Video Un urs a rănit patru oameni în Japonia: unul dintre atacuri a fost filmat de camerele de supraveghere ale unei fabrici Data actualizării: 03.06.2026 12:31 Data publicării: 03.06.2026 12:16 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Foto: captură video Un urs a pătruns într-o zonă locuită din Japonia, a intrat în curtea unor fabrici și a rănit patru persoane. În imaginile filmate de camerele de supraveghere se vede cum fugărește un muncitor și îl trântește la pământ, apoi intră în clădire. Angajațiii din Finanțe, protest în fața Ministerului. Joi, mii de angajați vor opri lucrul în toată țara, din cauza legii salarizării „Super El Nino” aduce trei luni cu temperaturi de foc. Meteorolog ANM: „Vom avea fenomene la nivel global” Escaladare în Orientul Mijlociu. Noi atacuri între SUA și Iran: lovituri asupra insulei Qeshm și negocieri de pace în impas Diaconescu: O rețea militară în NATO urmărește, în timp real, toate lansările Kelemen Hunor respinge un guvern tehnocrat: Dacă aș fi președintele României, aș da PSD prima șansă la guvernare „Lista neagră” a Guvernului: jumătate din companiile de stat au termene de restructurare depășite. Unde sunt cele mai mari întârzieri Omar Hayssam, cel mai cunoscut terorist al României, cere suspendarea pedepsei cu închisoarea din motive medicale Șoferii italieni vor primi înapoi banii pentru taxa de autostradă, dacă rămân blocați în trafic Potrivit presei locale, a rănit trei muncitori și o femeie de 80 de ani din cartier. Poliția a declarat stare de urgență pentru a permite împușcarea animalului. Editor : B.E. Etichete: japonia urs atac urs Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților... 2 Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați... 3 Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai... 4 „În mod pașnic, inteligent și reciproc avantajos”. Premierul armean a refuzat direct... 5 Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...