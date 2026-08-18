Live TV

Jocuri de culise. Omul care renovează Casa Albă a purtat discuții discrete cu oficiali ai Kremlinului la „Davosul lui Putin”

Data publicării:
Rodney Mims Cook Jr
Rodney Mims Cook Jr la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, 5 iunie 2026. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Oficialul american care supraveghează controversata extindere a sălii de bal a Casei Albe, comandată de Donald Trump, a purtat discuții cu oficiali ai Kremlinului în Rusia în această vară, în cadrul unei misiuni diplomatice discrete, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Rodney Mims Cook Jr., președintele Comisiei de Arte Frumoase din SUA, a primit un pașaport diplomatic și a fost prezent la numeroase ședințe de informare înainte de a participa la forumul economic emblematic al lui Vladimir Putin de la Sankt Petersburg, în iunie, unde s-a întâlnit cu oficiali ai Kremlinului și i s-a atribuit o echipă de securitate diplomatică, au declarat sursele citate de Financial Times.

Un pasionat al culturii ruse, Rodney Mims Cook Jr. și-a prezentat călătoria ca pe o „vizită culturală”, în care a arătat fotografii din „dacea(n.r. casă de vacanță în Rusia sau foste țări sovietice) sa din statul Atlanta.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat în iunie că „nu era la curent” cu delegația de la Sankt Petersburg. Însă SUA sperau că emisari improbabili precum Cook ar putea ajuta la deblocarea impasului diplomatic privind războiul Rusiei în Ucraina, au declarat două dintre persoane.

Una dintre persoanele cu care Cook s-a întâlnit a fost Anton Kobiakov, un consilier principal al lui Vladimir Putin, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Cook a fost primul oficial american care a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, un eveniment internațional de referință cunoscut sub supranumele de „Davosul lui Putin”, din 2018. SUA au boicotat forumul un an mai târziu în semn de protest față de arestarea unui important om de afaceri american și au evitat participarea în timpul invaziei Ucrainei.

În ciuda eforturilor Rusiei de a demonstra că viața decurge normal, campania tot mai mare cu drone a Ucrainei a plasat războiul în centrul atenției la conferință. În ziua deschiderii, când mergea să ia micul-dejun cu un prieten la Palatul de Iarnă, Cook a fost martor la un atac cu dronă ucraineană asupra unei rafinării rusești de pe Neva, în timp ce traversa Piața Palatului, trimițând nori uriași de fum negru deasupra orașului. „Prea aproape ca să te simți în largul tău”, a declarat el pentru FT.

Cook a refuzat să comenteze întâlnirile sale cu oficialii ruși, dacă Trump i-a cerut să continue contactele sau dacă se va întoarce acolo în viitorul apropiat. „Există multe solicitări. Lucrăm la asta acum”, a spus el.

Un oficial al Casei Albe a declarat că SUA „continuă să joace un rol constructiv în discuțiile cu ambele părți în vederea încheierii războiului” și că Trump este „optimist” în ceea ce privește obținerea unui acord de pace.

Un oficial american a declarat că Cook a participat la forumul de la Sankt Petersburg în calitate de președinte al Comisiei de Arte Frumoase din SUA pentru a consolida legăturile culturale bilaterale. Însă vizita în Rusia a purtat un simbolism puternic pentru perspectiva revitalizării diplomației. La o conferință intitulată „Rusia-SUA: Dialogul culturilor”, Cook a expus fotografii ale propriei sale „dacea” din Atlanta, despre care a spus că a fost construită „în stilul caracteristic rusesc din lemn, care mi-a atins inima de-a lungul deceniilor”. Apoi a susținut o prezentare amplă despre bisericile istorice rusești, clădirile publice și casele de la țară la care a contribuit prin renovarea lor de când a vizitat țara pentru prima dată, în anii 1990.

„Cunosc cultura rusă și îi cunosc pe majoritatea celor care conduc instituțiilor lor culturale”, a declarat el pentru FT.

Masa rotundă la care au participat înalți oficiali ruși și demnitari culturali, dintre care unii sub sancțiuni americane, „i-a inclus pe cei mai mulți dintre vechii mei prieteni, ceea ce a fost cu adevărat o întoarcere acasă minunată”, a adăugat Cook. „Legătura personală dintre noi toți a fost foarte clară.”

