Live TV

Camelia Voinea, în urma deciziei Curții de Apel Bucureşti: „Suspendarea mea a fost nelegală”

Data actualizării: Data publicării:
camelia voinea
Campionii României - Camelia Voinea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ani de sacrificiu Suspendarea Cazul din 2025

Antrenoarea Camelia Voinea a anunţat, miercuri, că apelul Federaţiei Române de Gimnastică împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti prin care i-a fost ridicată suspendarea impusă de FRG a fost respins de Curtea de Apel Bucureşti.

„Meritam altceva decât jigniri publice şi acuzaţii monstruoase depuse la dosar. Meritam respect. Iar dacă nu ni-l acordaţi, cel puţin vă rugăm să nu ne insultaţi.

Curtea de Apel Bucureşti a respins astăzi apelul Federaţiei Române de Gimnastică împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti prin care mi-a fost ridicată suspendarea impusă de FRG.

Este a doua oară când justiţia confirmă ceea ce federaţia mea refuză să înţeleagă: suspendarea mea a fost nelegală”, a scris antrenoarea pe Facebook.

„Aş fi vrut ca FRG să folosească timpul şi resursele sale pentru a reflecta asupra situaţiei. Din păcate, a făcut apel, iar în faţa Curţii de Apel a continuat cu aceleaşi argumente pe care Tribunalul le respinsese deja. Ba mai mult, nu a coborât un prag... ci mai multe.

Dincolo de faptul că FRG a susţinut în instanţă o interpretare a legii şi propriului statut, că un antrenor de gimnastică suspendat ar putea, chipurile, să antreneze „la privat” sau în „competiţii private” (care nu există în gimnastică, unde tot ce se întâmplă profesionist se întâmplă sub egida FRG/FIG/EG), federaţia a coborât la un nivel pe care, sinceră să fiu, nu îl credeam posibil”, a mai spus Voinea.

„În apelul lor, argumentele erau citate din presa de scandal cu conflictele unor adolescenţi, respectiv ale Sabrinei - episoade care nu au nicio legătură cu suspendarea mea abuzivă.

Mai grav, FRG a susţinut în instanţă că ele dovedesc că mi-am crescut fiica într-un „mediu abuziv şi violent” şi că Sabrina este un agresor. Aceste cuvinte au fost înaintate de Federaţia care conduce sportul căruia eu i-am dedicat întreaga mea viaţă”.

Camelia Voinea a continuat să atace în postare Federația Română de Gimnastică.

„Vă întreb - este acesta un joc curat? Este normal ca FRG să depăşească orice limită?

Este oare normal să se facă astfel de acuzaţii la adresa mea de mamă, de propria mea federaţie... în scris, în faţa unei instanţe de judecată? O instituţie publică, plătită din bani publici, depune la dosarul unei antrenoare articole de scandal din viaţa personală a fiicei sale”.

„Să înţeleg că toate medaliile obţinute de Sabrina pentru România au fost câştigate ca urmare a „creşterii într-un mediu abuziv şi violent”... conform spuselor federaţiei?”, a notat Voinea pe Facebook.

Ea are şi un mesaj către Federaţia Română de Gimnastică.

Ani de sacrificiu

„Am fost sportivă de performanţă pentru ROMÂNIA. Am urcat pe podium la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Europene purtând pe piept simbolurile acestei ţări. Am făcut-o cu ani de sacrificiu, de dureri, de renunţări, de luni/ani în care nu am fost acasă şi nu mi-am văzut familia. Sunt antrenor de aproape 40 de ani. Am format generaţii întregi de gimnaste pentru România şi pentru federaţia pe care astăzi o conduceţi dumneavoastră.

Mi-am dăruit fiica acestui sport! Sabrina este una dintre cele mai bune gimnaste ale României în acest moment. Poartă în ea aceeaşi dăruire, aceeaşi disciplină, aceeaşi dragoste pentru gimnastică. În iulie a câştigat 3 medalii la o competiţie internaţională, iar federalii au cotat-o cu cele mai mari şanse ale ROMÂNIEI pentru competiţiile care urmează. Despre asta FRG nu a spus niciun cuvânt în instanţă”, a mai spus Camelia Voinea.

