CM 2026. Zara a retras de la vânzare tricourile dedicate echipei Curacao la Cupa Mondială, care conțineau o greșeală de ortografie

Lanțul global de magazine Zara a retras imediat din vânzare colecția de produse dedicate Cupei Mondiale pentru Curacao, lansată recent, după ce a descoperit o greșeală majoră de ortografie imprimată pe tricouri, conform unui reportaj al Jeugdjournaal.

Compania de îmbrăcăminte a colaborat cu FIFA, forul mondial de fotbal, pentru a lansa o linie de îmbrăcăminte cu tematică retro dedicată Cupei Mondiale. Colecția include diverse tricouri, pantaloni scurți și șepci concepute să semene cu echipamentele de fotbal istorice, scrie Asatunews.

O greșeală de ortografie evidentă a apărut pe produsul dedicat Curacao, unde numele insulei a fost tipărit greșit „Curaçau” în loc de „Curaçao”. După descoperirea acestei greșeli, Zara a oprit vânzările și a retras articolul din stoc.

Acest turneu marchează o etapă istorică, deoarece Curacao s-a calificat la Cupa Mondială pentru prima dată în istoria sa. Cu o populație de doar 156.000 de locuitori, această națiune insulară deține recordul de cea mai mică țară care a participat vreodată la turneul mondial de fotbal.

Editor : Sebastian Eduard