Platforma LinkedIn, comparată cu „Vestul sălbatic”. Ce arată un experiment colectiv făcut de femei

Data publicării:
CHIANG MAI, THAILAND, MAY 24, 2020 : A women holds Apple iPhone Xs with LinkedIn application on the screen.
Zeci de femei au participat în această săptămână la un experiment colectiv pe LinkedIn. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
LinkedIn neagă acuzațiile Vizibilitate crescută cu 1.600% Nu toate femeile au avut același succes

Zeci de utilizatoare au participat la un experiment colectiv pe LinkedIn, iar multe dintre ele au constatat că modificarea genului din profil în „masculin” sau adoptarea unui stil de comunicare corporatist perceput ca masculin le-a crescut vizibilitatea și numărul de interacțiuni, în timp ce platforma neagă orice favorizare pe criterii de gen.

Zeci de femei au participat în această săptămână la un experiment colectiv pe LinkedIn, după ce mai multe postări virale au arătat că schimbarea genului în „masculin” sau rescrierea profilului într-un stil de comunicare corporatist, perceput ca masculin, duce la o creștere semnificativă a vizibilității pe platformă, scrie The Guardian.

Unele femei au modificat doar setarea de gen. Altele și-au rescris descrierile profesionale folosind ceea ce au numit „limbaj de business agresiv, tipic masculin”, cu termeni precum „drive”, „accelerate”, „transform”, „leader”. Iar vizibilitatea lor a crescut.

Aceste rezultate i-au făcut pe mulți să speculeze că ar exista un bias sistemic în algoritmul LinkedIn, prin care postările bărbaților, în special cele formulate într-un stil corporatist asertiv, sunt amplificate în feed.

LinkedIn neagă acuzațiile

Într-o postare oficială, platforma a recunoscut că fenomenul a devenit vizibil, dar a respins ideea că genul ar influența modul în care sunt promovate postările.

„Schimbarea genului din profil nu afectează vizibilitatea în feed sau în căutări”, a transmis un purtător de cuvânt, adăugând că performanța unei postări este determinată de „sute de semnale”, nu de date demografice.

Cu toate acestea, relatările utilizatoarelor continuă să se adune.

Vizibilitate crescută cu 1.600%

Simone Bonnett, consultantă în social media din Oxford, care și-a schimbat pronumele în „he/him” și numele afişat în „Simon E”, spune că diferența a fost uluitoare.

„Văd o creștere de 1.600% la vizualizările de profil și de 1.300% la impresii. E incredibil pentru modul în care funcționează acum social media.”

O altă utilizatoare, Megan Cornish, specialistă în comunicare pentru companii din domeniul sănătății mintale, a spus că a început experimentul după ce vizibilitatea postărilor sale scăzuse dramatic. Ea a schimbat genul în „masculin”, a rescris profilul în stil corporatist masculin, cu termeni precum „strategic”, „leader”, „impact” și a rescris și postările vechi în același stil și le-a republicat.

Rezultatul: vizibilitatea ei a crescut cu 415% într-o singură săptămână, iar postarea despre experiment a devenit virală, cu aproape 5.000 de reacții. Dar experiența i-a provocat disconfort, mărturisește ea.

„Postările mele erau, înainte, calde, umane, inteligente. În versiunea «masculinizată» erau reci, agresive, cu un ton de superioritate. M-am simțit de parcă adoptam comportamentul unui bărbat alb arogant”, spune ea. Cornish a abandonat experimentul după o săptămână, deși planificase să continue o lună.

Nu toate femeile au avut același succes

Cass Cooper, scriitoare specializată în tehnologie și algoritmi, a schimbat setările genului în „masculin” și ale rasei în „alb”, însă rezultatul a fost o scădere a vizibilității, o experiență raportată și de alte femei de culoare.

„Știm că există bias algoritmic, dar e extrem de greu de înțeles cum funcționează în fiecare caz”, spune ea. „Problema nu e neapărat platforma, ci prejudecățile sociale care se reflectă în mediul digital.”

Utilizatoarele afirmă că vizibilitatea femeilor a scăzut în ultimele luni, odată cu schimbările de algoritm implementate de LinkedIn. Acest fenomen ar fi determinat primele experimente: postări identice, publicate de femei și de bărbați din aceeași industrie, generau rezultate mult mai bune atunci când erau postate de bărbați.

LinkedIn spune că algoritmii săi sunt evaluați constant, inclusiv prin „verificări privind diferențele de gen”, și sugerează că scăderea vizibilității ar putea fi cauzată de creșterea volumului de conținut de pe platformă.

Dar Simone Bonnett observă că fenomenul stilului corporatist agresiv devine tot mai răspândit: „LinkedIn era considerat un spațiu profesional, respectuos. Nu mai e așa. Începe să semene cu Vestul sălbatic.”

