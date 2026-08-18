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Anunțul Transelectrica despre starea sistemului energetic național: care este estimarea de consum maxim și ce se întâmplă la Cernavodă

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High-voltage line with sunset
Stâlp de electricitate. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Transelectrica a transmis, marţi seară, că situaţia energetică este sub control şi nu estimează probleme în alimentarea cu energie în perioada următoare, consumul maxim de seară fiind estimat la 7.400 MW. Prognoza meteo pare să se îmbunătăţească şi ar putea duce la o creştere a debitului Dunării săptămâna viitoare, caz în care va fi analizată posibilitatea repornirii unei unităţi nucleare de la CNE Cernavodă.

„În condiţiile în care, pentru perioada următoare, sunt prognozate temperaturi variabile, de la valori normale pentru această perioadă până la valori caniculare de aproximativ 36°C, Dispecerul Energetic Naţional din cadrul Transelectrica estimează un consum maxim de până la 7.400 MW la vârful de consum de seară. În prezent, situaţia energetică este sub control, iar capacităţile de producţie disponibile funcţionează la niveluri ridicate şi contribuie la compensarea indisponibilizării ambelor unităţi ale CNE Cernavodă”, a transmis, marţi seară, Transelectrica, într-un comunicat de presă, după şedinţa Comandamentului Energetic.

Potrivit sursei citate, cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce priveşte asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României.

„La nivel regional, situaţia se menţine stabilă, fără indisponibilităţi sau limitări care să afecteze condiţiile de funcţionare a pieţelor de energie şi de asigurare a fluxurilor transfrontaliere de energie electrică. Totodată, evoluţiile meteorologice din Europa Centrală oferă perspective favorabile pentru perioada următoare”, mai arată compania, potrivit News.ro.

Potrivit Transelectrica, răcirea vremii şi ploile din sudul Germaniei, Austria şi Slovacia, prognozate şi pentru următoarele zile, contribuie la creşterea debitului Dunării în zona superioară a fluviului.

„Potrivit estimărilor disponibile, această creştere urmează să se propage în aval şi ar putea fi resimţită la intrarea în România începând de săptămâna viitoare, ceea ce ar putea conduce la oprirea declinului actual al debitului şi chiar la o uşoară creştere a acestuia. În cazul în care aceste prognoze se vor confirma, situaţia hidrologică ar putea permite reevaluarea opţiunii privind repornirea unei unităţi nucleare de la CNE Cernavodă, precum şi creşterea producţiei hidroelectrice la Porţile de Fier”, apreciază oficialii companiei.

Potrivit acestora, autorităţile şi operatorii din sectorul energetic monitorizează permanent evoluţia situaţiei şi capacitatea Sistemului Electroenergetic Naţional de a răspunde necesarului de consum, astfel încât să fie menţinute siguranţa, stabilitatea şi continuitatea alimentării cu energie electrică.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, prin Dispecerul Energetic Naţional, continuă să monitorizeze şi să gestioneze în timp real funcţionarea Sistemului Energetic Naţional, în coordonare cu participanţii relevanţi din sectorul energetic.

Ministerul Energiei a informat anterior că, în acest moment, situaţia energetică este sub control, în condiţiile în care capacităţile de producţie disponibile funcţionează la capacitate maximă, contribuind la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al CNE Cernavodă.

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Editor : B.E.

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