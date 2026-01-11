Live TV

„Galaxia eșuată”. Misteriosul obiect cosmic care îi aduce pe astronomi mai aproape de materia întunecată

Astronomii care utilizează Telescopul Spațial Hubble al NASA au descoperit un nou tip de obiect cosmic despre care se crede că este o „galaxie eșuată”.

Numit Cloud 9 (Norul 9), această curiozitate astronomică este un nor de materie întunecată aflat la 14 milioane de ani-lumină de Pământ, care nu conține stele.
Este prima dată când un astfel de obiect a fost detectat și ar putea îmbunătăți înțelegerea oamenilor de știință despre universul timpuriu și natura materiei întunecate.

„Aceasta este povestea unei galaxii eșuate”, a declarat Alejandro Benitez-Llambay de la Universitatea Milano-Bicocca din Italia,  investigatorul principal al programului.

„În știință, de obicei învățăm mai mult din eșecuri decât din succese. În acest caz, faptul că nu vedem stele este ceea ce dovedește că teoria este corectă. Ne spune că am găsit în universul local un element constitutiv primordial al unei galaxii care nu s-a format încă”, explică el.

Obiectul se numește Nor H I Limitat de Reionizare sau RELHIC, ilustrând o teorie mai veche despre cum ar arăta o rămășiță dintr-o formare timpurie de galaxii.

Cercetătoarea ESA Rachael Beaton a declarat că se așteaptă ca vecinii noștri galactici să conțină câteva „case abandonate” ca aceasta.

Descoperirea-surpriză oferă o perspectivă unică asupra fizicii materiei întunecate și se așteaptă să ducă la descoperirea mai multor galaxii eșuate în viitor.

Materia întunecată reprezintă aproximativ 85% din toată materia din univers, dar este imposibil de văzut cu telescoapele, deoarece nu emite, nu absoarbe și nu reflectă lumina.

Lipsa stelelor în formațiunea Cloud 9 permite oamenilor de știință să privească un „halo” de materie întunecată pură, fără ca vreo lumină să interfereze cu observația.

„Acest nor este o fereastră către universul întunecat”, a declarat Andrew Fox de la Asociația Universităților pentru Cercetare în Astronomie/Institutul de Știință al Telescopului Spațial din cadrul Agenției Spațiale Europene (ESA).

„Știm din teorie că este de așteptat ca cea mai mare parte a masei din univers să fie materie întunecată, dar este dificil să detectăm acest material întunecat deoarece nu emite lumină. Cloud-9 ne oferă o perspectivă rară asupra unui nor dominat de materie întunecată,” a explicat el.

