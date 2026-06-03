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Alexander Stubb, preşedintele Finlandei: „Nu ar fi minunat să fie Canada al 28-lea stat al UE, în loc să devină al 51-lea stat al SUA?”

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Alexander Stubb
Alexander Stubb, președintele Finlandei. Foto: Profimedia
Din articol
Dincolo de granițe „Politica externă se schimbă mereu”

Preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb, crede că UE poate cuprinde mai multe state europene, și chiar unele din afara continentului.„Trebuie să gândim la scară mare”, spune el.

Extinderea Uniunii Europene a fost cea mai bună politică europeană din toate timpurile şi, din punct de vedere geografic, trebuie să ne extindem sau să construim forme de apartenenţă suficient de flexibile pentru a include aproximativ 40 de state europene şi poate şi unele state din afara Europei, a declarat, miercuri, preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb.

„Autonomia strategică europeană sau puterea geopolitică a Europei se bazează adesea pe dimensiune şi amploare. Cred că politica europeană cea mai bună din toate timpurile a fost extinderea Uniunii Europene. Am trecut de la şase membri la nouă, apoi la zece, doisprezece, cincisprezece, douăzeci şi patru, douăzeci şi opt şi acum douăzeci şi şapte. (...) Ideea mea este că, în acest moment, trebuie să gândim la scară mare. Din punct de vedere geografic, trebuie să ne extindem sau cel puţin să construim forme de apartenenţă suficient de flexibile pentru a include aproximativ 40 de state europene şi poate chiar unele state din afara Europei. Pe flancul vestic, pentru mine este vorba despre Regatul Unit. Trebuie să aducem Regatul Unit înapoi - dacă nu în interiorul Uniunii, atunci cât mai aproape de aceasta. Şi trebuie să ne gândim şi la Canada - nu spun asta doar pentru că am învins Canada la hochei - nu ar fi minunat ca să fie Canada al 28-lea stat al Uniunii Europene, în loc să devină al 51-lea stat al Statelor Unite?", a spus Alexander Stubb, la Eurelectric Power summit 2026.

Dincolo de granițe

Liderul finlandez a susţinut că Europa trebuie să privească dincolo de actualele sale graniţe şi să consolideze relaţiile cu statele candidate sau partenere, în special din perspectiva securităţii şi a stabilităţii regionale.

„Trebuie să privim, desigur, şi spre Ucraina, dar şi spre state mai mici precum Moldova şi Georgia. De asemenea, trebuie să începem să discutăm serios despre Turcia. Aproape nimeni nu mai vorbeşte despre Turcia, însă trebuie să ne deschidem minţile şi să înţelegem că, cel puţin din perspectiva securităţii, Turcia trebuie să fie cât mai aproape de Europa. Mai avem şi Balcanii de Vest. Acesta este, în opinia mea, cel mai sensibil punct al Europei. (...) Este o regiune extrem de importantă. Ce facem cu Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru şi Macedonia de Nord? Ce facem cu Bosnia şi Herţegovina? Iar dacă mergem spre nord, două ţări foarte apropiate de sufletul meu sunt Islanda şi Norvegia. (...) Trebuie să începem să gândim la scară mare dacă vrem să proiectăm putere în lume”, a precizat preşedintele Finlandei.

„Politica externă se schimbă mereu”

El a subliniat că politica externă se schimbă mereu, iar următoarea fază a ordinii mondiale a început odată cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, în februarie 2022, însă Europa trebuie să urmeze o politică externă demnă şi activă faţă de restul lumii.

„Politica externă se schimbă mereu. Ideea mea este că Europa trebuie să urmeze o politică externă demnă şi activă faţă de restul lumii. Mă bucur să văd că încheiem acorduri de liber schimb cu Mercosur, India, Japonia şi Coreea de Sud.(...) Există multe lucruri pe care le putem face din punct de vedere geopolitic, dar trebuie să ne organizăm mai bine. Pe scurt, din perspectiva Europei, simţim presiunea de securitate venită din partea Rusiei şi presiunea politică venită din partea Statelor Unite. Acest lucru înseamnă că trebuie să ne punem ordine în propria casă. De obicei reuşim. Am reuşit după Brexit. Am reuşit după pandemie. Am reuşit în sectorul energetic. Punctul de plecare este să înţelegem că Uniunea Europeană nu este o utopie. Tindem adesea să prezentăm Europa ca pe un sistem perfect, însă adevărul este că ea avansează întotdeauna în trei etape: apare o criză; urmează haosul; apoi apare o soluţie optimă. Dacă acceptăm acest lucru, vom înţelege şi că nu vom avea niciodată o piaţă energetică europeană perfectă. (...) Eu cred cu tărie în piaţa internă”, a mai afirmat preşedintele Finlandei.

Lideri din industria energetică, inovatori sau furnizori de servicii se reunesc miercuri şi joi, în capitala Finlandei, la Eurelectric Power Summit, care anul acesta se va desfăşura sub tema „Bringing Power to Life” („Dând energie vieţii”).

Potrivit organizatorilor, evenimentul oferă instrumentele, conexiunile şi perspectivele necesare pentru a rămâne cu un pas înaintea schimbărilor rapide care modelează sistemele energetice ale viitorului.

Editor : Sebastian Eduard

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