Mai multe drone au vizat obiective strategice din Rusia, inclusiv cel mai mare terminal petrolier din zona Mării Baltice, aflat la Sankt Petersburg, și o fabrică militară din regiunea Tambov. Ambele locații ar fi fost cuprinse de incendii în urma atacurilor, potrivit Ukrinform.

În noaptea de 3 iunie, mai multe drone ar fi atacat obiective strategice importante de pe teritoriul Federației Ruse, inclusiv cel mai mare terminal petrolier din zona Mării Baltice și o fabrică cu profil militar din regiunea Tambov, potrivit Ukrinform și publicației Astra.

În urma atacului, la terminalul petrolier din Sankt Petersburg ar fi izbucnit un incendiu. Instalația este situată în districtul Kirovsky al orașului și este considerată cel mai mare complex de transbordare a petrolului din Rusia în regiunea Mării Baltice.

Terminalul are o capacitate anuală de aproximativ 12,5 milioane de tone și dispune de 21 de rezervoare de stocare pentru produse petroliere, fiind considerat un obiectiv strategic pentru infrastructura energetică a Rusiei.

Raportările indică faptul că atacul a avut loc chiar în ziua deschiderii Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, programat între 3 și 6 iunie. Președintele rus Vladimir Putin urmează să susțină un discurs în cadrul evenimentului. Locul desfășurării forumului se află la aproximativ 17 kilometri de terminalul petrolier vizat.

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În paralel, publicația Astra relatează că în aceeași noapte a fost atacată și o fabrică din orașul Mițurinsk, regiunea Tambov, unde a izbucnit de asemenea un incendiu. Unitatea industrială produce echipamente pentru aviație și sisteme de control pentru rachete.

Potrivit surselor citate, fabrica a mai fost vizată și în atacuri anterioare, în februarie anul curent, dar și în iunie 2025 și decembrie 2024.

Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) susține că unitatea produce senzori utilizați la testarea și monitorizarea sistemelor pentru rachetele de croazieră Kh-101, precum și componente pentru rachetele Kh-59M2 și Kh-59M2A.

Totodată, fabrica ar produce și echipamente pentru infrastructura de petrol și gaze, precum și diverse componente electrice.

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Editor : C.A.