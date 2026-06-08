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Zelenski spune că i-a dat oligarhului Roman Abramovici mesaje destinate lui Putin. Ce a transmis liderul de la Kiev

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Abramovici s-a îmbogățit din afaceri cu petrol și gaze în anii ‘90 și a devenit proprietarul companiilor care controlează clubul de fotbal Chelsea în 2003. Foto: Profimedia Images
Abramovici s-a îmbogățit din afaceri cu petrol și gaze în anii ‘90 și a devenit proprietarul companiilor care controlează clubul de fotbal Chelsea în 2003. Foto: Profimedia Images
Din articol
Putin: „Cunosc această persoană” Parisul, Londra şi Berlinul susţin propunerea lui Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un interviu acordat duminică postului Sky News, că s-a întâlnit la Kiev cu oligarhul rus Roman Abramovici şi că i-a transmis mesaje destinate lui Vladimir Putin cu privire la război. Franța, Germania și Marea Britanie au anunțat că susţin propunerea lui Zelenski pentru un „dialog direct” între Ucraina şi Rusia, „cu participarea activă a Statelor Unite şi a Europei”.

Roman Abramovici, sancţionat de Regatul Unit şi de UE în urma invaziei ruse în Ucraina din 2022 pentru legăturile sale cu Kremlinul, „a venit la Kiev. A spus: «Vreau să iau un mesaj din partea dumneavoastră şi să i-l transmit lui Putin»”, a declarat preşedintele ucrainean, care se afla duminică la Londra pentru discuţii cu liderii britanic, francez şi german, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Volodimir Zelenski a indicat că „mesajul său cheie” a fost că Kievul nu va ceda Donbasul, regiune industrială din estul Ucrainei aflată astăzi parţial sub control rus.

„I-am spus, «nu vom pleca de pe teritoriul nostru, nu, nu vă vom acorda o astfel de victorie»”, a continuat liderul ucrainean în interviul acordat Sky News.

El a adăugat că i-a spus lui Roman Abramovici că este pregătit să se întâlnească personal cu preşedintele rus, lucru pe care l-a propus într-o scrisoare publicată joi. Vladimir Putin a respins vineri ideea unei astfel de întâlniri până când un acord final nu va fi negociat în prealabil pentru a pune capăt războiului.

Putin: „Cunosc această persoană”

Preşedintele rus a menţionat vineri, în cursul Forumului Economic de la Sankt Petersburg, vizita la Kiev a unui om de afaceri rus, însă fără a-i menţiona numele.

„Cunosc această persoană de mult timp. Deşi nu avem legături strânse, îl consider o persoană de încredere şi onestă”, a afirmat Vladimir Putin, conform traducerii declaraţiilor sale oferite de Kremlin.

El a mai făcut cunoscut că omul de afaceri l-a contactat „în urmă cu trei săptămâni”, spunându-i că a fost „invitat la Kiev” şi că şi-a exprimase dorinţa de a merge acolo pentru „a asculta” şi pentru „a-i raporta discuţiile”.

Preşedintele rus a adăugat că s-a întâlnit cu acesta la întoarcere şi că a fost informat că „Zelenski solicită o întâlnire”.

Parisul, Londra şi Berlinul susţin propunerea lui Zelenski

Liderii francez, german şi britanic au susţinut duminică propunerea lui Volodimir Zelenski pentru un „dialog direct” între Ucraina şi Rusia, „cu participarea activă a Statelor Unite şi a Europei”, la finalul întâlnirii cu preşedintele ucrainean la Londra.

Emmanuel Macron, Keir Starmer şi Friedrich Merz au „salutat apelul lansat de preşedintele Zelenski pentru o încheiere a războiului, negociată pe cale diplomatică”, după ce acesta i-a propus lui Vladimir Putin o întâlnire directă, într-o scrisoare transmisă joi.

„Linia actuală de contact trebuie să servească drept punct de plecare pentru negocieri. Frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă”, au insistat cei patru lideri.

Pe de altă parte, ei au „subliniat nevoia urgentă de a creşte producţia de interceptoare şi de a dezvolta în comun capacităţi antirachetă balistică şi de atac în profunzime”, după ce noi atacuri ruseşti au provocat cinci morţi şi pagube la un sit nuclear din Ucraina.

Volodimir Zelenski, care a anunţat că se va întâlni luni cu regele Charles al III-lea, ceruse pe platforma X, înaintea reuniunii, o „cooperare mai mare pentru securitatea întregii Europe în domeniul apărării antiaeriene”.

Preşedintele ucrainean doreşte să îi implice mai mult pe aliaţii săi europeni în căutarea unei soluţii diplomatice, în condiţiile în care atenţia preşedintelui american Donald Trump s-a mutat către războiul din Iran.

Editor : B.P.

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