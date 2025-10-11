Live TV

Secretul longevității șobolanului-cârtiță golaș, dezvăluit: o proteină care repară ADN-ul și poate prelungi viața oamenilor

Descoperirea ar putea duce la terapii care să prelungească viața oamenilor. Foto: Profimedia

Șobolanul-cârtiță golaș trăiește până la 37 de ani – mult mai mult decât alte rozătoare de aceeași dimensiune. Care este secretul longevității? Printre alți factori, ar putea fi vorba de o variantă a unei proteine care stimulează repararea ADN-ului, relatează NewsScientist.

Descoperirea ar putea duce la terapii care să prelungească viața oamenilor, susține Zhiyong Mao de la Universitatea Tongji din Shanghai, China. Totodată, aceasta este o altă dovadă care întărește ideea că acumularea mutațiilor – adică incapacitatea de a repara ADN-ul deteriorat – este una dintre principalele cauze ale îmbătrânirii.

Proteina în cauză, numită cGAS, este prezentă la multe animale. Funcția sa principală este de a trage un semnal de alarmă atunci când detectează ADN în afara nucleului unei celule, ceea ce ar putea fi un semn de cancer sau de infecție virală.

Dar cGAS se găsește și în nucleul celulelor. La oameni și șoareci, s-a demonstrat că suprimă repararea ADN-ului, crescând rata de mutație și riscul de cancer. Motivul exact nu este clar – ar putea fi un efect secundar nedorit.

Echipa lui Zhiyong Mao a arătat acum că versiunea cGAS găsită la aceste rozătoare are efectul opus în nucleu, stimulând de fapt repararea ADN-ului. Acest lucru se datorează diferențelor în patru dintre aminoacizii care alcătuiesc proteina cGAS. Dacă acești patru aminoacizi sunt modificați în celulele șobolanului, cGAS-ul animalului nu mai stimulează repararea ADN-ului. 

În schimb, dacă aceștia sunt modificați în versiunea umană a cGAS, proteina nu mai inhibă repararea ADN-ului.

Mao este de părere că ar putea fi posibil ca celulele umane să producă cGAS de tipul celor de la aceste rozătoare. „Da, editarea genelor și administrarea de ARNm ar putea fi modalități potențiale de a îmbunătăți repararea ADN-ului și de a promova longevitatea la oameni”, a afirmat el. Totuși, obținerea unei cantități suficiente de celule cheie în corpul nostru pentru a produce cGAS modificat nu ar fi ușoară, adaugă el.

