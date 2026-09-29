Cum ar putea afecta defecțiunea unui motor Starship planurile NASA de a trimite din nou oameni pe Lună

Defecțiunea unui motor al Starship, produsă în timpul celui de-al 14-lea zbor de testare fără echipaj al navei SpaceX, ar putea complica eforturile NASA de a respecta calendarul stabilit pentru viitoarele misiuni cu astronauți pe Lună. Deși Starship a reușit să atingă mai multe obiective importante în timpul testului, problema sistemului de propulsie a dus la scurtarea misiunii cu câteva ore, relatează Reuters.

Starship, concepută inclusiv pentru transportarea unor încărcături mari în spațiu, este unul dintre cele două vehicule care concurează pentru a deveni prima navă pe care NASA ar putea să o folosească, începând din 2028, pentru a transporta astronauți pe suprafața Lunii și a-i aduce în siguranță înapoi. O astfel de misiune nu a mai fost realizată din 1972, la finalul programului Apollo.

În timpul celui mai recent test, desfășurat luni în Texas, unul dintre cele trei motoare principale Raptor ale Starship s-a oprit în mod neașteptat după separarea navei de treapta inferioară a rachetei.

În ciuda defecțiunii, controlorii de zbor au continuat misiunea și au trimis nava pe orbită, unde Starship a realizat în premieră o desfășurare de sateliți comerciali.

De ce problema motorului este importantă pentru NASA

Stabilirea cauzei defecțiunii este esențială pentru SpaceX, însă miza este importantă și pentru NASA. Versiunea Starship destinată aselenizării ar urma să se bazeze pe același sistem de motoare pentru transportarea astronauților prin spațiu și către și de pe suprafața Lunii.

Impactul incidentului asupra dezvoltării Starship va depinde de rezultatele investigației, respectiv dacă a fost vorba despre „o defecțiune izolată a unei singure componente” sau despre o problemă mai amplă de proiectare, care ar necesita modificări „la nivelul întregii flote”, a explicat Dean Sladen, inginer aerospațial la Accu Components.

„Orice remediere a motorului care întârzie următoarele zboruri, inclusiv tentativa planificată de a prinde nava cu brațele turnului de lansare după reintrarea în atmosferă, reduce timpul disponibil din acest calendar”, a spus Sladen.

„Adevărata presiune este legată de Lună”

O întârziere mai mare ar afecta nu doar ambițiile comerciale ale SpaceX de a-și extinde rapid rețeaua de sateliți Starlink, ci și rolul companiei în programul lunar Artemis al NASA.

„Adevărata presiune este legată de Lună. NASA are nevoie de Starship pentru Artemis III”, a declarat Sladen.

Artemis III este o misiune de testare pe orbita Pământului, programată cel mai devreme pentru vara viitoare, care ar urma să servească drept repetiție pentru prima aselenizare cu echipaj a programului.

Problemele motoarelor Raptor și ale sistemului de propulsie au contribuit și la alte dificultăți întâmpinate anterior de Starship. În timpul celui de-al 12-lea zbor, din luna mai, un motor nu a pornit conform planului. Motoarele alimentate cu metan se numără printre cele mai complexe și costisitoare componente ale rachetei.

În timpul unor zboruri anterioare, SpaceX a renunțat la planurile de a testa pornirea unui motor Raptor în spațiu. Toate motoarele au funcționat însă cu succes în timpul ascensiunii celui de-al 13-lea zbor Starship, desfășurat în iulie.

SpaceX și Blue Origin concurează pentru misiunile lunare ale NASA

SpaceX, compania fondată de Elon Musk în 2002, concurează cu Blue Origin, compania rivală fondată de Jeff Bezos, pentru un rol în explorarea Lunii în cadrul programului Artemis al NASA.

SpaceX fusese contractată inițial pentru a furniza primul modul de aselenizare cu echipaj pentru programul Artemis. Jared Isaacman a declarat însă în aprilie că NASA va utiliza modulul care va fi primul pregătit pentru zbor. Agenția consideră că această competiție suplimentară poate accelera progresele, în contextul întârzierilor acumulate de programul de teste Starship.

NASA își propune oficial să readucă astronauți pe suprafața Lunii până în 2028, un obiectiv considerat pe scară largă foarte ambițios. Agenția urmărește să ajungă acolo înaintea Chinei, care plănuiește o aselenizare cu echipaj până în 2030.

Un modul lunar funcțional va fi necesar și pentru misiunea premergătoare Artemis III, care ar putea avea loc cel mai devreme în vara anului 2027, pentru testarea manevrelor de întâlnire și andocare pe orbita joasă a Pământului.

SpaceX dezvoltă un sistem de aselenizare cu echipaj, Human Landing System, bazat pe Starship, o navă din oțel inoxidabil mult mai mare decât orice modul lunar construit până acum.

Blue Origin dezvoltă propriul modul, Blue Moon, bazat pe o abordare mai tradițională.

Dacă vor fi gata la timp, ambele module ar putea participa la misiunea Artemis III, pentru a demonstra manevre orbitale cu ajutorul motoarelor destinate funcționării în spațiu.

Isaacman a făcut publică strategia privind competiția dintre cele două module la câteva zile după încheierea misiunii Artemis II a NASA, care a trimis astronauți în jurul Lunii și înapoi pe Pământ.

Artemis II a reprezentat prima lansare cu echipaj a rachetei Space Launch System a NASA, construită de Boeing și Northrop Grumman, și a capsulei Orion, produsă de Lockheed Martin.

Editor : Ș.A.