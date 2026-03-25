Premierul slovac Robert Fico vine în România. Se va întâlni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Robert Fico, premierul Slovaciei. Foto: Profimedia Images

Premierul slovac Robert Fico va efectua vineri o vizită oficială în România, la Bucureşti şi Oradea, potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri de Uniunea Democratică a Slovacilor din România (UDSR).

Din delegaţia premierului slovac vor mai face parte şi ministrul Apărării, Robert Kalinak, şi ministrul Culturii, Martina Simkovicova, precizează sursa citată.

„Vizita are o semnificaţie deosebită, marcând prima prezenţă oficială a unui prim-ministru slovac în comunităţile slovace din România”, se afirmă în comunicatul de presă transmis de deputatul Merka Adrian-Miroslav, preşedintele UDSR, potrivit Agerpres. 

Conform comunicatului menţionat, prim-ministrul slovac va fi primit de preşedintele României, Nicuşor Daniel Dan, şi va avea o întâlnire oficială la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan. Totodată, membrii delegaţiei guvernamentale slovace vor avea discuţii bilaterale cu omologii lor din Guvernul României.

În aceeaşi zi, începând cu ora 16:30, prim-ministrul Ilie Bolojan, împreună cu delegaţia slovacă, vor fi primiţi la Primăria Municipiului Oradea, în Sala „Traian Moşoiu”, unde vor participa la o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii slovace din judeţele Arad, Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj şi Timiş.

La evenimentul de la Oradea vor participa peste 100 de membri ai comunităţii slovace din România, inclusiv conducerea Uniunii Democratice a Slovacilor din România (UDSR) , reprezentanţi ai cultelor religioase slovace (romano-catolic şi evanghelic luteran), preoţi, inspectori şcolari, directori de unităţi de învăţământ cu predare în limba slovacă, lideri ai organizaţiilor locale ale UDSR, precum şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale.

Editor : C.L.B.

