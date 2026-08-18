Donald Trump spune că nu există și nici nu sunt programate discuții cu Iranul, dar Strâmtoarea Ormuz este deschisă. Anunțul Teheranului

Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că nu au loc şi nici nu sunt programate discuţii între SUA şi Iran, dar că Strâmtoarea Ormuz este deschisă, în timp ce Iranul a anunţat că ruta maritimă va rămâne închisă până când SUA vor îndeplini condiţiile acordului provizoriu, transmite Reuters.

„Nu au loc şi nici nu sunt programate discuţii sau negocieri cu Republica Islamică Iran. Blocada navală rămâne în vigoare şi produce efecte depline. Strâmtoarea Ormuz este deschisă şi funcţionează. Toate minele acvatice au fost îndepărtate sau detonate”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

Mohammad Bagher Ghalibaf, principalul negociator iranian, a anunţat marţi, într-o declaraţie publicată de presa de stat, că strâmtoarea va rămâne închisă până când SUA vor îndeplini condiţiile acordului provizoriu semnat cu Iranul în luna iunie.

Aceste condiţii includ ridicarea de către SUA a blocadei asupra porturilor iraniene, ridicarea sancţiunilor petroliere, deblocarea activelor îngheţate ale Teheranului şi încetarea ameninţărilor şi a operaţiunilor militare pe toate fronturile, a reamintit Ghalibaf în faţa parlamentului.

Luni, Jared Kushner, ginerele lui Trump şi trimis special, s-a arătat optimist cu privire la negocierile care, potrivit lui, sunt încă în curs. „Nu pot intra în detalii, dar voi spune că discuţiile dintre guvernul SUA şi diferite niveluri ale guvernului iranian sunt probabil mai intense decât au fost vreodată”, a declarat Kushner pentru Fox News.

Progresele aparente către negocieri de pace şi reluarea traficului de petroliere prin strategica strâmtoare Ormuz s-au oprit luna trecută, ameninţând să prelungească conflictul pe care SUA şi Israelul l-au declanşat prin atacurile asupra Iranului din 28 februarie.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat luni pentru Reuters că Iranul va trece la o poziţie militară „pe deplin ofensivă”, deoarece eforturile de a negocia o încheiere definitivă a războiului cu SUA au ajuns într-un impas.

Întrebat luni de jurnalişti dacă SUA intenţionează să prelungească acordul provizoriu din iunie, Trump a răspuns negativ.

Editor : B.E.