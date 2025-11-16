Doar una din șase milioane de persoane are grupa sanguină Rh nul. Acum, cercetătorii încearcă să o multiplice sau să o creeze artificial în laborator, în speranța că ar putea salva vieți.

Una dintre cele mai rare, grupa sanguină Rh nul se găsește la doar 50 de persoane cunoscute în lume. În cazul în care ar avea vreodată un accident ce necesită o transfuzie, șansele sunt mici să fie salvate.

Cei cu Rh nul sunt încurajați să își congeleze propriul sânge pentru depozitare pe termen lung.

Dar, în ciuda rarității sale, această grupă sanguină este uneori denumită „sânge de aur” datorită modului în care poate fi utilizată. De asemenea, ar putea ajuta la crearea transfuziilor universale de sânge.

Mai mulți cercetători se întrec în a produce sânge cu Rh nul în laborator.

