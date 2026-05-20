Preşedintele ADR i-a făcut plângere penală pentru abuz în serviciu fostului şef al instituţiei. Reacția ministrului Darău

Anularea licitației: nereguli și lipsa aprobărilor Critici privind încălcarea legislației finanțelor publice Irineu Darău: „Nimeni nu e mai presus de lege” Promisiuni de reformă

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) Aurel-Cătălin Giulescu  a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva fostului șef al instituției Dragoș Cristian-Vlad, pe care îl acuză de abuz în serviciu în legătură cu proiectul „Platforma Națională de Interoperabilitate” (PNI). Ministrul interimar al Economiei Irineu Darău a afirmat că acțiunea dă un semnal clar că „nimeni nu e mai presus de lege” în gestionarea banilor publici.

Demersul vine după decizia din 15 mai prin care actuala conducere a ADR a anulat procedura de achiziție publică pentru PNI, invocând nereguli și abateri de la cadrul legal privind achizițiile publice.

Anularea licitației: nereguli și lipsa aprobărilor

„În continuarea demersurilor iniţiate prin emiterea Deciziei preşedintelui ADR nr. 287/15 mai 2026, prin care a fost dispusă anularea procedurii de achiziţie publică iniţiate în contextul implementării proiectului "Platforma Naţională de Interoperabilitate", preşedintele ADR, Aurel-Cătălin Giulescu, a formulat astăzi, 20.05.2026, o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin care a solicitat cercetarea lui Dragoş Cristian-Vlad sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, în scopul aflării adevărului şi recuperării prejudiciului cauzat ADR. Amintim că Decizia prin care s-a dispus anularea procedurii de achiziţie publică s-a fundamentat pe constatarea unei serii de nereguli şi abateri flagrante de la cadrul legal aplicabil în domeniul achiziţiilor publice”, mai spune comunicatul de presă al ADR.

Instituția susține că procedura ar fi fost lansată înainte de îndeplinirea condițiilor legale, în lipsa unei hotărâri de Guvern care să aprobe investiția și oportunitatea cheltuielilor.

Critici privind încălcarea legislației finanțelor publice

„Concret, deşi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a solicitat ADR suspendarea procedurilor de achiziţie aferente proiectului PNI, Dragoş Cristian-Vlad, la data comiterii faptei preşedinte ADR, a ignorat atât solicitarea Ministerului, cât şi prevederile legale prevăzute expres de Legea 500/2002 privind finanţele publice, normă imperativă care presupune ca, anterior demarării procedurilor de investiţie, "documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii (...) care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către Guvern, pentru valori mai mari de 100 de milioane lei. Valoarea totală a proiectului "Platforma Naţională de Interoperabilitate" este de 164.430.871,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR este de 123.239.785,16 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 41.191.085,84 lei”, se mai precizează în comunicat.

Conducerea ADR a emis ulterior o nouă decizie prin care a dispus reluarea procedurilor pentru implementarea proiectului, cu respectarea cadrului legal și a utilizării eficiente a fondurilor publice.

Irineu Darău: „Nimeni nu e mai presus de lege”

Ministrul interimar al Economiei Irineu Darău a susținut că demersul transmite un semnal ferm privind modul în care sunt gestionate fondurile publice și a acuzat existența unor rețele de influență în domeniul digitalizării.

„Când opreşti licitaţii nelegale şi neoportune, când pui lupa pe contracte cu dedicaţie şi când sapi în istoricul Autorităţii pentru Digitalizarea României, efectul e clar: se crizează şi ies la atac băieţii deştepţi din digitalizare, fiindcă sunt scoşi din priză - şi încep, în sfârşit, să piardă controlul. Plângerea penală pentru abuz în serviciu în cazul platformei PNI - depusă astăzi la Parchet de noul preşedinte al ADR - poartă un mesaj clar: nimeni nu e mai presus de lege când vine vorba de banii publici şi de infrastructura digitală a statului român”, a transmis Darău, miercuri pe Facebook.

El a mai afirmat că „PNI, platforma care ar trebui să conecteze digital instituţiile statului, risca să devină încă un contract uriaş împins înainte cu probleme grave de legalitate şi oportunitate”.

„Am fi cules roadele otrăvite peste câţiva ani, cum din păcate ne-am obişnuit. Şi iar ne-am fi făcut că facem... statul rămânând nedigitalizat - în ciuda sumelor uriaşe cheltuite”, a adăugat acesta.

Promisiuni de reformă

Ministrul interimar a susținut că va continua demersurile de reformă în domeniul digitalizării și că va fi eliminată influența „rețelelor” din sistem.

„De aceea se agită acum reţeaua construită de Ghiţă şi de vechiul sistem - pentru că se închide robinetul. Le transmit un singur lucru: epoca digitalizării controlate din umbră se încheie aici. Voi merge până la capăt şi nimic nu mă va intimida, fiindcă digitalizare capturată înseamnă stat capturat. Înseamnă vieţi pierdute şi timp irosit. Înseamnă insatisfacţie şi bătaie de joc faţă de cetăţeni”, a mai spus Darău.

El a precizat că proiectul PNI va fi redesenat și reluat „cu respectarea 100% a legii și cu folosirea optimă a banilor publici”.

