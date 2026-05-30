Live TV

„O pierdere ireparabilă pentru multe generații de acum înainte”: Ghețarii „eterni” ai Indoneziei au dispărut aproape complet

Data actualizării: Data publicării:
rămășițele unui ghețar de pe muntele Puncak Jaya din Indonezia
Ghețarii tropicali din Noua Guinee au pierdut 97% din masa lor de gheață între 1980 și 2024. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Înțelegi cu adevărat că este vorba de distrugere planetară pe repede-înainte” „Este foarte puțin probabil ca ghețarii să reapară în următoarele sute de ani”

O expediție lansată cu scopul de a documenta sfârșitul ultimilor ghețari tropicali din Oceania a produs niște filmări sumbre care dezvăluie consecințele „distrugerii planetare pe repede-înainte”. Cel mai mare dintre „ghețarii eterni” de pe muntele Puncak Jaya din Papua de Vest, Indonezia, a pierdut 95% din suprafața pe care o avea în 2002 și ar urma să dispară de tot până la finalul deceniului.

„Gheața va dispărea: nu se pune problema dacă, ci când”, a spus Klaus Thymann, un explorator danez și fondator al Project Pressure, o organizație de caritate în domeniul ecologiei. „Iar momentul va veni foarte, foarte curând.”

Cei mai mulți ghețari tropicali se găsesc în Anzi, dar ei există și în Africa de Est și Indonezia. Aceștia se topesc rapid din cauza încălzirii planetei provocate de arderea combustibililor fosili.

Thymann a spus că „s-ar putea să fie ciudat să ai o reacție emoțională față de un obiect fără viață”, dar documentarea pierderii ghețarilor eterni, așa cum sunt ei numiți de populația locală, l-a lăsat în lacrimi în timp ce se întorcea la bază, după ce a filmat scena într-o dimineață rară cu cer senin.

Această situație „ridică niște întrebări foarte interesante, cred, în legătură cu micul fir de praf pe care îl reprezentăm noi în timpul geologic și cât de mult haos am reușit să facem într-un timp atât de scurt”, a mai spus Thymann pentru The Guardian.

ghețar-puncak-jaya-indonezia (2)
Ghețarul principal de pe muntele Puncak Jaya, Indonezia, în 2010. Între timp, gheața a dispărut aproape complet. Foto: Profimedia Images

Muntele Puncak Jaya se află pe teritoriul disputat al insulei Noua Guinee (Papua), unde populația locală s-a confruntat cu conflicte și abuzuri ale drepturilor omului de zeci de ani, după ce Indonezia a invadat fosta colonie olandeză, în 1963.

Ultimele două expediții științifice majore care au studiat ghețarii de pe insulă au avut loc în 1973 și 2011.

Echipa de cercetători a fost acompaniată de soldați și ghizi montani în timpul expediției de două săptămâni din luna noiembrie. Aceștia au efectuat studii fotogrammetrice folosind drone și sisteme de poziționare prin satelit pentru a crea un model 3D al muntelui.

„Înțelegi cu adevărat că este vorba de distrugere planetară pe repede-înainte”

Ploaia aproape constantă le-a oferit foarte puține ocazii în care vizibilitatea era destul de mare încât să poată obține imagini utile.

„Ceea ce este foarte sănătos la a te afla în munți este că te face umil, pentru că nu poți controla vremea”, a povestit Thymann. „Dar, în același timp, pe cât de mult vremea controlează ceea ce poți face pe munte, faptul că omenirea a schimbat sistemele meteorologice este, de asemenea, aproape de neconceput.”

„Înțelegi cu adevărat că este vorba de distrugere planetară pe repede-înainte”, a adăugat Thymann. „Iar asta este foarte înspăimântător și trist.”

Ghețarii tropicali din Noua Guinee au pierdut 97% din masa lor de gheață între 1980 și 2024, au descoperit cercetătorii indonezieni într-un studiu publicat în aprilie.

Patru dintre cei șase ghețari de pe această insulă au dispărut complet, iar ultimii doi rămași se vor topi de tot până la finalul deceniului.

„Este profund trist”, a spus Francine Hematang, un cercetător de la facultatea de silvicultură a Universității Papua și autorul principal al studiului. „Acesta este singurul ghețar tropical din Indonezia și Asia de Sud-Est și continuă să se micșoreze într-un ritm alarmant.”

ghețar-prăbușit-antarctica
Când o bucată uriașă de gheață se desprinde dintr-un ghețar și cade în apă, valurile pe care le produce pot declanșa un fenomen care accelerează topirea gheții. Foto: Profimedia Images

„Este foarte puțin probabil ca ghețarii să reapară în următoarele sute de ani”

Un alt studiu publicat în decembrie a folosit imagini din satelit și hărți digitalizate pentru a surprinde micșorarea suprafeței ghețarului cu peste 99% față de întinderea pe care o avea în 1850 și cu în jur de 65% față de ultimul studiu efectuat în 2018. Studiul a ajuns la aceeași concluzie legată de dispariția iminentă a tuturor ghețarilor de pe insulă.

