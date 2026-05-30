„O pierdere ireparabilă pentru multe generații de acum înainte”: Ghețarii „eterni” ai Indoneziei au dispărut aproape complet

O expediție lansată cu scopul de a documenta sfârșitul ultimilor ghețari tropicali din Oceania a produs niște filmări sumbre care dezvăluie consecințele „distrugerii planetare pe repede-înainte”. Cel mai mare dintre „ghețarii eterni” de pe muntele Puncak Jaya din Papua de Vest, Indonezia, a pierdut 95% din suprafața pe care o avea în 2002 și ar urma să dispară de tot până la finalul deceniului.

„Gheața va dispărea: nu se pune problema dacă, ci când”, a spus Klaus Thymann, un explorator danez și fondator al Project Pressure, o organizație de caritate în domeniul ecologiei. „Iar momentul va veni foarte, foarte curând.”

Cei mai mulți ghețari tropicali se găsesc în Anzi, dar ei există și în Africa de Est și Indonezia. Aceștia se topesc rapid din cauza încălzirii planetei provocate de arderea combustibililor fosili.

Thymann a spus că „s-ar putea să fie ciudat să ai o reacție emoțională față de un obiect fără viață”, dar documentarea pierderii ghețarilor eterni, așa cum sunt ei numiți de populația locală, l-a lăsat în lacrimi în timp ce se întorcea la bază, după ce a filmat scena într-o dimineață rară cu cer senin.

Această situație „ridică niște întrebări foarte interesante, cred, în legătură cu micul fir de praf pe care îl reprezentăm noi în timpul geologic și cât de mult haos am reușit să facem într-un timp atât de scurt”, a mai spus Thymann pentru The Guardian.

Ghețarul principal de pe muntele Puncak Jaya, Indonezia, în 2010. Între timp, gheața a dispărut aproape complet. Foto: Profimedia Images

Muntele Puncak Jaya se află pe teritoriul disputat al insulei Noua Guinee (Papua), unde populația locală s-a confruntat cu conflicte și abuzuri ale drepturilor omului de zeci de ani, după ce Indonezia a invadat fosta colonie olandeză, în 1963.

Ultimele două expediții științifice majore care au studiat ghețarii de pe insulă au avut loc în 1973 și 2011.

Echipa de cercetători a fost acompaniată de soldați și ghizi montani în timpul expediției de două săptămâni din luna noiembrie. Aceștia au efectuat studii fotogrammetrice folosind drone și sisteme de poziționare prin satelit pentru a crea un model 3D al muntelui.

„Înțelegi cu adevărat că este vorba de distrugere planetară pe repede-înainte”

Ploaia aproape constantă le-a oferit foarte puține ocazii în care vizibilitatea era destul de mare încât să poată obține imagini utile.

„Ceea ce este foarte sănătos la a te afla în munți este că te face umil, pentru că nu poți controla vremea”, a povestit Thymann. „Dar, în același timp, pe cât de mult vremea controlează ceea ce poți face pe munte, faptul că omenirea a schimbat sistemele meteorologice este, de asemenea, aproape de neconceput.”

„Înțelegi cu adevărat că este vorba de distrugere planetară pe repede-înainte”, a adăugat Thymann. „Iar asta este foarte înspăimântător și trist.”

Ghețarii tropicali din Noua Guinee au pierdut 97% din masa lor de gheață între 1980 și 2024, au descoperit cercetătorii indonezieni într-un studiu publicat în aprilie.

Patru dintre cei șase ghețari de pe această insulă au dispărut complet, iar ultimii doi rămași se vor topi de tot până la finalul deceniului.

„Este profund trist”, a spus Francine Hematang, un cercetător de la facultatea de silvicultură a Universității Papua și autorul principal al studiului. „Acesta este singurul ghețar tropical din Indonezia și Asia de Sud-Est și continuă să se micșoreze într-un ritm alarmant.”

Când o bucată uriașă de gheață se desprinde dintr-un ghețar și cade în apă, valurile pe care le produce pot declanșa un fenomen care accelerează topirea gheții. Foto: Profimedia Images

„Este foarte puțin probabil ca ghețarii să reapară în următoarele sute de ani”

Un alt studiu publicat în decembrie a folosit imagini din satelit și hărți digitalizate pentru a surprinde micșorarea suprafeței ghețarului cu peste 99% față de întinderea pe care o avea în 1850 și cu în jur de 65% față de ultimul studiu efectuat în 2018. Studiul a ajuns la aceeași concluzie legată de dispariția iminentă a tuturor ghețarilor de pe insulă.

Poluarea cu carbon și distrugerea naturii a încălzit planeta în medie cu 1,4 grade Celsius față de vremurile preindustriale, ceea ce a făcut-o mai puțin propice vieții umane.

Ghețarii ar urma să își piardă un sfert din masa lor la nivel global până în 2100, chiar și în cel mai bun scenariu privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon, având consecințe devastatoare pentru accesul la apă potabilă și la hrană.

„Este foarte puțin probabil ca ghețarii să reapară în următoarele sute de ani, ceea ce reprezintă o pierdere ireparabilă pentru multe generații de acum înainte”, a spus și David Ibel, cercetător al Universității Friedrich-Alexander din Erlangen-Nuremberg.

Ghețarii din Puncak Jaya se află în una din cele mai umede regiuni de pe Pământ și sunt influențați puternic de fenomenul El Nino.

Un alt obiectiv al expediției a fost crearea unei „arce vizuale a lui Noe” înainte ca ghețarii să dispară complet. „Credeți-mă că aș prefera mai degrabă să fie gheață decât să trebuiască să apelăm la modele 3D pentru generațiile viitoare”, a spus Thymann.

Editor : Raul Nețoiu