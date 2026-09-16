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George Simion, despre implicarea membrilor AUR în violenţele din Piața Victoriei: „Din ce ştiu eu nu. E rău să participi la protest?”

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George Simion alături de alți membri ai AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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George Simion susţine că nu are informaţii privind implicarea unor membri AUR în violenţele de la protestul fermierilor din Piaţa Victoriei şi afirmă că parlamentarii şi susţinătorii formaţiunii au dreptul să participe la manifestaţii. Liderul AUR respinge asocierea participanţilor paşnici cu incidentele care au avut loc în timpul protestului.

Potrivit News.ro, întrebat, miercuri, la Parlament, dacă au fost membri AUR implicaţi în violenţele de la protestul fermierilor din Bucureşti, Simion a răspuns: „Din ce ştiu eu nu. Dumneavoastră ştiţi altceva?”.

Cât despre participarea la protest a unor deputaţi AUR şi a unor persoane care participă de obicei la manifestaţiile organizate de formaţiune, Simion s-a întrebat: „Nu e normal să participe românii la protest?”.

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„Ce treabă au parlamentarii AUR cu asta (cu violenţele de la protest – n.r.)? Dumneavoastră încercaţi să culpabilizaţi participanţii paşnici, printre care şi parlamentari, membri şi susţinători AUR, că nu s-a ascuns, şi să asociaţi cu nişte lucruri care trebuie cercetate penal. Păi şi e rău să participi la proteste? Ce aţi vrea, să nu mai participăm la proteste?”, a declarat Simion, după care a plecat din faţa jurnaliştilor, când i s-a spus despre blocarea tramvaielor şi înjurăturile la adresa corporatiştilor.

Jandarmeria a anunţat că, în urma protestelor din Piaţa Victoriei, 47 de persoane au fost duse la audieri, iar faţă de un bărbat s-a dispus deja reţinerea. Acesta avea asupra sa un cuţit de 20 de centimetri. În urma violenţelor, zece jandarmi au fost răniţi, patru fiind duşi la spital.

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De asemenea, două autospeciale aparţinând Jandarmeriei au fost avariate.

În acelaşi context, au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 21.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare.

Editor : Ana Petrescu

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