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Precizări MAE în urma incendiilor din Grecia: Am fost notificați cu privire la existenţa unor români printre persoanele afectate

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Incendiile sunt intensificate de vânt și secetă. Sursa: Profimedia
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MAE precizează că, până la acest moment, autorităţile locale nu au notificat misiunea diplomatică/oficiul consular din Grecia cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate în urma incendiilor. De asemenea, ambasada nu a primit solicitări de asistenţă consulară în acest context, iar oficiul consular din Salonic a recepţionat doar două apeluri pe telefonul de urgenţă din partea unor cetăţeni români pentru obţinerea de informaţii actualizate.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la Atena şi al Consulatului General al României la Salonic, urmăreşte situaţia generată de incendiile de vegetaţie din Republica Elenă şi întreprinde constant demersuri pe lângă autorităţile elene, în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la persoanele afectate”, transmite MAE.

MAE precizează că, până la acest moment, autorităţile locale nu au notificat misiunea diplomatică/oficiul consular din Republica Elenă cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate în urma incendiilor.

De asemenea, la nivelul Ambasadei României la Atena nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară în acest context, iar oficiul consular din Salonic a recepţionat doar două apeluri pe telefonul de urgenţă din partea unor cetăţeni români pentru obţinerea de informaţii actualizate.

MAE menţionează că atât misiunea diplomatică, cât şi oficiul consular au publicat pe paginile de socializare mesaje de interes pentru cetăţenii români în contextul actual, precum: recomandări de siguranţă, harta actualizată a zonelor de risc publicată de autoritatea elenă competentă, măsurile dispuse pentru persoanele afectate, precum şi platforma pusă la dispoziţie de către autorităţile locale pentru identificarea unor soluţii de cazare temporară, în caz de necesitate.

Reprezentanţii Ambasadei României la Atena şi ai Consulatului General al României la Salonic continuă dialogul cu autorităţile locale şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor şi în funcţie de solicitări.

MAE aminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875 şi +30 210 6728879, respectiv al Consulatului General al României la Salonic: +30 2310 340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al ambasadei: +30 6978996222, respectiv al oficiului consular: +30 6906 479076.

Editor : Sebastian Eduard

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