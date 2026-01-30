Live TV

Bancher ucrainean cu cetățenia română, găsit mort după ce a căzut de la fereastra unui hotel din Milano. Poliția: circumstanțe suspecte

Data actualizării: Data publicării:
Colaj Alexandr Adarich
Din articol
Cine a fost Alexander Adarich

Un fost bancher ucrainean de renume a fost găsit mort după ce a căzut de la fereastra de la etajul patru al unei locuințe închiriate pe termen scurt în Italia.

Inițial, presa din Italia s spus că ar fi fost vorba de un om de afaceri român, întrucât acesta avea dublă cetățenie – română și ucraineană.

Cadavrul lui Alexander Adarici a fost găsit în fața pensiunii sale din Milano pe 23 ianuarie, de pe via Nerino, în aceeași zi în care a sosit în oraș, după ce camera sa fusese rezervată de o altă persoană, scrie TVP World.

Poliția a declarat că bărbatul de 54 de ani, care avea și cetățenie română, ar fi putut fi mort înainte de a cădea de la fereastră, evenimentul fiind posibil înscenat pentru a părea o sinucidere.

Deși Adarici a intrat singur în pensiune, mass-media italiană a relatat că două persoane au fost văzute pe camerele de supraveghere părăsind clădirea după căderea fostului bancher, poliția încercând încă să le identifice.

Un membru al personalului clădirii ar fi văzut o persoană în camera în care a avut loc incidentul, care a părăsit ulterior zona.

Agenția de știri italiană ANSA, referindu-se la caz ca la o „poveste de spionaj”, a adăugat că Adarich avea urme pe încheieturi care indicau că ar fi putut fi imobilizat la un moment dat, precum și „semne compatibile cu lovituri violente”.

Anchetatorii ar fi găsit trei documente de identitate diferite aparținând lui Adarici, dar niciun telefon, valiză sau alte obiecte personale.

Potrivit Corriere della sera, anchetatorii cred că Adarich ar fi fost invitat de ucigaşii săi la această întâlnire. Având în vedere urmele de pe mâini şi gât, se privilégiază pista interogatoriului violent, înainte de înscenarea neglijentă a unei sinucideri.

Ce căutau ucigaşii? În apartament nu s-au găsit nici droguri, nici bani. Dar poliţia italiană consideră că ar fi putut încerca să-i extorcheze cheile digitale pentru a avea acces la criptomonede sau bitcoini.

În urmă cu doi ani, guvernul ucrainean l-a acuzat de o înşelătorie de milioane de euro în detrimentul mai multor deponenţi şi era dat în căutare.

Cine a fost Alexander Adarich

Adarici a fost președinte al băncii ucrainene Ukrsibbank înainte de a se muta la Fidobank și Eurobank în etapele ulterioare ale carierei sale. De asemenea, avea afaceri în Luxemburg.

Se pare că defunctul bancher s-a confruntat cu numeroase probleme legale de-a lungul carierei sale, inclusiv un proces privind tranzacții comerciale în orașul portuar ucrainean Odessa și anchete privind dispariția a peste 8 milioane de euro.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
rubio si lavrov
5
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Digi Sport
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CI
„Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni
Cadavrul de pe Via Nerino. Foto captură video
Moarte suspectă a unui om de afaceri român la Milano. Procuratura investighează cazul ca omor, iar ancheta aduce detalii tulburătoare
n dan selfie cu un tanar la focsani
Nicușor Dan: problema școlilor din Ucraina cu predare în limba română e una serioasă și „nu o să o băgăm sub preș”
drapelul cio
Președintele CIO: „Rusia nu va participa la JO de iarnă 2026 nici măcar în cazul unui armisitiţiu cu Ucraina”
maia sandu
Opt ruși au primit cetățenia Republicii Moldova. Cine sunt cei din decretul semnat de către Maia Sandu
Recomandările redacţiei
Antonia Colibasanu
Cum poate Europa să arate forță în era Trump. Antonia Colibășanu: Am...
sediu si sgila CJUE
România, dată în judecată de CE, la Curtea de Justiție a UE pentru că...
vehicul blindat usor cobra II
MApN și Otokar își pasează responsabilitatea, după ce afaceriști cu...
Locul crimei din Cenei
Crima din Cenei. Copilul de 13 ani a fost dus într-un centru al...
Ultimele știri
Zelenski respinge revendicările teritoriale ale Rusiei. La ce teritoriu nu va renunța liderul ucrainean și ce îi cere Americii
Câmpul minat comercial al lui Donald Trump pune presiune pe aliații Americii: „A majorat tarifele vamale în două situații distincte”
Guvernul introduce noi reguli pentru schimbul automat de informații fiscale. Sunt vizate marile companii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
Giovanni Becali aruncă bomba: „Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Care e starea de sănătate a lui Mircea Lucescu după ce a fost spitalizat: “A fost la Federație prima oară...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
Răsturnare de situație! Grecii au aflat totul de la medicii din Timișoara
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Jamie Lee Curtis, dezvăluiri neașteptate la patru ani de când a câștigat primul premiu Oscar din carieră: „Nu...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Victorie pentru pensionari. Eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 lei, la Înalta Curte. Ce șanse sunt?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Cine este femeia despre care s-a spus că ar fi noua cucerire a lui Ben Affleck. Modelul de 28 de ani a rupt...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”