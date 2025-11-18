Live TV

Video Prima reacţie a Cameliei Voinea, după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica. Sabrina Voinea îi ia apărarea

OTOPENI - SOSIRE SPORTIVI CANOTAJ SI GIMNASTICA - 7 AUG 2024
Camelia Voinea acuză FRG de șantaj. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Sabrina Voinea îi ia apărarea mamei sale

Antrenoarea Camelia Voinea a răspuns, într-un comunicat postat în social media, acuzaţiilor conform cărora şi-ar fi abuzat propria fiică. Ea spune că imaginile prezentate sunt din urmă cu 10 ani şi că a fost şantajată de fosta conducere a FRG cu acestea. Într-un mesaj video, Sabrina Voinea îi ia apărarea mamei sale.

„Am citit cu amărăciune articolele din presă care au preluat niște imagini de acum 10 ani. Este clar că este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră şi care nu poate decât să facă rău sportului românesc, gimnasticii noastre.

Ar trebui să se știe că aceste imagini au mai fost prezentate conducerii federației si acum 2 ani, deci nu este nimic nou, iar oficialii FRG din vechea conducere m-au ameninţat si şantajat permanent cu aceste imagini. Sigur, ca de altfel ca orice părinte și antrenor, și am puterea să recunosc asta, și eu regret că mai ridic tonul, că poate am momente de supărare, de nervi sau de severitate. Dar ce antrenor nu face asta? Asta este meseria și ca să ajungi acolo sus mai există si momente grele si tensionate. Nu cred că există vreo mare campioana care să spună că a avut doar lapte și miere în carieră.

Dar de aici până la acuzatii absurde precum bătăi sau ca îmi abuzez sportivele, este cale lungă iar aici îmi voi rezerva dreptul să îmi apăr imaginea în justiție pentru astfel de minciuni si denigrări. Gimnastica este un sport de anduranţă, ce implică sute de ore de antrenament, mii de repetări şi, nu în ultimul rând, privaţiuni acceptate şi asumate. Totul pentru un vis.

Eu, în calitate de campioană mondială, vicecampioană europeană, mondială şi olimpică, am trăit deja acest vis, am gustat din cupa succesului, am trăit elixirul gloriei! Nu trăiesc prin Sabrina; ea nu împlineşte aşteptările mele, ci caută să-şi împlinească propriul vis, la rândul său. Cu aceeaşi muncă, dăruire şi sacrificii asumate.

Cine a trecut printr-o sală de antrenament, pe drumul spre înalta performanţă, ştie că există momente în care poţi ceda emoţional. Dar aceste clipe nu zdruncină comuniunea dintre o mamă şi fiica ei, ci o întăresc. Nu voi mai continua să răspund unor astfel de provocări. Cei care urmăresc să ne distrugă performanţele vor fi dezamagiţi.

Nu cedăm, rămânem unite şi vom munci la fel ca si până acum, alături de toti cei care ne sprijină şi cărora le mulţumim că ne sunt alături. Celorlalţi, sper să le răspundem doar prin bucuria pe care Sabrina le-o va aduce romînilor, urcând în viitor pe podiumuri mondiale şi olimpice”, se arată în comunicatul antrenoarei.

Sabrina Voinea îi ia apărarea mamei sale

Este alegerea mea să fac acest sport, afirmă Sabrina Voinea într-un material video.

„Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată. Aş fi preferat să stau deoparte şi să nu răspund. Dar prefer să o fac pentru a nu da impresia că sunt o victimă”, spune la rândul său Sabrina.

Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea, arată imagini obţinute de jurnaliştii de la Golazo. Dezvăluirile survin după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional.

 

 

