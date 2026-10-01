Nicuşor Dan, despre rectificarea bugetară: Nu e un motiv de panică pe termen foarte scurt, însă e o chestiune de săptămâni

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, referindu-se la rectificarea bugetară în lipsa unui guvern cu puteri depline, că ideal ar fi să nu ne aflăm în această situaţie, dar că pe termen scurt nu e motiv de panică.

„Ideal ar fi să nu fim aici. S-a găsit o soluţie care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie. Asta din discuţiile cu Guvernul, care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie cu Fondul de rezervă cu 10%, dar nu e normal”, a declarat Nicuşor Dan.

Acesta a precizat că situaţia trebuie rezolvată cât mai repede, pentru că trebuie întocmit şi bugetul, astfel încât să avem buget la sfârşitul anului şi să fructificăm situaţia financiară care este mult mai bună decât anul trecut.

„Deci, nu e un motiv de panică pe termen foarte scurt, însă e o chestiune de săptămâni până când noi trebuie să rezolvăm problema asta”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă indexarea pensiilor ar putea fi cuprinsă în proiectul de buget, şeful statului a afirmat că în momentul în care va exista un proiect de buget, abia atunci se poate vedea posibilitatea de a majora sau nu pensii şi salarii la stat.

„Salarizarea personalului public preocupă, şi vă spun asta pentru că am asistat la mai multe discuţii, preocupă în mod legitim toate partidele şi numai că în egală măsură trebuie un echilibru cu anvelopa totală a bugetului şi toţi sunt conştienţi de asta. În momentul în care o să avem proiectul de buget, o să vedem şi posibilitatea de a majora pensii şi salarii la stat”, a precizat Nicuşor Dan.

Editor : Liviu Cojan