Live TV

Video Ce este „sângele de aur”, grupa sanguină pe care o au doar 50 de persoane din lume

Data actualizării: Data publicării:
analize sange laborator
Foto: Shutterstock

Doar una din șase milioane de persoane are grupa sanguină Rh nul. Acum, cercetătorii încearcă să o multiplice sau să o creeze artificial în laborator, în speranța că ar putea salva vieți.

Una dintre cele mai rare, grupa sanguină Rh nul se găsește la doar 50 de persoane cunoscute în lume. În cazul în care ar avea vreodată un accident ce necesită o transfuzie, șansele sunt mici să fie salvate.

Cei cu Rh nul sunt încurajați să își congeleze propriul sânge pentru depozitare pe termen lung.

Dar, în ciuda rarității sale, această grupă sanguină este uneori denumită „sânge de aur” datorită modului în care poate fi utilizată. De asemenea, ar putea ajuta la crearea transfuziilor universale de sânge.

Mai mulți cercetători se întrec în a produce sânge cu Rh nul în laborator.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian-Berbeceanu01
1
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
Freezing weather in Yakutia, Russia
2
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina...
pompa benzina
3
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Surya Bonaly
5
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a anunţat că toate medaliile i-au fost furate în timp...
Neverosimil: Mircea Lucescu a fost surprins în imaginea serii, pe holul stadionului, după eșecul României de la Zenica
Digi Sport
Neverosimil: Mircea Lucescu a fost surprins în imaginea serii, pe holul stadionului, după eșecul României de la Zenica
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie concediata
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Rogobete, despre acuzațiile tatălui fetiței care a murit la dentist...
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
De ce țările europene n-au de ales și trebuie să crească vârsta de...
Grigori Perelman, matematician rus
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de...
Ultimele știri
Ceață în 21 de județe. Vizibilitate scăzută pe Centura Capitalei, pe A0, pe A3 Bucureşti - Ploieşti şi pe A7 Ploieşti – Buzău
Orașul din România care a introdus în mai multe baruri „Angel shot”, codul care poate folosit de femeile aflate în pericol
Focar de pestă porcină în județul Buzău, fermieri disperați. De teamă, ceilalți localnici au început să-și taie porcii pentru Crăciun
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Altar mit einem Buch in das Genesungswünsche für die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati eingetr
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce suferă aceasta
cheloo la volan
Cheloo, pozitiv la droguri în urină. Proba din sânge, negativă, potrivit rezultatelor de la IML (surse)
analize sange laborator
Record pentru un bărbat din Sibiu. A donat zeci de litri de sânge în ultimii 25 de ani
DIGI-doneaza-viata
DIGI donează VIAȚĂ. 350 de angajați din 28 de puncte de lucru DIGI au donat sânge
Beneficii dacă donezi sange. Foto Shutterstock
Eveniment de donare de sânge, vineri, la Primăria Capitalei
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele în conjuncție cu Jupiter aduce eliberare totală pe 16 noiembrie. Care sunt zodiile care își găsesc...
Cancan
Tatăl Sarei face acuzații de mușamalizare după moartea fiicei sale! Pe cine au sunat doctorele în timp ce...
Fanatik.ro
Afacerea cu care Novak Djokovic vrea să dea lovitura. Ce investiție pregătește marele tenismen
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Orașul din România unde se află cea mai spectaculoasă atracție turistică dedicată lui Andrei Rațiu și Radu...
Adevărul
Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru...
Playtech
Cum strici centrala termică de apartament fără să vrei: 3 greșeli majore explicate de specialiști
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, a dezvăluit cum a aflat de moartea tatălui ei: „Este inuman!” Tânăra de 25...
Digi Sport
Totul s-a încheiat: România termină pe locul 3 în preliminarii! Posibilii adversari de la baraj + Când e...
Pro FM
Alin Oprea, acuzații dure la adresa fostei soții: „A vrut să-mi distrugă căsnicia! Totul a fost o capcană”
Film Now
Kevin Costner, despre cum va arăta perioada de sărbători după divorțul de Christine Baumgartner: „Mă...
Adevarul
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna. Ce să faci ca să optimizezi producția în sezonul rece
Newsweek
Pensionar cu grupe obligă Casa de Pensii să îi crească cu 50% punctajele la pensie. Câți ani și unde a muncit
Digi FM
Adevărul despre relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis: „Este foarte entuziasmată, se simte în...
Digi World
O nouă teorie îi pune pe gânduri pe astrofizicieni. Când s-ar putea prăbuși Universul
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Olivia Colman recunoaște că se teme să filmeze scene intime în peliculele în care joacă pentru că are...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA