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Capitalizarea pe bursă a Apple a depăşit pragul de 5.000 miliarde de dolari. Ce companie a mai reușit această performanță

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Foto: Profimedia Images
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Din articol
Tim Cook, înlocuit la 1 septembrie

Acţiunile companiei tehnologice americane Apple au urcat imediat după deschiderea şedinţei bursiere de marţi cu 1,8%, la 342,89 dolari, astfel încât capitalizarea sa bursieră a depăşit pentru prima dată pragul de 5.000 miliarde de dolari, transmit Bloomberg şi site-ul finance.yahoo.com, potrivit Agerpres.

După puţin timp, acţiunile Apple au scăzut, dar dacă încheie şedinţa bursieră la peste 340,43 dolari capitalizarea sa bursieră va depăşi oficial acest prag.

Producătorul de iPhone-uri devine a doua companie din lume care ajunge la o asemenea capitalizare bursieră.

În 14 mai, producătorul de cipuri AI Nvidia a încheiat şedinţa bursieră cu o capitalizare bursieră record, de 5.700 miliarde de dolari, dar de atunci a pierdut aproximativ 1.000 miliarde de dolari din evaluare.

Acum, Apple este cea mai mare companie inclusă în indicele S&P 500 al Bursei de la New York.

În octombrie 2025, capitalizarea bursieră a Apple a depăşit pentru prima dată pragul de 4.000 miliarde de dolari. Anul acesta, titlurile au urcat cu aproximativ 24% şi cu aproape 60% în ultimele 12 luni, pe fondul vânzărilor solide de iPhone-uri.

Investitorii sunt mulţumiţi de cheltuielile de capital limitate ale Apple, în special comparativ cu rivalele care cheltuie zeci de miliarde de dolari pentru noua infrastructură AI.

În timp ce firme cum ar fi Alphabet şi Tesla au accelerat cheltuielile pentru a susţine centrele de date AI, robotaxi-uri, proiectarea, fabricarea şi utilizarea roboţilor, Apple a redus cheltuielile de capital în ultimele trei trimestre, chiar dacă extinde, în continuare, platforma sa Apple Intelligence.

Joi, investitorii vor evalua câştigurile anunţate de Apple pentru a obţine informaţii privind strategia sa AI, inclusiv cheltuielile de capital. Va fi ultima prezentare a rezultatelor financiare de către directorul general, Tim Cook.

Tim Cook, înlocuit la 1 septembrie

Apple a anunţat, recent, numirea lui John Ternus, şeful Diviziei de hardware, în funcţia de director general, de la 1 septembrie, înlocuindu-l astfel pe celebrul Tim Cook, în condiţiile în care analiştii consideră că grupul informatic american a rămas în urmă în domeniul dezvoltării tehnologiilor AI.

Cook, care în cei 15 ani în care s-a aflat la conducerea producătorului telefoanelor iPhone a majorat capitalizarea bursieră a companiei cu 3.600 miliarde de dolari, va rămâne preşedinte executiv, a informat Apple, într-un comunicat.

Ternus, care s-a alăturat Apple în anul 2001, a jucat un rol central în revirimentul unor produse ca Mac, care şi-a sporit cota de piaţă în detrimentul PC-urilor. Deşi a avut un profil public redus, a fost profund implicat în configurarea celor mai importante produse ale Apple, cum ar fi iPad-uri şi AirPod-uri.

Integrarea AI în iPhone - cel mai de succes produs de consum din istorie, ar putea fi cea mai mare provocare pentru mandatul lui Ternus.
În ianuarie, Apple a încheiat un acord cu Google pentru a utiliza Gemini, într-un efort de a îmbunătăţi asistentul său virtual Siri.

În pofida introducerii unei forme de AI în imaginaţia publică, în 2011, cu Siri, Apple nu a mai lansat, de atunci, vreun produs hardware sau software centrat pe noile tehnologii AI, în timp ce au apărut rivali, cum ar fi ChatGPT de la OpenAI, care au atras sute de milioane de utilizatori. Siri nu a devenit, în special, încă „un agent” - termenul pe care îl folosesc firmele AI pentru sistemele care efectuează sarcini complexe, ca un asistent uman.

La 50 de ani, Ternus are aceeaşi vârstă pe care a avut-o Cook când a preluat atribuţiile de director general de la cofondatorul Apple, Steve Jobs.

Editor : B.P.

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