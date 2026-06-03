Un urs a pătruns într-o zonă locuită din Japonia, a intrat în curtea unor fabrici și a rănit patru persoane. În imaginile filmate de camerele de supraveghere se vede cum fugărește un muncitor și îl trântește la pământ, apoi intră în clădire.

Potrivit presei locale, a rănit trei muncitori și o femeie de 80 de ani din cartier. Poliția a declarat stare de urgență pentru a permite împușcarea animalului.

Editor : B.E.