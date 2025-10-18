„Printre cele mai bizare structuri cosmice”: Ce sunt inelele uriașe ce înconjoară întregi galaxii, descoperite recent de astronomi

În spațiul cosmic îndepărtat, astronomii au descoperit cel mai puternic „cerc radio bizar” (odd radio circle) detectat până acum, ceea ce ar putea duce la o mai bună înțelegere a acestor inele misterioase care cuprind întregi galaxii și cum se formează ele.

Aceste cercuri radio (ORC) uriașe „sunt printre cele mai bizare și frumoase structuri cosmice pe care le-am văzut vreodată – și ele ar putea oferi indicii vitale despre cum evoluează împreună galaxiile și găurile negre, mână în mână”, a spus Ananda Hota, fondator al grupului RAD@home Astronomy Collaboratory și coautor al unui nou studiu despre acest fenomen.

Fenomenul a fost descris prima dată în 2019 și reprezintă inele gigantice de plasmă care par să înconjoare unele galaxii și emit unde radio. Cercurile radio descoperite până acum sunt de 10-20 de ori mai mari decât Calea Lactee.

Precedentele cercuri radio arătau ca un singur inel strălucitor, dar cel descoperit recent este format din două inele care se intersectează, ceea ce este un fenomen foarte rar.

În trecut, cercetătorii au indicat faptul că aceste inele ar putea fi provocate de unde de șoc declanșate prin ciocnirea unor găuri negre supermasive sau galaxii.

Ultimele informații, însă, arată că inelele ar putea fi de fapt asociate cu un fel de „super vânt” stelar care este proiectat în exterior de galaxiile cuprinse în interiorul cercului radio, potrivit Royal Astronomical Society de la Londra.

Noul ORC este cel mai puternic și îndepărtat cerc radio bizar descoperit până acum. Fenomenul a fost detectat de cercetători amatori care fac parte din grupul RAD@home Astronomy Collaboratory, care reunește studenți, cercetători și voluntari pasionați de astronomie din toată lumea.

