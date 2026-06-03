Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președintele PPE, Manfred Weber: „Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă şi responsabilă”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, afirmă că a avut, miercuri, o discuţie foarte bună cu Manfred Weber, preşedintele Partidului Popularilor Europeni, despre viitorul României, despre responsabilitatea partidelor pro-europene şi despre nevoia de a recâştiga încrederea oamenilor prin seriozitate, reforme şi rezultate. El mai spune că a discutat deschis şi despre situaţia politică din România şi crede că PNL trebuie să îşi păstreze identitatea şi direcţia clară de partid de centru-dreapta, pro-european şi reformist.

„Am avut astăzi o discuţie foarte bună cu Manfred Weber despre viitorul României, despre responsabilitatea partidelor pro-europene şi despre nevoia de a recâştiga încrederea oamenilor prin seriozitate, reforme şi rezultate. I-am mulţumit pentru sprijinul constant pe care Partidul Popular European şi domnia sa l-au oferit României în toţi aceşti ani”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

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Premierul interimar arată că România are nevoie de parteneri europeni puternici, iar PPE a fost de fiecare dată alături de ţara noastră în momente importante, de la susţinerea aderării la Schengen până la implementarea PNRR şi atragerea fondurilor europene.

„Am discutat deschis şi despre situaţia politică din România. Cred că PNL trebuie să îşi păstreze identitatea şi direcţia clară de partid de centru-dreapta, pro-european şi reformist”, precizează el.

Ilie Bolojan mai spune că „România are nevoie de responsabilitate, nu de populism”.

„Nu putem construi viitorul ţării pe promisiuni fără acoperire şi pe evitarea răspunderii politice. Cine guvernează trebuie să îşi asume deciziile şi consecinţele lor. PNL trebuie să continue schimbarea începută: reguli egale pentru toţi, instituţii care lucrează pentru cetăţeni, reducerea risipei şi o administraţie mai eficientă. Încrederea românilor se recâştigă prin muncă, seriozitate şi onestitate, nu prin propagandă”, subliniază liderul PNL.

„Îi mulţumesc încă o dată lui Manfred Weber pentru prietenia şi susţinerea oferite României. Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă şi responsabilă”, mai afirmă Bolojan.

Manfred Weber a transmis la rândul lui că premierul interimar Ilie Bolojan conduce cu determinare şi responsabilitate.

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„Mulţumesc Ilie Bolojan pentru excelenta discuție avută azi în România. Conduci cu determinare şi responsabilitate, punând oamenii pe primul loc. Prin reducerea deficitului, stabilizarea economiei, asigurarea finanţării din PNRR şi promovarea reformelor şi modernizării, ai ales calea cea mai dificilă, dar corectă şi una pro-europeană”, a scris Weber pe Facebook.

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Editor : A.M.G.