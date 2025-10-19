Delfinii, afectați de Alzheimer? Studiu alarmant: boala le-ar putea deteriora memoria și orientarea, explicând eșuările misterioase

Un studiu realizat în Florida a descoperit semne ale bolii Alzheimer în creierele a 20 de delfini eșuați, indicând posibile legături între neurodegenerare și schimbările climatice. Cercetătorii au identificat acumulări de proteine similare celor observate la pacienții umani cu Alzheimer, precum și niveluri extrem de ridicate ale unei neurotoxine asociate înfloririlor algale. Potrivit specialiștilor, încălzirea globală favorizează proliferarea acestor alge toxice, care pot afecta atât fauna marină, cât și sănătatea umană, informează Science Alert.

Diferențele au fost notabile între delfinii eșuați în perioadele cu înfloriri algale și cei găsiți în alte perioade. În primul caz, creierele conțineau niveluri ale neurotoxinei 2,4-diaminobutiric (2,4-DAB) de până la 2.900 de ori mai mari decât în restul cazurilor.

Aceasta este o dovadă clară a efectelor nocive provocate de algele albastre-verzi (cianobacterii), care ar putea explica pierderea abilităților de orientare și a memoriei, ducând la eșuarea animalelor.

„Deoarece delfinii sunt considerați santinele ale mediului pentru expunerile toxice din ecosistemele marine, există îngrijorări legate și de efectele asupra sănătății umane asociate cu înfloririle de cianobacterii”, a declarat toxicologul David Davis, de la Universitatea din Miami.

În mod natural, delfinii dezvoltă odată cu vârsta modificări cerebrale similare cu cele provocate de Alzheimer, iar neurotoxinele emise de cianobacterii pot afecta neuronii la animale și oameni. Legătura directă cu bolile neurodegenerative umane este încă în studiu, dar cercetătorii sugerează că înfloririle algale toxice ar putea accelera și agrava aceste procese la delfini.

„Coincidența între modificările neuropatologice de tip Alzheimer și acumularea naturală de toxine algale observată la delfini oferă o oportunitate unică de a studia impactul acestor două fenomene convergente asupra creierului”, au scris autorii studiului.

Efectele nu se limitează la delfini — aceste înfloriri toxice afectează și alte specii marine, cu consecințe care se propagă de-a lungul lanțului trofic până la oameni.

Cercetări anterioare au arătat că toxinele din algele marine pot provoca pierderi de memorie, un simptom definitoriu al bolii Alzheimer. Dacă aceste substanțe ajung în cantități mari în lanțul alimentar uman, riscurile ar putea fi serioase.

„Deși există mai multe cauze posibile ale bolii Alzheimer, expunerea la cianobacterii pare să devină tot mai evident un factor de risc”, a conchis Davis.

