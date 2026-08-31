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ChatGPT, Reddit și Roblox intră sub supraveghere mai strictă în UE. Ce obligații au de îndeplinit

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AI governance and responsive generative artificial intelligence use. Compliance strategy and risk management.
Foto: Getty Images
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Din articol
ChatGPT, considerat motor de căutare online 28 de platforme și motoare de căutare, desemnate până acum

Comisia Europeană a inclus ChatGPT, Reddit și Roblox în categoria serviciilor online foarte mari, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). ceea ce înseamnă că acestea vor avea reguli mai stricte în UE. ChatGPT este considerat motor de căutare online foarte mare, iar Reddit și Roblox, platforme online foarte mari. Cele trei servicii vor trebui să ia măsuri pentru a limita riscurile legate de conținutul ilegal, protecția minorilor și siguranța utilizatorilor, iar Comisia Europeană va putea verifica și investiga modul în care funcționează.

Potrivit comunicatului de presă al Comisiei Europene, ChatGPT, Reddit și Roblox au declarat că au cel puțin 45 de milioane de utilizatori lunari medii în Uniunea Europeană, atingând astfel pragul pentru desemnarea drept servicii online foarte mari.

În urma notificării, cele trei servicii au la dispoziție patru luni, până la sfârșitul lunii decembrie 2026, pentru a respecta obligațiile suplimentare prevăzute de DSA.

Acestea includ evaluarea și atenuarea riscurilor sistemice asociate serviciilor și sistemelor algoritmice, inclusiv în ceea ce privește „diseminarea conținutului ilegal, efectele negative asupra minorilor, bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor, drepturile fundamentale, procesele electorale și securitatea publică”.

Comisia Europeană va putea investiga ChatGPT, Reddit și Roblox

În urma desemnării, Comisia Europeană va dobândi competențe de investigare pentru a evalua funcționalitățile din spatele celor trei servicii și, după caz, orice sistem conex.

Executivul comunitar va supraveghea respectarea DSA în cooperare cu Coimisiún na Meán pentru ChatGPT și Reddit și cu Autoritatea pentru Consumatori și Piețe (ACM) pentru Roblox. Cele două autorități sunt coordonatorii serviciilor digitale din Irlanda și Țările de Jos, unde sunt stabilite serviciile desemnate.

ChatGPT, considerat motor de căutare online

Comisia precizează că ChatGPT este un sistem de inteligență artificială care poate răspunde solicitărilor utilizatorilor, inclusiv prin căutarea pe internet.

„Prin urmare, ChatGPT este un serviciu hibrid care se califică drept motor de căutare online în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale”, arată Comisia.

Reddit este descris drept o platformă bazată pe discuții, unde utilizatorii pot crea, distribui și comenta conținut în comunități tematice, în timp ce Roblox este o platformă de jocuri și creație care permite utilizatorilor să creeze, să publice și să joace jocuri dezvoltate de alți utilizatori.

„Întrucât aceste servicii le permit utilizatorilor să disemineze conținuturi ale terților către public, ele se califică drept platforme online în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale”, precizează Comisia.

Roblox, Reddit și ChatGPT fac deja obiectul obligațiilor generale aplicabile platformelor online și, respectiv, motoarelor de căutare în temeiul DSA.

28 de platforme și motoare de căutare, desemnate până acum

Comisia Europeană precizează că a desemnat până în prezent 28 de platforme online și motoare de căutare foarte mari în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale.

Supravegherea și aplicarea DSA sunt împărțite între Comisia Europeană și coordonatorii serviciilor digitale din statele membre, care sunt responsabili de monitorizarea respectării regulamentului.

Editor : Ana Petrescu

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