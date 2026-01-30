Bancher ucrainean cu cetățenia română, găsit mort după ce a căzut de la fereastra unui hotel din Milano. Poliția: circumstanțe suspecte

Un fost bancher ucrainean de renume a fost găsit mort după ce a căzut de la fereastra de la etajul patru al unei locuințe închiriate pe termen scurt în Italia.

Inițial, presa din Italia s spus că ar fi fost vorba de un om de afaceri român, întrucât acesta avea dublă cetățenie – română și ucraineană.

Cadavrul lui Alexander Adarici a fost găsit în fața pensiunii sale din Milano pe 23 ianuarie, de pe via Nerino, în aceeași zi în care a sosit în oraș, după ce camera sa fusese rezervată de o altă persoană, scrie TVP World.

Poliția a declarat că bărbatul de 54 de ani, care avea și cetățenie română, ar fi putut fi mort înainte de a cădea de la fereastră, evenimentul fiind posibil înscenat pentru a părea o sinucidere.

Deși Adarici a intrat singur în pensiune, mass-media italiană a relatat că două persoane au fost văzute pe camerele de supraveghere părăsind clădirea după căderea fostului bancher, poliția încercând încă să le identifice.

Un membru al personalului clădirii ar fi văzut o persoană în camera în care a avut loc incidentul, care a părăsit ulterior zona.

Agenția de știri italiană ANSA, referindu-se la caz ca la o „poveste de spionaj”, a adăugat că Adarich avea urme pe încheieturi care indicau că ar fi putut fi imobilizat la un moment dat, precum și „semne compatibile cu lovituri violente”.

Anchetatorii ar fi găsit trei documente de identitate diferite aparținând lui Adarici, dar niciun telefon, valiză sau alte obiecte personale.

Potrivit Corriere della sera, anchetatorii cred că Adarich ar fi fost invitat de ucigaşii săi la această întâlnire. Având în vedere urmele de pe mâini şi gât, se privilégiază pista interogatoriului violent, înainte de înscenarea neglijentă a unei sinucideri.

Ce căutau ucigaşii? În apartament nu s-au găsit nici droguri, nici bani. Dar poliţia italiană consideră că ar fi putut încerca să-i extorcheze cheile digitale pentru a avea acces la criptomonede sau bitcoini.

În urmă cu doi ani, guvernul ucrainean l-a acuzat de o înşelătorie de milioane de euro în detrimentul mai multor deponenţi şi era dat în căutare.

Cine a fost Alexander Adarich

Adarici a fost președinte al băncii ucrainene Ukrsibbank înainte de a se muta la Fidobank și Eurobank în etapele ulterioare ale carierei sale. De asemenea, avea afaceri în Luxemburg.

Se pare că defunctul bancher s-a confruntat cu numeroase probleme legale de-a lungul carierei sale, inclusiv un proces privind tranzacții comerciale în orașul portuar ucrainean Odessa și anchete privind dispariția a peste 8 milioane de euro.

