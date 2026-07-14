Rusia a publicat un videoclip care arată impactul devastator al unei bombe glisante de trei tone asupra unui oraș ucrainean.

Clipul de 20 de secunde, postat de Ministerul Apărării din Rusia, arată o explozie uriașă și un val de șoc vizibil, urmate de nori de fum negru care se ridică în orașul Orihiv, situat pe linia frontului.

În clip, se aude pilotul lăudându-se: „Este greu de imaginat o țintă care să nu fie distrusă de o bombă aeriană de această dimensiune”.

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Un monstru din Războiul Rece

Presa ucraineană a afirmat că bomba glisante FAB-3000, cu o încărcătură explozivă de aproximativ 1.400 kg, a lovit o zonă rezidențială, deși Rusia susține că au fost lovite poziții militare.

Înainte de izbucnirea războiului, Orihiv, situat în sudul regiunii Zaporojie, avea o populație de puțin sub 14.000 de locuitori, comparabil la noi cu Breaza, Luduș sau Calafat.

Această ultimă utilizare nu este prima folosire a armei respective în timpul războiului din Ucraina. Rusia a început să lanseze bombe FAB-3000 ca bombe „neghidate” încă din aprilie 2022, prima dintre ele fiind utilizată în timpul infamului asediu al uzinei siderurgice Azovstal din orașul portuar Mariupol, situat în sudul țării.

Rusia a reluat producția în serie a acestei bombe din era sovietică în februarie 2024.

De atunci, arma, care nu mai fusese folosită din timpul războiului din Afganistan din anii 1980, a fost modificată cu kituri de aripi direcționale pentru a o transforma într-o bombă glisantă ghidabilă.

FAB-3000 a fost, de asemenea, adaptată pentru a fi lansată de bombardierul tactic Su-34, tipul de aeronavă care, potrivit rapoartelor, ar fi responsabil pentru atacul din videoclip.

Editor : Sebastian Eduard