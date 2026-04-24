Lucrările de reparație a Podului Giurgiu-Ruse au ajuns în etapa finală. Când ar putea fi încheiate

Reparația capitală a Podului Dunării dintre Giurgiu și Ruse se desfășoară conform graficului, potrivit informațiilor transmise de Radioul Național Bulgar, după o vizită pe șantier a ministrului bulgar al Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Nikolai Naidenov.

Lucrările au intrat într-o etapă finală pe 14 aprilie 2026, când au început intervențiile pe ultimii 320 de metri ai podului, pe sensul de circulație către România.

Autoritățile estimează că întregul proiect va fi finalizat în luna iunie 2026.

Reabilitarea, începută pe 10 iulie 2024, este organizată în mai multe etape și se desfășoară fără oprirea traficului. Circulația rutieră este dirijată alternativ, pe banda disponibilă, astfel încât vehiculele să poată traversa podul în ambele direcții.

Segmentul podului aflat pe teritoriul Bulgariei are o lungime de 1,057 kilometri, iar, potrivit Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, aceasta este prima reparație capitală realizată de la inaugurarea construcției, în 1954.

