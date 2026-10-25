Iranul, mesaj pentru SUA și Israel în plin impas al negocierilor: „Politica noastră va rămâne aceeași”

Şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, a afirmat, duminică dimineaţă, că o reluare a ostilităţilor cu Israelul şi Statele Unite nu ar schimba politica Iranului, în condiţiile în care negocierile dintre Teheran şi Washington se află în continuare într-un impas.

Încheierea unui armistiţiu în aprilie, urmată de semnarea unui memorandum de înţelegere în iunie între Iran şi Statele Unite, a permis încetarea în mare măsură a luptelor din războiul declanşat la sfârşitul lunii februarie de un atac israelo-american asupra Teheranului, informează AFP preluată de News.ro.

Cu toate acestea, continuă să aibă loc atacuri în strâmtoarea strategică Ormuz şi în împrejurimile acesteia.

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Statele Unite şi Israelul, unde vor avea loc în curând alegeri, au intensificat în ultimele zile ameninţările cu atacuri împotriva Republicii Islamice. „În ultima vreme, se vorbeşte despre un nou război (...) Indiferent dacă va fi război sau nu, politica noastră va rămâne aceeaşi”, a declarat înaltul diplomat într-un discurs ţinut la Teheran, difuzat la televiziunea de stat.

Iranul solicită revenirea la protocolul de acord care prevede, în special, deblocarea fondurilor iraniene îngheţate, precum şi ridicarea sancţiunilor americane, care sufocă economia ţării.

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Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă vineri că Statele Unite ar putea relua operaţiunile militare împotriva Iranului, fără a oferi însă detalii privind calendarul acestora.

Atacuri împotriva navelor

În strâmtoarea Ormuz, în centrul conflictului dintre Teheran şi Washington, atacurile împotriva navelor s-au înmulţit în ultimele zile, Republica Islamică dorind, potrivit analiştilor, să demonstreze că capacitatea sa de a perturba traficul maritim rămâne intactă.

Iranul revendică controlul asupra acestei rute maritime, pe care tranzita o cincime din hidrocarburile mondiale înainte de războiul din Orientul Mijlociu.

La rândul său, Washingtonul impune un blocaj asupra porturilor iraniene. „Au făcut-o deja de două ori şi au văzut rezultatele. Dacă vor să o facă din nou, ştiu că nu vor obţine alt rezultat decât cele din trecut”, a declarat duminică Abbas Araghchi. Înainte de februarie, Iranul fusese deja ţinta unor atacuri israeliene şi americane în iunie 2025.

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Editor : Ana Petrescu