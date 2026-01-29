Sute de familii din Niscemi au fost nevoite să-și părăsească locuințele în doar câteva minute, după ce o alunecare de teren a lăsat localitatea siciliană pe marginea unei prăpăstii. Experții avertizează că riscul unor noi prăbușiri este ridicat.

Gaetano Ferrera a avut la dispoziţie doar câteva minute pentru a-şi aduna lucrurile din locuinţa sa, una dintre sutele de case evacuate după ce o alunecare de teren a lăsat localitatea siciliană Niscemi pe marginea unei prăpăstii, transmite AFP, preluată de Agerpres.

„Locuiesc aici de când eram copil; toate amintirile mele sunt în casa asta. Este cu adevărat îngrozitor să rămâi fără nimic", a declarat el, vizibil emoţionat, în timp ce închidea uşa în urma lui, alături de cele două fiice ale sale, în vârstă de 16 ani.

Experţii cred că prăpastia s-ar putea lărgi şi mai mult. Gaetano Ferrera şi familia lui, inclusiv părinţii săi vârstnici, nu ştiu dacă se vor putea întoarce vreodată acasă.

Casa este situată într-o regiune din Niscemi declarată „zonă roşie", cu acces interzis după ce o secţiune de patru kilometri a versantului s-a prăbuşit duminică, determinând evacuarea a aproximativ 1.500 de persoane.

Localitatea, construită pe un teren instabil, a fost lovită de o furtună violentă, care a afectat săptămâna trecută sudul Italiei.

Cu toate că nu au fost înregistrate persoane decedate sau rănite, experţii estimează că prăpastia s-ar putea lărgi sub efectul ploilor şi ar putea antrena prăbuşirea caselor.

Premierul italian Giorgia Meloni a vizitat zona în timpul zilei, survolând cu elicopterul versantul afectat şi fisurile adânci din teren de mai jos. Oficialul a avertizat că este dificil de estimat cum va evolua alunecarea de teren.

Risc crescut pentru noi prăbușiri

„Trebuie să aşteptăm ca ploaia să se oprească şi ca umiditatea solului să scadă", a declarat pentru AFP Luigi D'Angelo, şeful Departamentului pentru managementul situaţiilor de urgenţă din cadrul Protecţiei Civile. Însă, pentru zilele următoare sunt prognozate ploi abundente, după cum a precizat el.

Resturile de la mai multe case distruse de alunecarea de teren sunt vizibile la poalele stâncii şi există riscul ca încă aproximativ 20 de metri să se prăbuşească, afectând alte locuinţe, a adăugat D'Angelo.

Protecţia Civilă monitorizează zona cu drone şi imagini satelitare pentru a evalua rapiditatea cu care evoluează alunecarea de teren.

Miercuri, în timp ce locuitorii scrutau cerul din ce în ce mai negru, poliţia patrula pe străzile pustii, pe care nu se mai aflau decât câteva pisici, în timp ce serviciile de urgenţă stăteau la marginea „zonei roşii", pregătite să intervină.

Niscemi, o localitate cu aproximativ 25.000 de locuitori, construită pe un teren argilos şi nisipos din sudul Siciliei, a fost afectată de o alunecare de teren produsă în aceeaşi zonă în urmă cu aproape 30 de ani. Locuitorii susţin că dezastrul din această săptămână era de mult timp iminent.

Rapoarte cu privire la instabilitatea solului datează de aproximativ 230 de ani, a declarat un expert pentru AFP.

Potrivit Institutului superior italian pentru protecţia şi cercetarea mediului (ISPRA), peste un milion de italieni locuiesc în zone clasificate ca fiind cu „risc ridicat sau foarte ridicat" de alunecări de teren.

„Pământul a cedat pur şi simplu"

Această alunecare de teren ar trebui să servească drept avertisment, a declarat pentru AFP geologul Giuseppe Amato, responsabil cu resursele hidrice în Sicilia pentru organizaţia nonguvernamentală Legambiente, deoarece schimbările climatice duc la o amplificare a fenomenelor meteorologice extreme.

„Trebuie să reacţionăm schimbându-ne obiceiurile" şi „alegând să nu construim în anumite moduri şi în anumite locuri", a explicat Amato. „Numai în 2025, Sicilia a fost afectată de 48 de fenomene meteorologice excepţionale", de la vânt şi ploaie până la căldură extremă, ceea ce demonstrează că insula mediteraneană este „un punct fierbinte al schimbărilor climatice, din toate punctele de vedere", a spus el.

Rosario Cona, în vârstă de 45 de ani, muncitor agricol, a declarat pentru AFP că în zonă au existat semne de avertizare în zilele premergătoare dezastrului. Însă, „duminică, n-am auzit nimic, pământul a cedat pur şi simplu", a spus el.

În timp ce o bucătărie mobilă pregătea mese calde pentru evacuaţi, Rosario Cona a declarat că membrii familiei lui s-ar putea să nu se mai poată întoarce la casa lor, situată la doar un rând distanţă de faleză. Însă, a precizat că, dacă vor fi nevoiţi, vor construi o casă nouă. „M-am născut aici şi voi muri aici", a spus el.

Pagubele cauzate săptămâna trecută în această zonă de ciclonul Harry ar depăşi două miliarde de euro, a declarat miercuri guvernatorul Siciliei, Renato Schifani, potrivit agenţiei italiene de presă ANSA.

