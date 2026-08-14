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Galerie Foto 27 de vârstnici și persoane cu dizabilități, scoși dintr-un azil improvizat într-o gospodărie din Olt

Data publicării:
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Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
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Din articol
Persoanele au primit asistență medicală și hrană

Autoritățile au intervenit într-o gospodărie din comuna Mihăești, județul Olt, unde 27 de persoane vârstnice și cu dizabilități erau găzduite în condiții improprii. Activitatea era desfășurată de o persoană fizică și nu era acreditată și licențiată ca serviciu social, potrivit Prefecturii Olt. Persoanele au fost scoase din imobil și transportate către servicii sociale autorizate.

Intervenția a fost coordonată de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, alături de reprezentanți ai Prefecturii Olt, ISU, SMURD, DGASPC, Poliției și Jandarmeriei.

„În cadrul acţiunii, 27 de persoane vulnerabile, persoane cu dizabilităţi şi persoane vârstnice, au fost scoase dintr-un spaţiu în care erau găzduite în condiţii improprii, la o persoană fizică, fără ca activitatea desfăşurată să constituie un serviciu social acreditat şi licenţiat, în condiţiile legii. Persoanele identificate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, precum şi la posibilitatea de a primi servicii sociale în cadrul unor centre acreditate şi licenţiate, adaptate nevoilor individuale”, a transmis Prefectura Olt.

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După ce au fost informate și consiliate, cele 27 de persoane și-au dat acordul pentru a beneficia de servicii sociale licențiate. Acestea au fost transportate către centre aflate în subordinea DGASPC din județele lor de domiciliu sau către alte servicii sociale în care au fost identificate locuri disponibile.

Persoanele au primit asistență medicală și hrană

Pe durata intervenției, persoanele evacuate au primit sprijin medical și hrană, iar autoritățile au asigurat inclusiv transportul bunurilor personale.

„Pe parcursul intervenţiei, persoanelor le-au fost asigurate sprijin medical, hrană şi condiţii adecvate de transport, iar echipele implicate au acordat sprijin inclusiv pentru transportul şi recuperarea bunurilor personale. Acţiunea a urmărit, în primul rând, protejarea drepturilor, demnităţii şi siguranţei persoanelor vulnerabile, precum şi asigurarea accesului acestora la servicii sociale furnizate în condiţii legale, sigure şi adaptate nevoilor individuale”, potrivit Prefecturii Olt.

Autoritățile nu precizează, în informațiile transmise până în acest moment, de cât timp funcționa spațiul respectiv, dacă persoanele găzduite plăteau pentru serviciile primite sau dacă au fost aplicate sancțiuni persoanei în gospodăria căreia acestea se aflau.

Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
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Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 1 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 2 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 3 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 4 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 5 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 6 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 7 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 8 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 9 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 10 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
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Editor : A.D.

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