul de justiţie, cu legi mai bune sau mai proaste care au reglementat acest lucru, este o consecinţă a modului în care s-a administrat justiţia. El menţiona că toţi cei care au avut responsabilităţi în sistemul de justiţie, conducerea Înaltei Curţi, conducerea CSM, au o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Armata germană
3
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
4
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
Președintele a decretat "zi liberă de la muncă şi plătită", oamenii au ieșit în stradă
Digi Sport
Președintele a decretat "zi liberă de la muncă şi plătită", oamenii au ieșit în stradă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
horatiu potra flancat de doi politisti
Instanța supremă decide luni dacă Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv
claudiu manda
Claudiu Manda: Bolojan nu cântă de multe ori din acelaşi playlist. S-ar putea să spunem „hai să schimbăm lăutarul”
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan, huiduit la Botoșani după boicotul primarilor PSD de la Iași
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Proceduri mai simple pentru aducerea muncitorilor străini în România. Platformă unică şi listă cu meserii deficitare
Ministrul fondurilor europene.
Ministrul Dragoş Pîslaru, reacție după o nouă amânare CCR: „Avem nevoie de decizii curajoase şi asumate”
Recomandările redacţiei
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă...
vagoane tren accident
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: „Un accident extrem de ciudat”...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie. Prognoza meteo...
Fotografie principala articol dr Vlad Predescu
Lupta medicilor pentru ca pacienții să poată merge din nou, imagini...
Ultimele știri
Un băiat de 12 ani a urcat la volanul unei mașini furate din Sibiu. A fost prins după ce polițiștii l-au urmărit prin Hunedoara și Arad
Serviciile secrete ucrainene dezvăluie datele tehnice ale Geran-5, cea mai nouă dronă folosită de Rusia. Are componente americane
„Dacă Trump invadează Groenlanda, Putin va fi cel mai fericit om din lume”. Avertismentul dur al premierului spaniol, Pedro Sanchez
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
A căzut transferul! Răsturnare de situație la Dinamo: fotbalistul NU mai semnează în Ștefan cel Mare. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în...
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Refuzul semnării procesului verbal în 2026: ce se întâmplă și ce opțiuni îți rămân
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi Sport
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace
Newsweek
Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea?
Digi FM
Gerul pune stăpânire pe toată țara! La cât ajung temperaturile minime
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fanilor nu le vine să creadă că are aproape 80 de ani. Stallone, la sală: Devine tot mai greu, dar trebuie să...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...