Camelia Voinea, în urma deciziei Curții de Apel Bucureşti: „Suspendarea mea a fost nelegală”

Antrenoarea Camelia Voinea a anunţat, miercuri, că apelul Federaţiei Române de Gimnastică împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti prin care i-a fost ridicată suspendarea impusă de FRG a fost respins de Curtea de Apel Bucureşti.

„Meritam altceva decât jigniri publice şi acuzaţii monstruoase depuse la dosar. Meritam respect. Iar dacă nu ni-l acordaţi, cel puţin vă rugăm să nu ne insultaţi.

Curtea de Apel Bucureşti a respins astăzi apelul Federaţiei Române de Gimnastică împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti prin care mi-a fost ridicată suspendarea impusă de FRG.

Este a doua oară când justiţia confirmă ceea ce federaţia mea refuză să înţeleagă: suspendarea mea a fost nelegală”, a scris antrenoarea pe Facebook.

„Aş fi vrut ca FRG să folosească timpul şi resursele sale pentru a reflecta asupra situaţiei. Din păcate, a făcut apel, iar în faţa Curţii de Apel a continuat cu aceleaşi argumente pe care Tribunalul le respinsese deja. Ba mai mult, nu a coborât un prag... ci mai multe.

Dincolo de faptul că FRG a susţinut în instanţă o interpretare a legii şi propriului statut, că un antrenor de gimnastică suspendat ar putea, chipurile, să antreneze „la privat” sau în „competiţii private” (care nu există în gimnastică, unde tot ce se întâmplă profesionist se întâmplă sub egida FRG/FIG/EG), federaţia a coborât la un nivel pe care, sinceră să fiu, nu îl credeam posibil”, a mai spus Voinea.

„În apelul lor, argumentele erau citate din presa de scandal cu conflictele unor adolescenţi, respectiv ale Sabrinei - episoade care nu au nicio legătură cu suspendarea mea abuzivă.

Mai grav, FRG a susţinut în instanţă că ele dovedesc că mi-am crescut fiica într-un „mediu abuziv şi violent” şi că Sabrina este un agresor. Aceste cuvinte au fost înaintate de Federaţia care conduce sportul căruia eu i-am dedicat întreaga mea viaţă”.

Camelia Voinea a continuat să atace în postare Federația Română de Gimnastică.

„Vă întreb - este acesta un joc curat? Este normal ca FRG să depăşească orice limită?

Este oare normal să se facă astfel de acuzaţii la adresa mea de mamă, de propria mea federaţie... în scris, în faţa unei instanţe de judecată? O instituţie publică, plătită din bani publici, depune la dosarul unei antrenoare articole de scandal din viaţa personală a fiicei sale”.

„Să înţeleg că toate medaliile obţinute de Sabrina pentru România au fost câştigate ca urmare a „creşterii într-un mediu abuziv şi violent”... conform spuselor federaţiei?”, a notat Voinea pe Facebook.

Ea are şi un mesaj către Federaţia Română de Gimnastică.

Ani de sacrificiu

„Am fost sportivă de performanţă pentru ROMÂNIA. Am urcat pe podium la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Europene purtând pe piept simbolurile acestei ţări. Am făcut-o cu ani de sacrificiu, de dureri, de renunţări, de luni/ani în care nu am fost acasă şi nu mi-am văzut familia. Sunt antrenor de aproape 40 de ani. Am format generaţii întregi de gimnaste pentru România şi pentru federaţia pe care astăzi o conduceţi dumneavoastră.

Mi-am dăruit fiica acestui sport! Sabrina este una dintre cele mai bune gimnaste ale României în acest moment. Poartă în ea aceeaşi dăruire, aceeaşi disciplină, aceeaşi dragoste pentru gimnastică. În iulie a câştigat 3 medalii la o competiţie internaţională, iar federalii au cotat-o cu cele mai mari şanse ale ROMÂNIEI pentru competiţiile care urmează. Despre asta FRG nu a spus niciun cuvânt în instanţă”, a mai spus Camelia Voinea.

Suspendarea

Luna trecută, Tribunalul Bucureşti a admis cererea Cameliei Voinea şi a suspendat efectele Hotărârii CEX a Federaţiei Române de Gimnastică, prin care antrenoarea era suspendată de la toate activităţile desfăşurate sub egida forului.

La 15 mai, Federaţia Română de Gimnastică anunţase „suspendarea temporară” a antrenoarei Camelia Voinea de la toate activităţile desfăşurate sub egida forului.

Federaţia a considerat că în acest caz „aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă şi specializată din partea autorităţilor competente ale statului”. Astfel, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituţiilor abilitate şi suspendarea procedurii disciplinare până la soluţionarea cercetării.

Cazul din 2025

În noiembrie 2025, au apărut în presă imagini în care antrenoarea Camelia Voinea apărea abuzându-şi verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea. Dezvăluirile au survenit după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional.

Editor : Sebastian Eduard