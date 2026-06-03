Întreprinderile autohtone pot asigura livrarea a peste 15.000 de drone FPV pe zi, a declarat într-un interviu acordat ziarului „Kommersant” primul viceprim-ministru Denis Manturov, responsabil cu complexul industrial-militar. „Întreprinderile autohtone pot asigura deja astăzi livrarea a peste 15 mii de unități pe zi numai de drone FPV, iar în 2023 o astfel de cantitate era produsă lunar”, a spus Manturov.

Potrivit acestuia, dezvoltatorii implementează activ tehnologii cu elemente de inteligență artificială, soluții în domeniul comunicațiilor rezistente la interferențe și s-a format o direcție de dezvoltare a dronelor kamikaze și a muniției de baraj. „Se lucrează în permanență la extinderea producției, la creșterea nivelului de calitate și la reducerea costului final al sistemelor noastre fără pilot”, a adăugat el. În aprilie, președintele Vladimir Putin a declarat că, în 2024, trupele ruse au primit peste 1,5 milioane de drone de diferite tipuri, iar zilnic erau trimise aproximativ 4.000 de drone FPV.

Conform datelor Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, capacitățile complexului industrial-militar ucrainean, la nivelul anului 2026, permit producerea a peste 8 milioane de drone FPV pe an. În țară, peste 160 de companii se ocupă de producția acestor drone. Dacă ne bazăm pe estimarea lui Manturov, întreprinderile rusești sunt capabile să producă aproximativ 5,5 milioane de aparate pe an. Capacitățile de producție declarate ale Ucrainei depășesc de 1,5 ori indicatorul menționat de vicepremier.

Editor : A.R.