Poluarea cu carbon și distrugerea naturii a încălzit planeta în medie cu 1,4 grade Celsius față de vremurile preindustriale, ceea ce a făcut-o mai puțin propice vieții umane.

Ghețarii ar urma să își piardă un sfert din masa lor la nivel global până în 2100, chiar și în cel mai bun scenariu privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon, având consecințe devastatoare pentru accesul la apă potabilă și la hrană.

„Este foarte puțin probabil ca ghețarii să reapară în următoarele sute de ani, ceea ce reprezintă o pierdere ireparabilă pentru multe generații de acum înainte”, a spus și David Ibel, cercetător al Universității Friedrich-Alexander din Erlangen-Nuremberg.

Ghețarii din Puncak Jaya se află în una din cele mai umede regiuni de pe Pământ și sunt influențați puternic de fenomenul El Nino.

Un alt obiectiv al expediției a fost crearea unei „arce vizuale a lui Noe” înainte ca ghețarii să dispară complet. „Credeți-mă că aș prefera mai degrabă să fie gheață decât să trebuiască să apelăm la modele 3D pentru generațiile viitoare”, a spus Thymann.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
robert fico face declaratii
2
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
3
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
vladimir putin (1)
4
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...
drapel nato langa ale aliatilor
5
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Digi Sport
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
muntii apalasi
Descoperire importantă în SUA: Munții Apalași ar putea ascunde suficient litiu pentru 500 de miliarde de telefoane
Aerial of landslide in Tracy Arm fjord, Alaska culminated August 10, 2025
Megatsunami-ul care a lovit anul trecut Alaska este al doilea cel mai înalt din istorie. Valul gigantic a avut aproape 500 de metri
cercetători într-un laborator Altos Labs
O nouă terapie ar putea vindeca sute de boli și ar putea inversa procesul îmbătrânirii. Ce este „Proiectul Manhattan” al longevității
ocean antarctica ghetar gheata
Apele calde din adâncurile oceanelor riscă să topească gheața de sub Antarctica, arată măsurători făcute în ultimele decenii
catuse langa o celula
Principalul responsabil cu lupta împotriva corupţiei, arestat pentru corupţie la doar 5 zile după ce și-a preluat funcția, în Indonezia
Recomandările redacţiei
soldati americani
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e...
Gulf of Oman on World Map Close Up Macro Defocused Background Geographic Image
„Elveția Orientului Mijlociu” și problema Strâmtorii Ormuz. De ce a...
medici isu pompieri smurd interventie foto isu
Accident grav cu trei mașini pe DN 1, în Brașov. Un copil a murit...
Ultimele știri
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cazurile de gonoree și sifilis au atins niveluri record în Europa. Ce explicații dau specialiștii
Compania rusă Rosatom susţine că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară de la Zaporojie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea de iubire care a învins toate prejudecățile. Romina Gingașu și Piero Ferrari, mai apropiați ca...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta...
Fanatik.ro
”Când a venit Ganea la Craiova s-a făcut liniște în oraș”. Episod incredibil cu fostul mare atacant în...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Problema medicală mai puțin cunoscută de care a suferit Gică Hagi. ”Regele” a fost operat de 4 ori
Adevărul
Proiect de 26 de miliarde de dolari prin care Putin vrea să obțină nemurirea cu ajutorul organelor de porc
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
La Toya Jackson a împlinit 70 de ani. Destinul tumultuos al celebrei surori a lui Michael Jackson
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Șocant”: de la 4.715 la 2.600.000 în doar câteva zile! Nimeni nu credea că e posibil
Pro FM
Fergie, alături de „frații” ei de la Black Eyed Peas într-o reuniune surpriză pe scena AMA. Artista de 51 de...
Film Now
Demi Moore, acuzații dure la adresa fostului partener al fiicei sale în plin proces de custodie: „A stricat...
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Newsweek
Ministrul muncii, anunț despre plata pensiilor. Vești bune despre indexarea de la 1 ianuarie 2027
Digi FM
Emilia Clarke, adevărul despre salariile actorilor din „Game of Thrones”: „Nu am câștigat atât de mult”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
"Simțeam că mă aflu în prezența unui magician". Atrasă într-un cult, o actriță din Game of Thrones povestește...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”