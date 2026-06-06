Cum influențează telefoanele mobile scăderea natalității la nivel global (studiu)

Utilizarea tot mai răspândită a telefoanelor mobile ar putea influența declinul natalității la nivel global, sugerează un studiu realizat în 128 de țări. Cercetarea vine în contextul în care tot mai multe state raportează scăderi ale fertilității, inclusiv Germania, unde rata fertilității a coborât la 1,35 copii per femeie în 2024, iar datele preliminare indică o nouă scădere a numărului de nașteri în 2025, potrivit Euronews.

Potrivit Oficiului Federal de Statistică din Germania, datele provizorii pentru 2025 indică o nouă scădere, până la aproximativ 654.300 de nașteri.

O analiză a Institutului Federal pentru Cercetarea Populației (BiB) arată că femeile și-ar dori în medie 1,76 copii, iar bărbații 1,74.

„A avea copii rămâne un obiectiv important de viață pentru majoritatea tinerilor. Scăderea actuală a numărului de nașteri nu indică o diminuare a interesului pentru viața de familie, ci mai degrabă o amânare a momentului în care oamenii aleg să aibă copii”, a declarat cercetătoarea Carmen Friedrich, de la BiB.

În cazul femeilor, așa-numitul „decalaj al fertilității” – diferența dintre numărul dorit și cel real de copii – s-a dublat recent, ajungând la 0,41.

Cum schimbă smartphone-urile interacțiunile sociale

În căutarea unei explicații pentru declinul natalității la nivel global, publicația Financial Times a adus în atenție, în mai 2026, un nou studiu realizat de Nathan Hudson și Hernan Moscoso Boedo de la Universitatea din Cincinnati.

Ipoteza lor este că smartphone-urile nu au provocat singure scăderea globală a numărului de sarcini în rândul adolescentelor, însă au accelerat semnificativ acest fenomen.

Începând cu aproximativ 2007, anul lansării primului iPhone, rata natalității în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 19 ani a început să scadă accentuat la nivel mondial.

Cei doi cercetători au analizat date din 128 de țări cu sisteme de sănătate, politici sociale, religii și condiții economice diferite.

În multe dintre acestea au observat același punct de inflexiune al curbei natalității, decalajul fiind determinat de momentul în care smartphone-urile au devenit produse de masă în fiecare țară.

În Statele Unite, rata natalității în rândul fetelor cu vârste între 15 și 19 ani a scăzut cu 71% între 2007 și 2024, iar în cazul femeilor cu vârste între 20 și 24 de ani cu 43%. În schimb, pentru femeile de peste 30 de ani, nivelul a rămas stabil sau chiar a crescut.

„Am constatat că fertilitatea în rândul adolescenților a scăzut cel mai rapid la nivel mondial”, a declarat Moscoso Boedo.

Cercetătorii cred că mecanismul este unul social, nu biologic

Pe măsură ce tot mai mulți tineri dintr-un grup de prieteni dețin smartphone-uri, o mare parte din viața lor socială se mută online. Astfel, întâlnirile față în față, care pot duce la relații și sarcini neplanificate, devin mai rare.

Datele din American Time Use Survey susțin această teorie. În 2003, adolescenții americani petreceau în medie 68 de minute pe zi alături de prieteni și alte contacte sociale. Până în 2019, timpul scăzuse la doar 38 de minute pe zi.

În aceeași perioadă, timpul petrecut în fața ecranelor pentru activități recreative a crescut de la 22 la 96 de minute pe zi.

Pentru a determina dacă există doar o corelație sau și o relație de cauzalitate, cercetătorii au analizat extinderea rețelelor 4G în comitatele din Statele Unite.

În zonele unde rețelele 4G au devenit disponibile mai devreme, natalitatea în rândul adolescentelor a scăzut mai rapid și mai accentuat. O analiză similară realizată pentru Anglia și Țara Galilor a indicat același model.

Efectul identificat de cercetători se referă în principal la sarcinile neplanificate în rândul adolescentelor.

Pentru femeile de peste 25 de ani, care reprezintă aproximativ 80% din totalul nașterilor, datele nu indică un impact semnificativ. Din acest motiv, studiul nu poate explica de unul singur declinul general al natalității.

Valoarea sa constă în evidențierea unui mecanism social: atunci când tinerii petrec mai puțin timp împreună în lumea reală și interacționează mai mult online, se schimbă și contextul în care apar relațiile și, implicit, sarcinile.

Scăderea natalității, un fenomen răspândit în Europa

Germania urmează o tendință observată la nivelul întregii Uniuni Europene.

Potrivit Eurostat, aproximativ 3,55 milioane de copii s-au născut în UE în 2024, cu 3,3% mai puțini decât în anul precedent. Rata medie a fertilității a fost de 1,34 copii per femeie, în scădere de la 1,38 în 2023.

Din 1964, când era de 2,62 copii per femeie, rata fertilității în UE s-a redus aproape la jumătate.

Niciun stat european nu mai depășește în prezent pragul de înlocuire a populației, estimat la 2,1 copii per femeie.

În Uniunea Europeană, valorile variază de la 1,01 în Malta la 1,72 în Bulgaria. Dintre marile economii europene, Franța conduce cu 1,61 copii per femeie, în timp ce Spania are 1,10, iar Italia 1,18.

Statele nordice, considerate mult timp modele în ceea ce privește concediul parental, serviciile de îngrijire a copiilor și egalitatea de gen, au înregistrat la rândul lor scăderi importante ale natalității.

„Explicarea diferențelor dintre țări în ceea ce privește fertilitatea rămâne dificilă. Mulți dintre factorii care explicau în trecut aceste variații par să fi pierdut din importanță în ultimii ani”, a declarat Julia Hellstrand, cercetătoare la Universitatea din Helsinki.

Sociologul Martin Bujard, de la BiB, a declarat pentru postul public Deutschlandfunk că rata fertilității din Germania a crescut după reformele privind politica familială introduse în jurul anului 2010.

În prezent însă, costurile locuințelor și inflația au un impact mai mare asupra deciziilor privind întemeierea unei familii.

Un studiu recent realizat de institutul german ifo și Universitatea Stanford indică un alt posibil factor: în gospodăriile în care cel puțin un adult lucrează de acasă măcar o zi pe săptămână, rata fertilității este în medie cu 14% mai mare decât în gospodăriile fără telemuncă.

„Flexibilitatea mai mare oferită de munca de acasă ar putea ajuta oamenii să aibă numărul de copii pe care și-l doresc”, a declarat cercetătorul Mathias Dolls.

Autorii studiului estimează că, dacă Germania ar avea o rată a muncii de acasă comparabilă cu cea din Statele Unite, ar putea înregistra aproximativ 13.500 de nașteri suplimentare în fiecare an.

Editor : Ș.A.