Manfred Weber: PPE rămâne alături de România pentru a asigura alegeri corecte și libere, fundamentul oricărei democrații solide

Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European Manfred Weber a transmis că are încredere în democrația și instituțiile din România, în contextul recentelor evoluții din țara noastră. „PPE rămâne alături de partenerii săi din România pentru a asigura alegeri corecte și libere, fundamentul oricărei democrații solide”, a adăugat el.

„Am urmărit evoluțiile din România și vreau să transmit un mesaj clar de încredere în democrația și instituțiile sale. Legalitatea și respectarea statului de drept sunt esențiale și sunt convins că acestea vor prevala. România este un partener de încredere al Uniunii Europene, unde drepturile fundamentale și legislația națională și internațională sunt respectate. PPE rămâne alături de partenerii săi din România pentru a asigura alegeri corecte și libere, fundamentul oricărei democrații solide”, a scris Manfred Weber, joi pe Facebook.

Ambasadele Franței, Germaniei, Olandei și Spaniei au postat joi, pe platforma X, mesaje de susținere pentru România, în care își exprimă încerederea în sistemul de justiție din țara noastră și în respectarea valorilor democratice.

Mesajele au fost postate la scurt timp unul după celălalt și apar la o zi după ce procurorii l-au ridicat de pe stradă pe Călin Georgescu și l-au pus sub acuzare pentru infracțiuni împotriva ordinii constituționale și a securității naționale.

Ducerea lui Călin Georgescu la parchet a provocat o manifestație a câtorva sute de susținători de-ai săi, care au mers la sediul Ministerului Public și au scandat câteva ore, cât a stat la audieri.

Politicianul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile și nu are voie să părăsească țara. În cele 60 de zile controlului judiciar, fostul candidat la prezidențiale are interdicție să părăsească țara și să creeze conturi pe rețelele sociale, dar și să poarte arme.

Totodată, Călin Georgescu nu are voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.