Suspendarea

Luna trecută, Tribunalul Bucureşti a admis cererea Cameliei Voinea şi a suspendat efectele Hotărârii CEX a Federaţiei Române de Gimnastică, prin care antrenoarea era suspendată de la toate activităţile desfăşurate sub egida forului.

La 15 mai, Federaţia Română de Gimnastică anunţase „suspendarea temporară” a antrenoarei Camelia Voinea de la toate activităţile desfăşurate sub egida forului.

Federaţia a considerat că în acest caz „aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă şi specializată din partea autorităţilor competente ale statului”. Astfel, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituţiilor abilitate şi suspendarea procedurii disciplinare până la soluţionarea cercetării.

Cazul din 2025

În noiembrie 2025, au apărut în presă imagini în care antrenoarea Camelia Voinea apărea abuzându-şi verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea. Dezvăluirile au survenit după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
rus mort
2
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
3
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
EU Summit
4
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Zohran Mamdani
5
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială!
Digi Sport
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
O judecătoare a anulat acordul de imunitate al lui Trump cu fiscul american, după ce președintele SUA ar fi „înșelat” tribunalul
gianni infantino
CM 2026: Ce susține Infantino că i-ar fi spus lui Trump, după ce acesta i-a cerut anularea cartonașului roșu acordat lui Balogun
nicusor dan face declaratii
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Petrișor Peiu îl compară pe Nicușor Dan cu Carol al II-lea: „A gestionat criza foarte prost”. Suspendarea, „oricând pe masă”
Joc de Șah
Rusia, cândva cea mai puternică naţiune din acest sport, a fost suspendată din Federaţia mondială de şah
Recomandările redacţiei
alexandru nazare guvern
Alexandru Nazare, despre deblocarea posturilor pentru Spitalul „Marie...
Președintele Donald Trump.
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe...
ID213854-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Directorul general al TAROM a fost revocat din funcție. Acuzațiile...
Donald Trump.
„O situație imposibilă politic”: Un nou sondaj arată că alegătorii...
Ultimele știri
Noul director al Mossadului s-a întâlnit cu șeful CIA pentru discuții despre Iran, înainte ca tensiunile să se reaprindă
Caniculă extremă în Europa: Franța a înregistrat 5.764 de decese suplimentare în timpul valului de căldură
Administrația Trump ia în calcul o acțiune militară în Mali: „Francezii au încercat asta timp de 10 ani. Rușii încearcă de cinci ani”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Leu și aduce vești excelente pentru patru zodii. Cine sunt nativii cărora norocul le surâde...
Cancan
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Fanatik.ro
După Luca Stancu, FCSB a mai rezolvat un transfer! Anunțul lui Mihai Stoica: „Pe listă pentru meciul cu Auda”
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Ce i-a spus prințesa Leonor, moștenitoarea tronului Spaniei, lui Ferran Torres, de față cu toată lumea...
Adevărul
Ce urmează după suspendarea Legii salarizării. Sanitas vrea negocieri, Educația așteaptă noul Guvern
Playtech
Cine este Ionel Arsene și ce avere avea înainte să fugă din România. Reacția lui Sorin Grindeanu după...
Digi FM
Mihai Trăistariu, dezamăgit de litoralul din Bulgaria: „Mâncarea nu-i bună de nimic. La hotel am găsit pânză...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OFICIAL La 26 de ani, ”cea mai frumoasă fotbalistă din lume” a semnat: ”Visul meu s-a împlinit”
Pro FM
Ștefan Stan, mărturisiri despre despărțirea de mama fiicelor sale: „Nu găsim cale de mijloc, comunicarea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Adevarul
România caută surse alternative de petrol după decizia Kazahstanului. Carburanții s-au scumpit deja
Newsweek
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Vrei să îți iei câinele sau pisica în concediu? Ce recomandă medicii veterinari înainte de drum
Film Now
Câți bani a strâns fiul Priscillei Presley după ce a cerut donații pe internet pentru afacere: Va trebui să...
UTV
MrBeast s-a căsătorit în secret cu Thea Booysen. Nunta a durat o săptămână și a avut loc pe o insulă privată...