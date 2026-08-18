Jocuri de culise. Omul care renovează Casa Albă a purtat discuții discrete cu oficiali ai Kremlinului la „Davosul lui Putin”

Oficialul american care supraveghează controversata extindere a sălii de bal a Casei Albe, comandată de Donald Trump, a purtat discuții cu oficiali ai Kremlinului în Rusia în această vară, în cadrul unei misiuni diplomatice discrete, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Rodney Mims Cook Jr., președintele Comisiei de Arte Frumoase din SUA, a primit un pașaport diplomatic și a fost prezent la numeroase ședințe de informare înainte de a participa la forumul economic emblematic al lui Vladimir Putin de la Sankt Petersburg, în iunie, unde s-a întâlnit cu oficiali ai Kremlinului și i s-a atribuit o echipă de securitate diplomatică, au declarat sursele citate de Financial Times.

Un pasionat al culturii ruse, Rodney Mims Cook Jr. și-a prezentat călătoria ca pe o „vizită culturală”, în care a arătat fotografii din „dacea” (n.r. casă de vacanță în Rusia sau foste țări sovietice) sa din statul Atlanta.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat în iunie că „nu era la curent” cu delegația de la Sankt Petersburg. Însă SUA sperau că emisari improbabili precum Cook ar putea ajuta la deblocarea impasului diplomatic privind războiul Rusiei în Ucraina, au declarat două dintre persoane.

Una dintre persoanele cu care Cook s-a întâlnit a fost Anton Kobiakov, un consilier principal al lui Vladimir Putin, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Cook a fost primul oficial american care a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, un eveniment internațional de referință cunoscut sub supranumele de „Davosul lui Putin”, din 2018. SUA au boicotat forumul un an mai târziu în semn de protest față de arestarea unui important om de afaceri american și au evitat participarea în timpul invaziei Ucrainei.

În ciuda eforturilor Rusiei de a demonstra că viața decurge normal, campania tot mai mare cu drone a Ucrainei a plasat războiul în centrul atenției la conferință. În ziua deschiderii, când mergea să ia micul-dejun cu un prieten la Palatul de Iarnă, Cook a fost martor la un atac cu dronă ucraineană asupra unei rafinării rusești de pe Neva, în timp ce traversa Piața Palatului, trimițând nori uriași de fum negru deasupra orașului. „Prea aproape ca să te simți în largul tău”, a declarat el pentru FT.

Cook a refuzat să comenteze întâlnirile sale cu oficialii ruși, dacă Trump i-a cerut să continue contactele sau dacă se va întoarce acolo în viitorul apropiat. „Există multe solicitări. Lucrăm la asta acum”, a spus el.

Un oficial al Casei Albe a declarat că SUA „continuă să joace un rol constructiv în discuțiile cu ambele părți în vederea încheierii războiului” și că Trump este „optimist” în ceea ce privește obținerea unui acord de pace.

Un oficial american a declarat că Cook a participat la forumul de la Sankt Petersburg în calitate de președinte al Comisiei de Arte Frumoase din SUA pentru a consolida legăturile culturale bilaterale. Însă vizita în Rusia a purtat un simbolism puternic pentru perspectiva revitalizării diplomației. La o conferință intitulată „Rusia-SUA: Dialogul culturilor”, Cook a expus fotografii ale propriei sale „dacea” din Atlanta, despre care a spus că a fost construită „în stilul caracteristic rusesc din lemn, care mi-a atins inima de-a lungul deceniilor”. Apoi a susținut o prezentare amplă despre bisericile istorice rusești, clădirile publice și casele de la țară la care a contribuit prin renovarea lor de când a vizitat țara pentru prima dată, în anii 1990.

„Cunosc cultura rusă și îi cunosc pe majoritatea celor care conduc instituțiilor lor culturale”, a declarat el pentru FT.

Masa rotundă la care au participat înalți oficiali ruși și demnitari culturali, dintre care unii sub sancțiuni americane, „i-a inclus pe cei mai mulți dintre vechii mei prieteni, ceea ce a fost cu adevărat o întoarcere acasă minunată”, a adăugat Cook. „Legătura personală dintre noi toți a fost foarte clară.”

Cook a povestit o vizită la mormântul Louisei Catherine Adams, fiica mică a lui John Quincy Adams, primul ambasador al SUA în Rusia, unde a depus flori și a citit o rugăciune. Cook a fost însoțit de Vladimir Tolstoi, fost consilier cultural al lui Putin și stră-strănepot al autorului romanului Război și Pace, Lev Tolstoi. „Suntem prieteni de zeci de ani. Este un superstar”, a afirmat Cook.

În timpul prezentării sale, Cook a evitat să menționeze războiul din Ucraina până la final, când a spus: „Copiii mei nu mai simt asta. Trebuie să-i educăm să înțeleagă acest lucru. Dar trebuie să fim împăcați pentru a atinge aceste obiective... Ajutați-ne să facem asta.”

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu Putin, a doua zi, Cook i-a transmis un „salut de la prietenul dumneavoastră, președintele Trump”, adăugând: „Avem multe idei de discutat între cele două capitale ale noastre în următoarea săptămână”.

Editor : Ș.R.