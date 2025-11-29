Live TV

Video România, nota 3 la digitalizare în UE. Primăriile alocă sume uriașe pentru dosare cu șină, plicuri și hârtie. Edilii dau vina pe Guvern

Data actualizării: Data publicării:
dosare cu documente
În arhivele primăriilor sunt păstrate încă sute de mii de dosare. Credit foto: Guliver/Getty Images

România a obținut nota 3 din 10 la maturitate digitală, într-un raport recent. Sume uriașe din bugetele locale încă sunt alocate, anual, pentru achiziția de dosare cu șină, plicuri și topuri de hârtie. Primarii dau vina pe Guvern și spun că digitalizarea ar putea fi făcută, dacă Executivul le-ar da voie să cumpere aparatura necesară. Președintele României, Nicușor Dan, este optimist: promite că situația se va schimba în curând.

Arhivele primăriilor încă sunt păstrate în sute de mii de dosare cu șină și depozitate între pereți scorojiți, în camere uitate de vreme. Multe documente au caracter permanent, adică nu pot fi distruse niciodată, așa că se tot adună.

„Vreau să știu și eu dacă mai aveți ceva sau dețineți documentele cu suprafețele de teren ale părinților mei din anul 1994?”, întreabă o femeie ajunsă la primăria din Slivilești, județul Gorj. „Da, le avem aici pe toate”, vine răspunsul prompt.

„Ele trebuie păstrate curate, trebuie păstrate în condiții foarte bune, să nu fie igrasie, să nu cumva să intre vreun șoarece că, vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă aceste dosare ar fi distruse?!”, spune Sorin Bucurescu, primarul localității Slivilești, județul Gorj.

Pe lângă faptul că, odată cu trecerea timpului, documentele se degradează, durează și o veșnicie până când cineva scotocește în arhivă după un document.

„Tot așa suntem, tot la nivelul dosarului cu șină. Dacă suntem noi aici la nivelul ăsta, suntem destul de jos, ce să mai vorbești de instituții mai mari?!”, întreabă retoric o localnică.

„Da, tot cu dosarul, tot la coadă, ca de obicei”, spune altcineva.

„În România?! Numai să mergi la ghișeu. Poate peste 30-50 de ani”, crede un bărbat.

Documentele sunt păstrate în dosare cu șină, de zeci de ani, și în arhiva Primăriei Târgu Jiu. Pe lângă cei 168.000 de lei cheltuiți pe hârtii, s-au mai irosit încă 500.000 de lei pentru somațiile către datornici.

„Există foarte multe acte normative care ne interzic să cumpărăm calculatoare și echipamente. Nu poți să faci digitalizare cu aparatură din anii '90 sau 2000”, e de părere primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Președintele României este optimist: promite că situația se va schimba în curând.

„Avem voință, avem strategii, avem legislație, dar ele nu sunt puse împreună. Problema e de a defini modul în care instituțiile colaborează între ele. Într-un interval de câteva luni, în discuție cu Guvernul, să reușim să definim modul în care vom acționa în viitor”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia

