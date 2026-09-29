Live TV

Cum ar putea afecta defecțiunea unui motor Starship planurile NASA de a trimite din nou oameni pe Lună

Data publicării:
SpaceX Starship Launch
Racheta Starship a SpaceX, în timpul lansării de la baza Starbase din Texas. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
De ce problema motorului este importantă pentru NASA „Adevărata presiune este legată de Lună” SpaceX și Blue Origin concurează pentru misiunile lunare ale NASA

Defecțiunea unui motor al Starship, produsă în timpul celui de-al 14-lea zbor de testare fără echipaj al navei SpaceX, ar putea complica eforturile NASA de a respecta calendarul stabilit pentru viitoarele misiuni cu astronauți pe Lună. Deși Starship a reușit să atingă mai multe obiective importante în timpul testului, problema sistemului de propulsie a dus la scurtarea misiunii cu câteva ore, relatează Reuters.

Starship, concepută inclusiv pentru transportarea unor încărcături mari în spațiu, este unul dintre cele două vehicule care concurează pentru a deveni prima navă pe care NASA ar putea să o folosească, începând din 2028, pentru a transporta astronauți pe suprafața Lunii și a-i aduce în siguranță înapoi. O astfel de misiune nu a mai fost realizată din 1972, la finalul programului Apollo.

În timpul celui mai recent test, desfășurat luni în Texas, unul dintre cele trei motoare principale Raptor ale Starship s-a oprit în mod neașteptat după separarea navei de treapta inferioară a rachetei.

În ciuda defecțiunii, controlorii de zbor au continuat misiunea și au trimis nava pe orbită, unde Starship a realizat în premieră o desfășurare de sateliți comerciali.

De ce problema motorului este importantă pentru NASA

Stabilirea cauzei defecțiunii este esențială pentru SpaceX, însă miza este importantă și pentru NASA. Versiunea Starship destinată aselenizării ar urma să se bazeze pe același sistem de motoare pentru transportarea astronauților prin spațiu și către și de pe suprafața Lunii.

Impactul incidentului asupra dezvoltării Starship va depinde de rezultatele investigației, respectiv dacă a fost vorba despre „o defecțiune izolată a unei singure componente” sau despre o problemă mai amplă de proiectare, care ar necesita modificări „la nivelul întregii flote”, a explicat Dean Sladen, inginer aerospațial la Accu Components.

„Orice remediere a motorului care întârzie următoarele zboruri, inclusiv tentativa planificată de a prinde nava cu brațele turnului de lansare după reintrarea în atmosferă, reduce timpul disponibil din acest calendar”, a spus Sladen.

„Adevărata presiune este legată de Lună”

O întârziere mai mare ar afecta nu doar ambițiile comerciale ale SpaceX de a-și extinde rapid rețeaua de sateliți Starlink, ci și rolul companiei în programul lunar Artemis al NASA.

„Adevărata presiune este legată de Lună. NASA are nevoie de Starship pentru Artemis III”, a declarat Sladen.

Artemis III este o misiune de testare pe orbita Pământului, programată cel mai devreme pentru vara viitoare, care ar urma să servească drept repetiție pentru prima aselenizare cu echipaj a programului.

Problemele motoarelor Raptor și ale sistemului de propulsie au contribuit și la alte dificultăți întâmpinate anterior de Starship. În timpul celui de-al 12-lea zbor, din luna mai, un motor nu a pornit conform planului. Motoarele alimentate cu metan se numără printre cele mai complexe și costisitoare componente ale rachetei.

În timpul unor zboruri anterioare, SpaceX a renunțat la planurile de a testa pornirea unui motor Raptor în spațiu. Toate motoarele au funcționat însă cu succes în timpul ascensiunii celui de-al 13-lea zbor Starship, desfășurat în iulie.

SpaceX și Blue Origin concurează pentru misiunile lunare ale NASA

SpaceX, compania fondată de Elon Musk în 2002, concurează cu Blue Origin, compania rivală fondată de Jeff Bezos, pentru un rol în explorarea Lunii în cadrul programului Artemis al NASA.

SpaceX fusese contractată inițial pentru a furniza primul modul de aselenizare cu echipaj pentru programul Artemis. Jared Isaacman a declarat însă în aprilie că NASA va utiliza modulul care va fi primul pregătit pentru zbor. Agenția consideră că această competiție suplimentară poate accelera progresele, în contextul întârzierilor acumulate de programul de teste Starship.

NASA își propune oficial să readucă astronauți pe suprafața Lunii până în 2028, un obiectiv considerat pe scară largă foarte ambițios. Agenția urmărește să ajungă acolo înaintea Chinei, care plănuiește o aselenizare cu echipaj până în 2030.

Un modul lunar funcțional va fi necesar și pentru misiunea premergătoare Artemis III, care ar putea avea loc cel mai devreme în vara anului 2027, pentru testarea manevrelor de întâlnire și andocare pe orbita joasă a Pământului.

SpaceX dezvoltă un sistem de aselenizare cu echipaj, Human Landing System, bazat pe Starship, o navă din oțel inoxidabil mult mai mare decât orice modul lunar construit până acum.

Blue Origin dezvoltă propriul modul, Blue Moon, bazat pe o abordare mai tradițională.

Dacă vor fi gata la timp, ambele module ar putea participa la misiunea Artemis III, pentru a demonstra manevre orbitale cu ajutorul motoarelor destinate funcționării în spațiu.

Isaacman a făcut publică strategia privind competiția dintre cele două module la câteva zile după încheierea misiunii Artemis II a NASA, care a trimis astronauți în jurul Lunii și înapoi pe Pământ.

Artemis II a reprezentat prima lansare cu echipaj a rachetei Space Launch System a NASA, construită de Boeing și Northrop Grumman, și a capsulei Orion, produsă de Lockheed Martin.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
calin georgescu
2
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
Sorin Grindeanu
3
Grindeanu, după anunțul lui Simion privind absența AUR din comisii și plen: Încă o dovadă...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
4
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni
5
Ce se va întâmpla cu cei doi soldați nord-coreeni care au fost capturați în Ucraina și...
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”, iar acesta s-a sinucis. Aveau 3 copii
Digi Sport
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”, iar acesta s-a sinucis. Aveau 3 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
SpaceX Starship Launch
Misiune istorică a SpaceX: Starship a ajuns pentru prima dată pe orbită și a lansat primii sateliți Starlink V3
Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
Președintele Finlandei îi cere lui Elon Musk să extindă rețeaua Starlink în Ucraina pentru lovirea lansatoarelor rusești
Elon Musk.
Elon Musk, laude la adresa lui Xi Jinping într-un interviu pentru televiziunea chineză de stat: „Lider extraordinar”
Elon Musk.
Companiile americane și chineze de IA, față în față: soluția lui Elon Musk pentru siguranța inteligenței artificiale
Elon Musk
Mama lui Elon Musk face dezvăluiri despre copilăria fiului său: „A fost bătut atât de rău la școală încât a ajuns la spital”
Recomandările redacţiei
U.S. Army personnel conduct house searches in Salah Ad Din Province during Operation Swarmer, a large-scale air assault with over 50 helicopters and 1,500 U.S. and Iraqi military personnel.
Câștig strategic pentru „Axa Răului”. SUA încheie oficial două...
Screenshot 2026-09-29 212059
Siegfried Mureșan, mesaj către români înaintea votului de miercuri...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: „E momentul ca această criză politică să se încheie. E...
george simion si calin georgescu fac declaratii
Reacția AUR după arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. „Poziția...
Ultimele știri
Alexandru Rogobete (PSD), mesaj pentru PNL-USR: CCR este bună doar atunci când speraţi să vă dea vouă dreptate
Manchester City ar fi cheltuit sume uriaşe pe piaţa transferurilor, deşi clubul era conştient că încalcă regulamentul financiar
Cum a dus El Niño la dispariția sezonului uraganelor din Oceanul Atlantic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii își transformă total viața când Mercur intră în Scorpion. Schimbare majoră din 30 septembrie 2026
Cancan
În ce țară plănuia Vlad Bălțățeanu să ajungă, de fapt. NU avea de gând să se predea în Elveția
Fanatik.ro
Marele vis al copilăriei lui David Popovici, dezvăluit chiar de campion: „În loc de Spider-Man, aveam tort cu...
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Adevăratul obiectiv al lui Gheorghe Hagi în Liga Naţiunilor: “El nu conduce un Rolls Royce! În cel mai bun...
Adevărul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E...
Playtech
Ce salariu are Laura Codruța Kovesi la Parchetul European. A ajuns la finalul mandatului de șapte ani
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După 15 ani de căsnicie și PATRU copii, au divorțat: ”Am avut niște ani grei”. Totul s-a schimbat radical
Pro FM
Dua Lipa, departe de marile scene, la o nuntă albaneză în familie. Dansul făcut alături de tatăl ei a atras...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Directorul Belding din "Salvați de clopoțel" a murit la 75 de ani: "Era un om minunat"
Adevarul
O fabrică de bere din Germania își închide porțile după aproape 400 de ani. Zeci de angajați rămân fără loc...
Newsweek
Pensiile cresc în 2027, dar banii pierduți în ultimii doi ani nu se mai recuperează. Ce zice Ministerul Muncii
Digi FM
Demi Moore, despre cele mai importante lecții învățate de la cele trei fiice ale ei: “Sunt cei mai mari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Premieră mondială după 100 de ani. A fost descoperită o nouă specie de pisică sălbatică. Cum arată Leopardus...
Film Now
Cum a aflat Sylvester Stallone că fiul lui a murit la 36 de ani. Telefonul pe care nu-l va uita niciodată...
UTV
Victor Slav a publicat imagini rare cu fiica sa. Sofia a împlinit 10 ani