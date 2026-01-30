Live TV

Ideea Italiei pentru concursul Eurovision, afectat de tensiunile privind Israel: Palestina să fie reprezentată în afara competiției

Eurovision song contest
Foto: Profimedia
Diviziuni în cadrul RAI

Trei membri ai consiliului de administraţie al RAI, televiziunea publică italiană, au adresat o scrisoare oficială Uniunii Europene de Radiodifuziune şi Televiziune (UER) şi postului de televiziune austriac ORF pentru a solicita ca un artist reprezentativ pentru cultura palestiniană să poată participa la Eurovision 2026, potrivit Corriere della Sera, scrie News.ro. Cea de-a 70-a ediţie a concursului muzical va avea loc la Wiener Stadthalle din Viena, în perioada 12-16 mai.

Alessandro di Majo, Davide Di Pietro şi Roberto Natale propun o reprezentaţie în afara competiţiei pentru a „echilibra discursul public” în jurul conflictului actual, conform termenilor folosiţi în scrisoare. Un gest care ar fi „un semn de sensibilitate civică şi de promovare a dialogului”. Palestina nu dispune de un post public membru al UER, dar poate fi invitată, fără a putea însă participa la competiţie.

„Palestina trebuie să fie primită pe scena Eurovision, dacă nu vrem să subminăm valorile de incluziune şi fraternitate pe care le întruchipează muzica”, se arată în comunicat.

Fabrizio Casinelli, directorul de comunicare al RAI, a confirmat deja în cadrul unei conferinţe de presă pentru Festivalul de la Sanremo că „RAI a cerut să nu se închidă ochii”. „Am spus acest lucru în momentul solicitării şi aceasta este poziţia noastră”, a adăugat el.

Această cerere survine într-un context de criză fără precedent pentru Eurovision. Cinci ţări şi-au anunţat deja retragerea din concurs în semn de protest faţă de prezenţa Israelului: Spania (unul dintre membrii „Big Five”, cei cinci principali contribuabili financiari ai concursului), Ţările de Jos, Irlanda, Slovenia şi Islanda. Acest boicot reprezintă cea mai mare criză din istoria Concursului Eurovision.

Aceste naţiuni îşi justifică poziţia prin pierderile civile din Gaza, rezultate din răspunsul militar al Israelului la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, precum şi prin interferenţa guvernului israelian în timpul Eurovision 2025. Naţiunile Unite au confirmat existenţa foametei în Gaza, iar comisia sa de anchetă a declarat că Israelul a comis un genocid în regiune.

Diviziuni în cadrul RAI

Deşi RAI a confirmat oficial participarea la Eurovision 2026 în 6 decembrie, declarând că doreşte să susţină participarea Israelului, poziţia radiodifuzorului italian este subiectul unor tensiuni interne.

În septembrie 2025, aceiaşi trei membri ai Consiliului de administraţie au cerut deja RAI să se retragă din concurs dacă Israelul va participa, în urma unei greve naţionale de 24 de ore în Italia. Aceste manifestaţii, care au adunat sute de mii de oameni în 80 de oraşe italiene, cereau încetarea ofensivei israeliene în Gaza şi recunoaşterea statului palestinian de către guvernul italian.

Controversa afectează şi artiştii italieni. Levante, care va participa la Festivalul de la Sanremo 2026 cu piesa „Sei Tu”, a declarat public că va refuza să reprezinte Italia la Eurovision dacă va câştiga festivalul italian.

„Este un eveniment mult mai politizat decât s-ar putea crede”, a explicat ea. „Avem de-a face cu o ţară care a provocat recent tragedii enorme şi care se află în plin genocid: nu putem să ne comportăm ca şi cum nimic nu s-ar întâmpla”.

În Portugalia, Festival da Canção se confruntă cu o situaţie similară. 17 artişti concurenţi au semnat o declaraţie comună în care au afirmat că vor boicota Eurovision 2026 dacă vor câştiga, în semn de protest faţă de participarea Israelului.

Cea de-a 70-a ediţie a concursului european de muzică va avea cel mai mic număr de participanţi din 2003 încoace, cu doar 35 de ţări. Cu două mai puţine decât în 2025.

Zelenski respinge revendicările teritoriale ale Rusiei. La ce teritoriu nu va renunța liderul ucrainean și ce îi cere Americii
Câmpul minat comercial al lui Donald Trump pune presiune pe aliații Americii: „A majorat tarifele vamale în două situații distincte”
Guvernul introduce noi reguli pentru schimbul automat de informații fiscale. Sunt vizate marile companii
