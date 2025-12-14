Live TV

Concluziile unui experiment „istoric”, la 1,6 kilometri sub pământ, în căutarea misterioasei materii întunecate

Data actualizării: Data publicării:
Hairy Dark Matter
Foto: Profimedia

Un experiment caracterizat drept „istoric” şi „distrugător de recorduri” ce a folosit un detector de particule amplasat la 1,6 km adâncime în Dakota de Sud, SUA, pentru a identifica particulele teoreticei materii întunecate, despre care se crede că reprezintă majoritatea covârşitoare a materiei din Univers, s-a încheiat fără a reuşi să identifice particule din acest tip de materie.

Folosind cea mai mare bază de date de acest fel din lume, experimentul denumit LUX-ZEPLIN (LZ) a restricţionat proprietăţile potenţiale ale uneia dintre principalele particule candidate pentru materia întunecată cu o acurateţe fără precedent. Studiul nu a identificat însă nicio dovadă cu privire la această misterioasă substanţă teoretică, dar va ajuta studiile viitoare să evite rezultatele fals pozitive.

„Avem misiunea de a încerca să rezolvăm această problemă, această uriaşă piesă lipsă în ceea ce priveşte înţelegerea Universului”, a declarat pentru Live Science Rick Gaitskell, coordonatorul grupului de astrofizicieni de la Brown University şi membru al echipei de cercetare LZ, potrivit Agerpres.

Rezultatele, prezentate luni (8 decembrie) în cadrul unei conferinţe ştiinţifice desfăşurate la Sanford Underground Research Facility, locul unde se află amplasat detectorul de particule folosit în experiment, au fost trimise spre publicare în Physical Review Letters şi sunt disponibile deocamdată doar în arhiva preprint arXiv.

Echipa a avut două obiective declarate pentru acest experiment. Primul obiectiv a fost elucidarea proprietăţilor „aromei” de masă mică a particulelor de materie întunecată propuse, numite particule masive cu interacţiune slabă (WIMP). În fizica particulelor, „aroma” se referă la proprietatea fundamentală care distinge diferitele tipuri de particule elementare.

Cel de-al doilea obiectiv a fost testarea capacităţilor detectorului de a identifica neutrinii solari - particule subatomice aproape fără masă produse în reacţiile nucleare din interiorul Soarelui. Echipa a presupus că semnătura de detectare a acestor particule ar putea fi similară cu cea prezisă de anumite modele de materie întunecată, dar trebuia să identifice neutrinii solari pentru a şti cu siguranţă.

Înaintea experimentului, care s-a desfăşurat timp de 417 zile între martie 2023 şi aprilie 2025, sensibilitatea detectorului a fost mărită pentru a putea sesiza mai uşor interacţiunile rare dintre particulele fundamentale. O cameră cilindrică, umplută cu xenon lichid, a reprezentat mediul de desfăşurare a experimentului. Cercetătorii au căutat indicii ale coliziunilor dintre particulele WIMP sau neutrini cu xenonul - acestea producând flash-uri de fotoni şi electroni cu sarcină pozitivă.

Experimentul a reuşit însă să obţină unele progrese în ştiinţă privind atât particulele WIMP cât şi neutrinii. În ceea ce-i priveşte pe neutrini, cercetătorii susţin că au obţinut date care arată că un tip de neutrino solar, denumit boron-8, chiar interacţionează cu xenonul. Această informaţie va ajuta experimentele viitoare să evite detecţii fals pozitive ale materiei întunecate.

Descoperirile din fizică trebuie de obicei să atingă un nivel de încredere numit „5 sigma” pentru a fi considerate valide. Noul experiment a atins 4,5 sigma - o îmbunătăţire considerabilă faţă de rezultatele sub 3 sigma raportate de două detectoare anul trecut. Şi acest lucru a fost deosebit de remarcabil având în vedere că detecţiile de neutrini bor-8 au loc doar aproximativ o dată pe lună în detector, chiar şi atunci când se monitorizează 10 tone de xenon, conform lui Gaitskell.

Însă, în ceea ce priveşte chestiunea materiei întunecate, cercetătorii nu au găsit nimic definitiv pentru tipurile de WIMP-uri cu masă mică pe care le căutau. Conform cercetătorilor, echipa ar fi ştiut că a găsit ceva dacă ar fi surprins rezultatul interacţiunii dintre particulele WIMP şi o moleculă de xenon - atunci când se produce această interacţiune, energia coliziunii creează o semnătură distinctivă, aşa cum prevăd modelele.

„Dacă luăm un nucleu, este posibil ca materia întunecată să intre şi să se împrăştie simultan din întregul nucleu şi să-l facă să se retragă”, a explicat Gaitskell.

