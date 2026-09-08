Enoriașii care au mers la hramul unei biserici din Botoșani au avut parte de o surpriză gustoasă. După Sfânta Liturghie oficiată la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Pacea, oamenii nu au fost întâmpinați cu tradiționalele sarmale, ci cu pizza.

În loc de tradiționalele sarmale, reprezentanții bisericii au decis să comande 75 de cutii de pizza, pentru care credincioșii s-au așezat la coadă, scrie Botosaneanul.ro.

Hramul a început cu partea religioasă, însă reprezentanții bisericii au vrut ca ziua de sărbătoare să însemne și apropiere de oamenii din parohie.

Având în vedere că mulți dintre enoriași sunt persoane în vârstă, în special pensionari cu venituri reduse, o pizza nu este tocmai o masă pe care și-o permite în mod obișnuit. Astfel că, în locul mesei tradiționale de hram, enoriașii au fost serviți cu pizza.

Editor : A.P.