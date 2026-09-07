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De ce giganții tech vor să mute centrele de date în spațiu și ce temeri ridică ideea pentru mediul înconjurător

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Satelit spațial futurist care orbitează în jurul Pământului. Elemente din această imagine au fost furnizate de NASA. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Stanislav Rishnyak / imageBROKER / Profimedia
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Centre de date în spațiu, care orbitează în jurul Pământului: o constelație tot mai numeroasă de investitori de capital de risc și antreprenori din domeniul tehnologiei susține că acesta este viitorul. Confruntați cu o opoziție tot mai puternică din partea americanilor – dintre care marea majoritate afirmă că nu doresc un centru de date în vecinătatea lor – liderii din domeniul tehnologiei se pregătesc să le lanseze și să le construiască foarte departe, în spațiu, scrie csmonitor.com.

„Este inevitabil”, spune Eric Truitt, director executiv și cofondator al startup-ului Mantis Space. Compania lucrează la construirea unei rețele electrice spațiale folosind lasere de nivel militar. În termen de cinci ani, spune Truitt, centrele de date vor „orbita deasupra fiecărei părți a Pământului”.

Criticii susțin că centrele de date spațiale ar putea lumina permanent cerul nocturn, producând efecte necunoscute asupra vieții plantelor, animalelor și oamenilor. O creștere dramatică a numărului de sateliți ar putea, de asemenea, „să interfereze cu cercetarea astronomică”, să sporească riscul de coliziuni și să crească cantitatea de deșeuri spațiale, potrivit Biroului de Responsabilitate Guvernamentală (GAO). Piesele centrelor de date scoase din funcțiune ar putea cădea pe Pământ dacă nu ard complet în atmosferă, a adăugat GAO.

Investitorii și directorii care susțin această idee nu ignoră aceste posibilități. Și nu ezită să menționeze și alte riscuri.

În cadrul unui forum al industriei sponsorizat de TDK Ventures săptămâna trecută la San Francisco, George Hoyem, fost vicepreședinte executiv al firmei de investiții a comunității de informații din SUA, In-Q-Tel, a ridicat problema posibilității unei „bătălii în spațiu” între Statele Unite și China.

Însă liderii din domeniul tehnologic prezenți la eveniment își exprimă, de asemenea, optimismul că ar putea găsi soluții inovatoare pentru a depăși aceste probleme. De exemplu, Rob Meyerson, fost președinte al companiei de rachete Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, a declarat în cadrul forumului de specialitate că, în opinia sa, oamenii ar putea, în cele din urmă, „să extragă din spațiu materiale precum aluminiul, fierul și siliciul” și apoi să utilizeze aceleași materiale pentru a construi centre de date deasupra atmosferei.

Actuala inițiativă a lui Meyerson se numește Interlune. Conform propriilor declarații, compania aspiră „să fie lider mondial în exploatarea durabilă și responsabilă a resurselor naturale din spațiu, în beneficiul umanității”.

Centrele de date spațiale ar fi alimentate cu energie solară, care este abundentă pe orbită. Firma de consultanță McKinsey & Co. a declarat chiar că spațiul reprezintă o „oportunitate de 1,8 trilioane de dolari pentru creșterea economică globală”.

Cel mai puternic susținător al centrelor de date din spațiu este cea mai bogată persoană din lume, Elon Musk. În ianuarie, compania SpaceX a lui Musk a solicitat Comisiei Federale de Comunicații (FCC) permisiunea de a lansa un centru de date cu „până la un milion de sateliți”.

Musk se bucură de o relație strânsă cu administrația Trump. Actualul președinte al FCC, Brendan Carr, a participat la lansările SpaceX înainte de a fi numit în această funcție de către președintele Donald Trump. Sub conducerea lui Carr, FCC a relaxat reglementările în moduri care avantajează SpaceX și a invocat o eră a „dominației spațiale a SUA”.

Când președintele a anunțat că îl va alege pe Carr în funcția de președinte al FCC, Musk a spus pe platforma sa de socializare X: „O alegere excelentă”.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, miliardarul fondator al unei companii de procesare a plăților, este, de asemenea, apropiat de Musk. Înainte de a se alătura administrației Trump, Isaacman a zburat în două misiuni SpaceX, iar compania sa are relații de afaceri cu cea a lui Musk. El s-a arătat, de asemenea, foarte optimist în privința centrelor de date din spațiu.

„Să luăm centrele de date pe care nimeni nu le dorește în curtea proprie – se pare că există un consens larg în această privință – și să le punem în spațiu, unde nu vor deranja pe nimeni”, a declarat Isaacman în cadrul unui podcast al „New York Post” în luna august.

Grupurile ecologiste susțin că graba de a amplasa centre de date în spațiu ar putea avea consecințe de anvergură, a căror amploare nu este pe deplin înțeleasă. În luna martie, o coaliție de organizații, printre care Earthjustice și Public Employees for Environmental Responsibility, a solicitat FCC să efectueze o evaluare de mediu completă a propunerii SpaceX de a lansa un centru de date cu până la 1 milion de sateliți.

Coaliția a solicitat FCC să evalueze o serie de impacturi potențiale, inclusiv o analiză a efectelor emisiilor de cantități uriașe de lumină artificială pe timp de noapte asupra sănătății oamenilor, plantelor și animalelor, precum și a potențialelor modificări ale temperaturii stratosferei, ale stratului de ozon și ale semnalelor geomagnetice de care depind păsările migratoare.

FCC nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

SpaceX nu a oferit răspunsuri directe la preocupările de mediu în răspunsul său adresat FCC. În schimb, Cecilia Tenge-Rietberg, manager senior pentru politica în domeniul sateliților, a scris că compania intenționează să utilizeze o „abordare de implementare în etape pentru acest sistem, pentru a monitoriza efectele atmosferice reale”. SpaceX a recunoscut, de asemenea, că nu a dezvoltat încă „tehnici avansate de atenuare a luminozității” pentru a minimiza impactul vizual, a afirmat Tenge-Rietberg.

David Anderson, directorul de produs al Ramon.Space, companie care produce procesoare de calcul rezistente la condițiile spațiale, afirmă că centrele de date spațiale reprezintă singura modalitate de a satisface cererea tot mai mare de produse de inteligență artificială.

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Editor : B.E.

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