Cook a povestit o vizită la mormântul Louisei Catherine Adams, fiica mică a lui John Quincy Adams, primul ambasador al SUA în Rusia, unde a depus flori și a citit o rugăciune. Cook a fost însoțit de Vladimir Tolstoi, fost consilier cultural al lui Putin și stră-strănepot al autorului romanului zboi și Pace, Lev Tolstoi. „Suntem prieteni de zeci de ani. Este un superstar”, a afirmat Cook.

În timpul prezentării sale, Cook a evitat să menționeze războiul din Ucraina până la final, când a spus: „Copiii mei nu mai simt asta. Trebuie să-i educăm să înțeleagă acest lucru. Dar trebuie să fim împăcați pentru a atinge aceste obiective... Ajutați-ne să facem asta.”

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu Putin, a doua zi, Cook i-a transmis un „salut de la prietenul dumneavoastră, președintele Trump”, adăugând: „Avem multe idei de discutat între cele două capitale ale noastre în următoarea săptămână”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jakarta, Indonezia
1
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
Obit Hayden Panettiere
2
A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”...
Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, s-a stins din viață la 36 de ani.
3
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre...
Ursula von der Leyen Visit To Turkey - Ankara
4
Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate...
masina
5
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră...
Un vecin a rupt tăcerea și a spus ce a auzit, după ce oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Digi Sport
Un vecin a rupt tăcerea și a spus ce a auzit, după ce oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până la noi ordine, avertizează Iranul
Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei.
Tensiuni după vizita lui Putin în insulele Kurile. Ambasadorul Japoniei la Moscova a fost convocat la MAE rus
Donald Trump.
Popularitatea lui Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel al preşedinţiei sale. Ce îi îngrijorează pe americani
Dronă Nyan
Rusia amenință Marea Britanie din cauza dronelor folosite de Ucraina: „Prețul pe care îl va plăti va fi mai mare”
Donald Trump la bordul air force 1
Trump suspendă construcţia unui zid de frontieră controversat într-un parc naţional din Texas
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, după ce CCR i-a respins sesizarea pe Legea Integrității...
Azerbaijan and Russia flags on the cracked concrete wall with soldier shadow
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz...
stalpi dunare
Cristian Bușoi anunță când va fi ziua cea mai grea pentru sistemul...
Plenary meeting of the State Duma of Russia.
„Cel care a părăsit țara a trădat”. Moscova vrea să le intrezică...
Ultimele știri
„O inginerie adecvată”. Cum a ajuns China să domine piața câinilor-robot cu ajutorul tehnologiei finanțate de SUA
Cutremur de magnitudine 4,9 în Spania: cel puțin trei răniți și pagube materiale. Este al doilea seism în regiune din ultima săptămână
Cum a fost sancționat de Poliție un părinte care și-a plimbat copilul cu o mașină teleghidată în trafic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis, apariție emoționantă la nunta fiicei sale. Actorul bolnav de demență, surprins într-o poză care...
Cancan
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
Fanatik.ro
Șocant! Ștefan Baiaram, salvat să ajungă la cerșit în Barcelona! „L-am alergat prin cartier”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
„E deja la antrenament”. Informații exclusive despre ultimele două transferuri ale Rapidului. Fotbalistul de...
Adevărul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Playtech
„Comoara” din subsolul României pe care încă nu o exploatăm. Cele șapte zone unde există pământuri rare
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ridicol!" / "Totul e o făcătură!" Reacții dure, după meciul Sorana Cîrstea - Anna Kalinskaya
Pro FM
Și ei divorțează! După șapte ani de căsnicie, îndrăgitul cântăreț și lider de trupă rock cere custodia...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James Cameron, la 72 de ani. De la șofer de camion la cineastul care a redefinit Hollywoodul cu „Titanic” și...
Adevarul
Imagini ireale pe Dunăre: unul dintre cele mai mari fluvii ale Europei a devenit o mlaștină în județul Giurgiu
Newsweek
Ce prevederi din noua lege a pensiilor ar putea declara CCR neconstituționale? Formula de calcul, în pericol
Digi FM
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. A plecat la Sulina cu fiica ei și a făcut o fotografie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu revoluționar. Sănătatea unui organ aproape uitat este asociată cu un risc mai mic de deces și cancer
Digi Animal World
Două capre au urcat în autobuz și au pornit spre mall. Momentul în care pasagerii le-au dat jos a devenit...
Film Now
Un destin sfâșietor. Hayden Panettiere a murit la trei ani după fratele ei mai mic: "Am pierdut jumătate din...
UTV
Loredana Groza a atras toate privirile în costum de baie. Artista a pozat în stilul „Baywatch”