Instagram ar putea ajunge pe TV. Adam Mosseri: „Dacă oamenii se mută la televizor, mergem şi noi acolo”

Meta analizează lansarea unei aplicaţii de Instagram pentru TV, a confirmat directorul platformei, Adam Mosseri, în cadrul conferinţei Bloomberg Screentime. Noua versiune ar permite utilizatorilor să urmărească Reels pe ecranele mari, marcând un pas important în strategia companiei de a pune accent pe conţinutul video şi de a concura mai eficient cu TikTok.

Noua aplicaţie de iPad se deschide direct în Reels, iar următorul update important al versiunii de smartphone va veni cu aceeaşi schimbare - ambele aspecte făcând parte din noua strategie cu accent pe video, potrivit News.ro.

„Dacă atât comportamentul cât şi consumul de pe aceste platforme se mută la televizor, atunci trebuie să mergem şi noi acolo”, a declarat Adam Mosseri în cadrul conferinţei Bloomberg Screentime.

O aplicaţie pentru TV ar aduce utilizatorilor un nou mediu în care pot consuma conţinut video, exact ceea ce doreşte Meta, pentru a concura mai eficient cu TikTok.

Platforma chineză are de mai mult timp o aplicaţie de TV, iar Instagram, care simte de câţiva ani ameninţarea TikTok, nu poate asista pasiv la această evoluţie.

Asta în ciuda faptului că atât TikTok, cât şi Instagram, au cea mai mare parte a conţinutului video în format vertical, care lasă mari margini negre pe ecranul televizoarelor.

Trecerea la TV nu va schimba însă planurile companiei privind conţinutul. Mosseri spune că nu există planuri privind licenţierea de conţinut sportiv pentru transmisiuni directe, Instagram rămânând o platformă a conţinutului generat de utilizatori.

