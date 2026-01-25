Live TV

Astronomii au descoperit o structură cosmică misterioasă care ar putea dezvălui noi indicii despre soarta Pământului

Nebuloasa Inel
Structura ciudată se găsește în interiorul Nebuloasei Inel și este de aproximativ 500 de ori mai lată decât orbita plantei pitice Pluto în jurul Soarelui. Foto: Profimedia Images

Oamenii de știință au descoperit o structură cosmică necunoscută formată din atomi de fier, în interiorul unei nebuloase aflate la peste 2.000 de ani-lumină, care ar putea să ne ofere noi indicii despre soarta Pământului.

Structura se găsește în interiorul Nebuloasei Inel, un tip de nebuloasă (planetară) care se formează atunci când o stea asemănătoare Soarelui se află în etapele finale ale vieții sale și începe să își elimine straturile exterioare. Norul interstelar este de aproximativ 500 de ori mai lat decât orbita plantei pitice Pluto, potrivit BBC.

Astronomii de la Universitatea din Cardiff, precum și University College London, au detectat norul interstelar de fier folosind noul instrument WEAVE (WHT Enhanced Area Velocity Explorer).

Cercetătorii care au studiat structura cosmică au spus că originile sale sunt neclare, dar teoriile lor despre felul în care s-a format arată că ar putea oferii indicii despre soarta Pământului.

Cercetătorii care au studiat structura cosmică au spus că originile sale sunt neclare, dar ar putea oferii indicii despre soarta Pământului. Foto: University College London

Prima teorie este că norul, care se află la 2.283 de ani-lumină distanță de Pământ, s-ar putea să fi apărut în timpul procesului de formare a nebuloasei, atunci când steaua principală a intrat în colaps.

O altă variantă ar fi ca norul să fie plasmă cosmică rămasă după ce o planetă telurică – precum Pământul – a fost distrusă, atunci când steaua în jurul căreia orbitează s-a extins prea mult.

Dacă această teorie se adeverește, norul interstelar ar putea fi chiar forma finală a Pământului, după ce Soarele va intra în ultimele etape ale existenței sale, peste câteva miliarde de ani.

„Prin obținerea unui spectru continuu al întregii nebuloase, putem crea imagini cu nebuloasa la orice lungime de undă și îi putem determina compoziția chimică în orice poziție”, a explicat dr. Roger Wesson, autorul principal al studiului.

În următorii cinci ani, instrumentul WEAVE va fi folosit pentru a desfășura opt studii despre mai multe tipuri de corpuri cerești, de la pitice albe și până la galaxii foarte îndepărtate.

„Ar fi foarte surprinzător dacă norul de fier din Inel este unic. Pe măsură ce vom observa și analiza mai multe nebuloase create în același fel, sperăm să descoperim și mai multe exemple ale acestui fenomen, ceea ce ne va ajuta să înțelegem de unde provin atomii de fier”, a spus Wesson.

