Lanţul spaniol de modă Zara a retras de la vânzare un costum de Halloween pentru copii după ce criticii spun că seamănă cu uniformele purtate de prizonierii lagărelor de concentrare în perioada nazistă, informează sâmbătă DPA, potrivit Agerpres.

Costumul, format dintr-o bluză şi o pereche de pantaloni cu dungi verticale albastre şi albe, a fost conceput pentru a arăta uzat şi prezenta motive imprimate care aminteau de sârma ghimpată. Bucăţi de materiale pe mâneci sugerau numerele unor prizonieri.

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„Lanţul spaniol de modă Zara îşi înspăimântă clienţii din Europa cu încă o idee de coşmar - un costum în stilul lagărelor de concentrare naziste”, a scris jurnalistul israelian Dov Gil-Har într-un mesaj pe reţeaua X.

Costumul nu mai este disponibil la vânzare în magazinul online Zara.

„Zara Home regretă orice neînţelegere pe care acest costum de Halloween pentru copii l-ar fi cauzat. Nu mai este disponibil la vânzare nici în magazinele fizice, nici în online”, a spus purtătorul de cuvânt al companiei ca răspuns la o solicitare de informaţii.

Compania nu a spus însă de ce verificările interne nu au sesizat asemănarea cu hainele purtate în lagărele de concentrare.

Nu este pentru prima dată când Zara este criticată pentru produse asociate cu nazismul.

În 2014, Zara a retras o bluză în dungi albastre şi albe şi care avea o stea în şase colţuri pe piept asemenea celor pe care evreii din Germania erau obligaţi să le poarte în perioada nazistă.

Într-un incident din 2007, Zara a vândut o geantă din pânză decorată cu zvastici printre alte motive florale.

Editor : C.L.B.