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Trafic rutier închis luni pe mai multe tronsoane ale DN 7C – Transfăgărăşan. Recomandările Poliției

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Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România.
Altitudinea maximă la care este şoseaua depăşeşte 2.000 de metri. Foto: CNAIR
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Traficul rutier se va închide, luni, 6 iulie, pe mai multe tronsoane de drum ale DN 7C – Transfăgărăşan pentru desfăşurarea a două evenimente, unul fiind sportiv iar celălalt, o şedinţă foto privată, cu autoturisme. Poliţiştii rutieri le recomandă şoferilor să evite deplasarea pe acest drum şi să respecte semnalizările de circulaţie montate temporar în zonele respective.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că, în data de 6 iulie 2026, traficul rutier se va închide pe mai multe tronsoane de drum ale DN 7C – Transfăgărăşan, pentru desfăşurarea a două evenimente, respectiv „Turul Ciclist al Sibiului” şi Şedinţă privată foto - video autoturisme

Astfel, între orele 07:30 – 18:00 – închiderea circulaţiei în Tunelul Bâlea Lac (DN 7C, km. 115+926 – 116+808 metri), în ambele sensuri; între orele 08:00 – 13:30 – închiderea circulaţiei la Cabana Bâlea Lac (DN 7C, km. 117 - 130); între 09:00 – 13:30 – închiderea circulaţiei pe segmentul kilometric 141 (Cabana Vama Cucului) şi 130 (Cabana Bâlea Cascadă); între orele 12:45 – 16:15 – închiderea circulaţiei pe tronsonul kilometric 147+785 metri (intersecţia dintre DN 7C cu DJ 105P) şi 116+800 (Bâlea Lac) şi între orele 13:30 – 18:00 – închiderea circulaţiei între kilometrii 141 (Cabana Vama Cucului) şi 116+800 metri (Bâlea Lac).

„Având în vedere amploarea restricţiilor de trafic instituite pe parcursul zilei de 6 iulie, precum şi desfăşurarea succesivă a celor două evenimente, recomandăm conducătorilor auto să evite deplasarea pe DN 7C Transfăgărăşan şi respectarea semnalizărilor de circulaţie montate temporar la faţa locului, precum şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, prezenţi la faţa locului pentru dirijarea traficului”, precizează sursa citată.

Editor : Sebastian Eduard

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