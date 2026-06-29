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Avantajele dietei mediteraneene verzi: activitatea căror gene este îmbunătățită (studiu)

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Foto: Profimedia
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Cercetătorii dintr-o echipă internaţională au descoperit că dieta mediteraneeană verde poate să îmbunătăţească activitatea genelor asociate cu sănătatea inimii, prevenirea diabetului şi îmbătrânirea sănătoasă, a anunţat Universitatea Ben-Gurion din Negev (Israel).

Noul studiu, publicat în revista Clinical Nutrition, a analizat modul în care o variantă a dietei mediteraneene, bogată în alimente de origine vegetală, afectează organismul la nivel molecular, scrie Agerpres.

Acest tip de dietă pune accentul pe alimente precum ceaiul verde, nucile şi un shake zilnic preparat din planta acvatică Mankai, limitând în acelaşi timp consumul de carne roşie şi carne procesată.

Cercetătorii au constatat că persoanele care au urmat dieta mediteraneeană verde prezentau niveluri mai ridicate de folaţi, o vitamină implicată în procesele biologice care ajută la reglarea expresiei genelor.

Aceste schimbări au fost asociate cu un control mai bun al glicemiei, o inflamaţie mai redusă şi o scădere a grăsimii din ficat şi din jurul organelor interne.

Studiul a arătat, de asemenea, că persoanele cu anumiţi factori de risc genetici pentru boli cardiace pot beneficia şi mai mult de pe urma acestei diete, înregistrând scoruri îmbunătăţite ale riscului cardiac în comparaţie cu persoanele care nu au urmat dieta.

Autorii studiului au declarat că rezultatele cercetării susţin ideea că alegerile alimentare pot juca un rol important în sănătatea pe termen lung şi în prevenirea bolilor.

Editor : B.E.

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