MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde miercuri este programată o grevă de patru ore în sectorul aerian. Astfel, sunt aşteptate perturbări ale traficului aerian, pe toată durata zilei.

Potrivit MAE, miercuri, în Italia va fi organizată o grevă la nivel naţional, în sectorul aerian, cu durata de patru ore, în intervalul orar 13:00-17:00. În acest context, sunt aşteptate perturbări ale traficului aerian pe tot parcursul zilei.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport aerian pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la programul de zbor.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă, în funcţie de regiune: Consulatul General al României la Roma: +39 345 147 3935; Consulatul General al României la Milano: +39 366 108 1444; Consulatul General al României la Bologna: +39 324 803 5171; Consulatul General al României la Torino: +39 338 756 8134; Consulatul General al României la Trieste: +39 340 882 1688; Consulatul General al României la Bari: +39 334 604 2299; Consulatul României la Catania: +39 320 965 3137.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.

Editor : A.R.