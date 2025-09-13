Live TV

Video Un profesor de muzică din Craiova a fost reținut după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă de 16 ani. Detalii din anchetă

Data actualizării: Data publicării:
The,Concept,Of,Stopping,Violence,Against,Women,,Stop,Woman,Abuse,
Foto. Shutterstock

Un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor, după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani. Anchetatorii au stabilit că faptele s-ar fi petrecut în perioada ianuarie – septembrie 2025.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, sâmbătă, că poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112, de un bărbat de 34 de ani din Bucureşti, cu privire la faptul că un bărbat de 42 de ani din Craiova, profesor în cadrul unei unităţi de învăţământ din localitate, ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani.

„La sediul unităţii de învăţământ s-au deplasat poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Craiova, mai multe persoane fiind conduse la audieri. Din cercetările efectuate de poliţişti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a stabilit că în cursul anului 2025, în mai multe rânduri (perioada ianuarie - septembrie), bărbatul de 42 de ani ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o minoră în vârstă de 16 ani”, au afirmat poliţiştii.

Profesorul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind dus în arestul IPJ Dolj.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
lucrari centrala ungaria profimedia
5
Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze...
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Digi Sport
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu, despre intenția guvernului de a elimina plafonarea...
ionut mosteanu la o sedinta
Ministrul Apărării: Cred că Rusia nu va ataca un stat NATO. Când...
Secretary Pete Hegseth speaks at a memorial event at the Pentagon, drapel pe fundal, batista cu stars&stripes la piept
Ordinul secretarului american al Războiului după asasinarea lui...
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Moșteanu, despre ajutorul militar acordat Ucrainei: „Nu e bine să...
Ultimele știri
Nicolás Maduro cheamă populaţia Venezuelei în cazărmi pentru a învăţa să tragă cu arma
O fabrică de baterii din SUA va întârzia începerea producției, după ce autoritățile au arestat sute de imigranți
Volodimir Zelenski face apel la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Cine sunt cei mai frumoși fotbaliști din Premier League. Pe ce loc l-a situat inteligența artificială pe Radu...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mașini second hand. Pericolul din spatele ofertelor „bune”
Playtech
Ce se întâmplă dacă circuli cu o copie xerox după permisul de conducere, dar cu carnetul de șoferi expirat
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
"Acolo nici Iohannis nu putea să intre!" Adevărul despre "vizitele" pe care Valentina Pelinel i le făcea lui...
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
De câte drone de interceptare este nevoie pentru a contracara o dronă Shahed?
Newsweek
Care pensionari vor lua sute de lei în plus pensie în 2026? Marius Budăi anunță
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Motivul pentru care o femeie vrea să scape de câinele soțului ei: „E nedrept atât pentru tine, cât și pentru...
Film Now
„Ar fi o condamnare la moarte”. Pamela Anderson, despre speculațiile potrivit cărora relația ei cu Liam...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea