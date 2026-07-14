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Reacția Rusiei, după ce UE a acuzat FSB de atacuri cibernetice și a adoptat sancțiuni contra Moscovei: Nu se aduc niciodată dovezi

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Dmitri Peskov
Dmitri Peskov. Sursă foto: Reuters
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Kremlinul a calificat marţi drept „gratuită acuzaţia de atacuri cibernetice formulată în ajun de Uniunea Europeană şi Regatul Unit, care au anunţat adoptarea de sancţiuni contra Moscovei din acest motiv.

„Nu acceptăm aceste acuzaţii. Ele sunt absolut gratuite, nu sunt niciodată argumentate şi nu se aduc niciodată dovezi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferinţa sa de presă cotidiană, transmite agențiile de presă internaționale, preluate de Agerpres.

Potrivit lui Peskov, Rusia, care de mai mulţi ani este acuzată de ţările occidentale de comiterea unor atacuri cibernetice şi de ingerinţe în procesul electoral, consideră „ca întotdeauna” sancţiunile occidentale drept „ilegale”.

„Ne-am adaptat la zeci de mii de sancţiuni impuse ţării noastre. Am învăţat să ocolim aceste sancţiuni şi să le minimizăm efectele negative. Vom continua să facem acest lucru în viitor”, a adăugat reprezentantul preşedinţiei ruse.

Londra şi Bruxellesul au anunţat luni adoptarea unor sancţiuni împotriva Rusiei, pe care o acuză că a stat la originea unor atacuri cibernetice menite să „răspândească haosul şi divizarea în Europa”.

Regatul Unit a declarat că sancţiunile sale vizează 24 de indivizi şi entităţi legate de serviciile de informaţii ruse.

De partea sa, Consiliul UE a decis luni să impună măsuri restrictive pentru nouă indivizi şi patru entităţi din Rusia ce fac parte din ecosistemul cibernetic al Moscovei, implicaţi în efectuarea unor atacuri cibernetice contra Uniunii Europene, statelor sale membre şi partenerilor săi internaţionali.

Începând din martie 2014, UE a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei (2014), invadarea pe scară largă a Ucrainei (2022) şi anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson (2022).

Până în prezent, UE a adoptat 20 pachete de sancţiuni. Sancţiunile economice vizează sectoarele financiar, comercial, energetic, al transporturilor, al tehnologiei şi al apărării din Rusia, precum şi serviciile furnizate Rusiei sau cetăţenilor ruşi.

Sancţiunile europene sunt atent direcţionate, temporare şi concepute astfel încât să fie proporţionale, ceea ce înseamnă că sunt revizuite periodic şi că Uniunea Europeană le poate calibra, diminua sau opri dacă sunt îndeplinite obiectivele UE sau se fac paşi semnificativi în acest sens.

Măsurile restrictive ale UE în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei se aplică unui număr de peste 2.700 de persoane şi entităţi.

Editor : B.E.

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