„Este cunoscută sub numele de împrăştiere coerentă (coherent scattering). Are o semnătură particulară în xenon. Deci, căutăm acele reculuri nucleare coerente”, a explicat el.

O altă rundă de detecţii, mai lungă, va începe în 2028, când se aşteaptă ca detectorul să colecteze rezultate pentru un număr record de 1.000 de zile. Rundele mai lungi oferă cercetătorilor o şansă mai bună de a surprinde evenimentele rare.

Detectorul va căuta nu doar mai mulţi neutrini solari sau interacţiuni WIMP, ci şi alte elemente fizice care s-ar putea încadra în Modelul Standard al fizicii particulelor, despre care se spune că descrie cea mai mare parte a mediului din jurul nostru.

De asemenea, Rick Gaitskell a subliniat că rolul ştiinţei este de a continua să avanseze chiar şi atunci când apar rezultate „negative".

„Un lucru pe care l-am învăţat este să nu presupunem niciodată că natura face lucrurile exact aşa cum credem noi că ar trebui", a spus Gaitskell, care caută materia întunecată de peste patru decenii.

„Există o mulţime de (soluţii) elegante despre care ai putea spune: E atât de frumos. Trebuie să fie adevărat. Şi le-am testat... şi s-a dovedit că natura le-a ignorat şi că natura nu a vrut să meargă pe acea cale anume”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
3
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
4
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
Iuri Ușakov profimedia-0954194313
5
„S-ar putea să nu ne placă”. Kremlinul afirmă că ar putea să nu fie de acord cu noile...
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
Digi Sport
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CHIANG MAI, THAILAND, MAY 24, 2020 : A women holds Apple iPhone Xs with LinkedIn application on the screen.
Platforma LinkedIn, comparată cu „Vestul sălbatic”. Ce arată un experiment colectiv făcut de femei
stridii
România are prima fermă de stridii din Marea Neagră. Cum arată producția după un an de experimente
portavionul USS Hornet din Alameda, California
Portavionul norilor: Cum s-a prăbușit un experiment secret care ar fi blocat lumina soarelui pe o suprafață uriașă a Pământului
Incendiul uriaș din Los Angeles
Acum 40 de ani aveai 17 minute pentru a scăpa dintr-o casă în flăcări. Astăzi ai doar 3 minute. Care este explicația
balerina danseaza pe scena
Experiment științific unic la Iași: cum influențează dansul activitatea creierului. „Vrem să descoperim emoțiile transmise de pe scenă”
Recomandările redacţiei
puțuri petroliere în Rusia
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru...
donald trump
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este...
Freddie Scappaticci / autorii investigației Kenova din cadrul poliției din Irlanda de Nord, într-o conferință de presă
„Oul de aur” al Marii Britanii: Cum a ajuns un ucigaș sadic protejat...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan rămâne și peste iarnă în vila cu chirie: S-au pus două...
Ultimele știri
Un ingredient dintr-un aliment popular, consumat de milioane de oameni, ar putea încetini îmbătrânirea (studiu)
Autoritățile germane au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun. Mai mulți suspecți au fost reținuți
„M-am temut pentru viaţa mea”. Fiul prinţesei Stephanie de Monaco a fost agresat după meciul AS Monaco – Galatasaray
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soția lui Bruce Willis, despre noua realitate a sărbătorilor, pe fondul luptei lui cu demența: O perioadă...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Adevărul despre bătăile încasate de maneliști la petreceri. Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre Florin...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Produsul foarte gustos cu care Gigi Becali a dat o adevărată lovitură. „Face cu mâna lui cea mai tare brânză...
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Unde te poți caza ieftin dacă vrei să mergi să vezi Târgul de Crăciun de la Craiova. Prețurile pornesc de la...
Digi FM
Dr. Adrian Marinescu, noi precizări despre cazurile de lepră din Cluj: „Nu este o boală ușor contagioasă!” Ce...
Digi Sport
Românul pe care Gigi Becali l-a făcut milionar l-a ”trădat” pe patronul FCSB-ului și a ajuns în vârful...
Pro FM
Antonia, după ce și-a injectat Aquafilling și a ajuns în spital: „Nu a fost vorba despre a nu face sport...
Film Now
Timothée Chalamet, deloc modest când vine vorba despre rolul din „Marty Supreme”: „Este cea mai bună...
Adevarul
Cum l-a găsit Poliția pe regretatul actor Peter Greene. A fost descoperit și un bilet
Newsweek
În România poți ieși la pensie la 50 ani. Spania: firmele angajează oameni de peste 50 ani să nu falimenteze
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Noi dezvăluiri despre moartea actorului Peter Greene. Ce au găsit polițiștii în apartamentul starului din...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție