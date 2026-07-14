ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Mai vor partidele să negocieze un guvern sau doar mimează negocierile?

„Condițiile puse de Sorin Grindeanu nu sunt făcute pentru a construi o majoritate, ci pentru a bloca orice negociere. PSD a reușit performanța de a se izola de toată lumea", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Cel mai dur negociator cu Sorin Grindeanu pare să fie chiar Sorin Grindeanu."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Săptămâni de vacanță, dar în continuare liderii formațiunilor politice, deși nu par a face niciun pas concret, vorbesc. Domnul Sorin Grindeanu le cere, pentru a avansa negocierile, celor de la PNL să retragă deciziile votate în diferite foruri de conducere, inclusiv în congres, privind necolaborarea cu Partidul Social Democrat. PNL-ul a și răspuns: sub nicio formă. Ajung aceste tatonări, Florin, într-un punct? Par politicienii noștri dispuși să negocieze cu adevărat un guvern?

Florin Negruțiu: Condițiile pe care le pune PSD-ul, de fapt domnul Grindeanu, sunt făcute ca să saboteze orice fel de negociere. Inclusiv propria lui instalare ca premier.

Nu poți să pretinzi sprijinul celorlalți pentru a deveni premierul unui guvern minoritar și să începi negocierile înjurându-i. Raportarea lui arată că, de fapt, nu vrea să ajungă premier. Altfel ar fi mai maleabil, ar pune batista pe țambal, s-ar înfrâna. Dimpotrivă, este foarte bătăios. Probabil tocmai pentru a bloca aceste negocieri.

Mai este ceva. Domnul Grindeanu nu înțelege de ce PSD a ajuns izolat. Acum le cere liberalilor să repete congresul până iese rezultatul dorit de PSD.

Ori PSD exact asta a făcut în ultimul an: a încercat să facă ordine în partidele celorlalți.

A fost la guvernare cu Ilie Bolojan și s-a comportat ca un partid de opoziție. A făcut moțiune împreună cu AUR, după care i-a numit pe cei de la AUR extremiști. A încercat să rupă PNL. După ce puciul n-a reușit, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează România pentru că nu i-a predat partidul. Apoi i-a acuzat pe cei de la AUR de trădare, după ce încercase chiar PSD să le rupă parlamentarii.

Toate episoadele astea explică de ce PSD este astăzi un partid izolat. Nimeni nu mai vrea să joace cu PSD. Nici măcar AUR.

Claudiu Pândaru: Îmi aduc aminte de unul dintre primele jocuri pe calculator. Apărea o fereastră cu întrebarea: „Vrei mărire de salariu?" Aveai două butoane: „Da" și „Nu". De fiecare dată când încercai să apeși pe „Da", butonul fugea.

Cam așa mi se pare și în cazul domnului Grindeanu. Trimite mesaje către foștii parteneri de guvernare, dar de fiecare dată când pare că se apropie o înțelegere, apare o nouă condiție.

Realitatea este că cel mai dur negociator cu Sorin Grindeanu este chiar Sorin Grindeanu.

Și, privind și în partea cealaltă a mesei, sunt destui care nu par foarte dornici să ajungă la o concluzie.

Așa că, după ce politicienii își vor termina vacanțele, vor mai posta câteva fotografii de la piscină sau de la mare și se vor mai certa puțin pe Facebook, este foarte posibil ca la sfârșitul lui iulie să ne întoarcem exact de unde am plecat: la președintele Nicușor Dan.